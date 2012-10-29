Samsung, yeni amiral gemi telefonunda Adonis kod adlı 28nm'lik Exynos 5450 çipsetine yer verebilir





Samsung, ilk olarak ISSCC 2012'de (Uluslararası Katı Hal Devre Konferansı) sergilediği Exynos 5450 çipsetini yeni amiral gemi akıllı telefonu için üretime hazırlıyor olabilir. DDaily sitesinin endüstri kaynaklarına göre; mobil sektörün lideri, düşük enerji tüketimli 28nm HK-MG mimarisinin uygulandığı Adonis kod adıyla anılan yeni yongasını yıl sonuna kadar test üretimine sokacak. Dördüncü nesil Galaxy S modeline güç vereceği öne sürülen Exynos 5450'nin seri üretimine ise; 2013'ün ilk çeyreğinde başlanacak.

Güney Koreli DDaily, daha önce Galaxy S3 ile ilgili yayınladığı haberleriyle güvenilir bir kaynak olduğunu ispatlamıştı. Geçen ay The Korea Times'ın Samsung yöneticilerinden edindiği bilgiler ışığında ortaya attığı iddialarıyla örtüşen sitenin haberinde, Exynos 5450'nin Cambridge merkezli ARM'ın yeni işlemci mimarisi Cortex-A15'i dört çekirdekli bir yapıda ihtiva edeceği ve yeni nesil bir grafik birimiyle donatılacağı belirtiliyor. Teknoloji dünyasının uzun süredir haberdar olduğu Exynos 5450 çipsette Mali-T658 GPU'nun mevcut olacağı ve işlemci frekans hızının 2.0GHz olarak belirlendiği biliniyor.

2013 ilk yarısında tüketiciyle buluşması beklenen Galaxy S IV'ün 5 inç büyüklüğünde Full HD (1920 x 1080 piksel) çözünürlüklü Super AMOLED ekrana sahip olacağı çeşitli kaynaklar aracılığıyla aktarılmıştı. Firmanın yeni amiral gemisinde dört çekirdekli Cortex-A15 işlemciyi beraberinde getiren bir çipsetin kullanılma ihtimali oldukça yüksek. Zira NVIDIA da Project Wayne adı altında benzer mimari özellikte ve dört A15 işlem birimli Tegra 4 yongası üzerinde çalışıyor. Yeni nesil Tegra'yı önümüzdeki yıl piyasada göreceğiz. Aynı şekilde Texas Instruments'ın OMAP5 serisi çözümleri de aynı zaman diliminde kullanıma sunulacak.

En yeni donanım parçalarını bir araya getiren ve düşük güç tüketimi sağlayacak bir mimariyle geliştirilen Exynos 5450'nin birkaç ay içerisinde Exynos 5 Quad olarak resmiyet kazanmasına kesin gözüyle bakılıyor. Exynos 5250 sayesinde ARM Cortex-A15 işlemcili ilk ürünü satışa sunma hedefini hayata geçiren Samsung, yarı iletken endüstrisindeki hızlı ilerleyişini 2013'te de sürdürecek gibi görünüyor.

http://ddaily.co.kr/news/news_view.php?uid=96826