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Samsung, yeni amiral gemi telefonunda Adonis kod adlı 28nm'lik Exynos 5450 çipsetine yer verebilir

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
3,3b
1
55
Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Samsung, ilk olarak ISSCC 2012'de (Uluslararası Katı Hal Devre Konferansı) sergilediği Exynos 5450 çipsetini yeni amiral gemi akıllı telefonu için üretime hazırlıyor olabilir. DDaily sitesinin endüstri kaynaklarına göre; mobil sektörün lideri, düşük enerji tüketimli 28nm HK-MG mimarisinin uygulandığı Adonis kod adıyla anılan yeni yongasını yıl sonuna kadar test üretimine sokacak. Dördüncü nesil Galaxy S modeline güç vereceği öne sürülen Exynos 5450'nin seri üretimine ise; 2013'ün ilk çeyreğinde başlanacak.
Güney Koreli DDaily, daha önce Galaxy S3 ile ilgili yayınladığı haberleriyle güvenilir bir kaynak olduğunu ispatlamıştı. Geçen ay The Korea Times'ın Samsung yöneticilerinden edindiği bilgiler ışığında ortaya attığı iddialarıyla örtüşen sitenin haberinde, Exynos 5450'nin Cambridge merkezli ARM'ın yeni işlemci mimarisi Cortex-A15'i dört çekirdekli bir yapıda ihtiva edeceği ve yeni nesil bir grafik birimiyle donatılacağı belirtiliyor. Teknoloji dünyasının uzun süredir haberdar olduğu Exynos 5450 çipsette Mali-T658 GPU'nun mevcut olacağı ve işlemci frekans hızının 2.0GHz olarak belirlendiği biliniyor. 
2013 ilk yarısında tüketiciyle buluşması beklenen Galaxy S IV'ün 5 inç büyüklüğünde Full HD (1920 x 1080 piksel) çözünürlüklü Super AMOLED ekrana sahip olacağı çeşitli kaynaklar aracılığıyla aktarılmıştı. Firmanın yeni amiral gemisinde dört çekirdekli Cortex-A15 işlemciyi beraberinde getiren bir çipsetin kullanılma ihtimali oldukça yüksek. Zira NVIDIA da Project Wayne adı altında benzer mimari özellikte ve dört A15 işlem birimli Tegra 4 yongası üzerinde çalışıyor. Yeni nesil Tegra'yı önümüzdeki yıl piyasada göreceğiz. Aynı şekilde Texas Instruments'ın OMAP5 serisi çözümleri de aynı zaman diliminde kullanıma sunulacak.
En yeni donanım parçalarını bir araya getiren ve düşük güç tüketimi sağlayacak bir mimariyle geliştirilen Exynos 5450'nin birkaç ay içerisinde Exynos 5 Quad olarak resmiyet kazanmasına kesin gözüyle bakılıyor. Exynos 5250 sayesinde ARM Cortex-A15 işlemcili ilk ürünü satışa sunma hedefini hayata geçiren Samsung, yarı iletken endüstrisindeki hızlı ilerleyişini 2013'te de sürdürecek gibi görünüyor.

http://ddaily.co.kr/news/news_view.php?uid=96826 Yorum Yaz
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xLmNt13 7 yıl en beğenilen
ElysionMaster
Iphoneun sonu geliyor artik.Bu japonlarla ugrasilmaz valla.

japon ?!!
1 Yanıt Yanıtla +16
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depeche35 7 yıl
Bence kasası sıfır veya sıfıra yakın olacağından ,5' bile şu anki S3'le aynı büyüklükte olur.
1 Yanıt Yanıtla +15
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eulogy 7 yıl
Herşey iyi güzel de ihtiyac var mi? Bu piyasaların artık akıllı telefona doymuş olması ve akıllı telefon satışlarının miktarının azalması lazım. Ilk sefer dokunmatik ekranlı akıllı telefonlara ihtiyaç duyduk talep ettik ama artık cebimizde var bir tane...
Insanlara nasıl ihtiyaç hissettîrip satıyorlar, şaşırıp kalıyorsun...
Herşey iyi güzel de ihtiyac var mi? Bu piyasaların artık akıllı telefona doymuş olması ve akıllı telefon satışlarının miktarının azalması lazım. Ilk sefer dokun...
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Dekuki 7 yıl
sertacarslan
Bu donanıma win8 gelse...

Uçar..
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based_1984 7 yıl
bunlar nedir hacı !
3310 neyimize yetmiyordu :D
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erci501 7 yıl
Ben bu kadar yuksek donanim ile gelecegini dusunmuyorum. Yine balon sisirilip sonra bunu beklemiyorduk denilecek
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TangoEchoKilo 7 yıl
eeevrim
Bu nedir ya apple bir yandan samsung bir yandan diğer firmalar başka bir yandan Dünyayı bu kadar tüketmek için neden zorluyorsunuz??? Teknoloji elbete çok hızlı ilerliyor ama tüketiciler son teknoloji ürünleri sadece 1 yılda bu kadar çabuk eskitmeli mi ? Bu şekil daha nereye kadar ilerleyecek Şu dünyayı saran tüketim çılgınlığı ?

işte bunlar hep kapitalizm.
1 Yanıt Yanıtla +2
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Batuist 7 yıl TangoEchoKilo
tek_tower

eeevrim

Bu nedir ya apple bir yandan samsung bir yandan diğer firmalar başka bir yandan Dünyayı bu kadar tüketmek için neden zorluyorsunuz??? Teknoloji elbete çok hızlı ilerliyor ama tüketiciler son teknoloji ürünleri sadece 1 yılda bu kadar çabuk eskitmeli mi ? Bu şekil daha nereye kadar ilerleyecek Şu dünyayı saran tüketim çılgınlığı ?


işte bunlar hep kapitalizm.

Aynen öyle. kapitalistler insan zihnine tüketim çılgınlığını yerleştiriyor. bir yandan emeği sömürürken diğer yandan kasaları dolduruyor bir taraftanda insanların tüketim arzularına kamçı vuruyor.. yaklaşık 300 yıldır düzen böyle işliyor... ama bu düzenin bir parçası olmamak çok zor.. burjuva mantar gibi heryerden yapışmış insanlığın iliklerine.... kanını emiyor!!
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eeevrim 7 yıl
Bu nedir ya apple bir yandan samsung bir yandan diğer firmalar başka bir yandan Dünyayı bu kadar tüketmek için neden zorluyorsunuz??? Teknoloji elbete çok hızlı ilerliyor ama tüketiciler son teknoloji ürünleri sadece 1 yılda bu kadar çabuk eskitmeli mi ? Bu şekil daha nereye kadar ilerleyecek Şu dünyayı saran tüketim çılgınlığı ?
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sertacarslan 7 yıl eeevrim
eeevrim

Bu nedir ya apple bir yandan samsung bir yandan diğer firmalar başka bir yandan Dünyayı bu kadar tüketmek için neden zorluyorsunuz??? Teknoloji elbete çok hızlı ilerliyor ama tüketiciler son teknoloji ürünleri sadece 1 yılda bu kadar çabuk eskitmeli mi ? Bu şekil daha nereye kadar ilerleyecek Şu dünyayı saran tüketim çılgınlığı ?

Hocam bir de dolu tarafından bak bardağa, teknolojinin bu kadar hızlı ilerlemesi seni neden rahatsız ediyor? Bugün yaşadığın konforu teknolojiye borçlusun.
Ayrıca ihtiyaçlar sınırsızdır. Konu yeni ihtiyaçların farkına varma ya da farkına vardırılma meselesi...
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Sirkadyen 7 yıl
Ekranın bu kadar büyük olacağını sanmıyorum büyük ekran için zaten Note serisi var. Bunun dışında özellikleri güzel gibi.
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dokuzcanlicanavar 7 yıl
Exynos 5450 ile S4 gerçektende yeni nesil telefon olur
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DantevsVergil 7 yıl
Batuist
tegra yine ilk olur , sonra çıkan tüm işklemciler tegraya nal toplatır.. bu hep böyle oldu zannetmiyorum bundan böylede değişsin.. şimdi tegra3ün esamesi okunmuyor , tegra4ünde kaderi aynı olacaktır..

Tegra3 sorunu baya piyasaya gec girisi. Asagi yukari üretime gecildikten 3ay sonra Asus transformer pad'in icinde Ocak ayinda gösterildi. Sonra Subatla Nisan arasinda satisa sunuldu galiba. ehh bu kadar beklersen bu kadar rekabetin oldugu bir alanda cezani keserler.
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Batuist 7 yıl
tegra yine ilk olur , sonra çıkan tüm işklemciler tegraya nal toplatır.. bu hep böyle oldu zannetmiyorum bundan böylede değişsin.. şimdi tegra3ün esamesi okunmuyor , tegra4ünde kaderi aynı olacaktır..
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Zuko 7 yıl
S3 alacaklar beklesin, S4 çıkıyor. Onu alsınlar.


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