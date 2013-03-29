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Samsung, yeni nesil Galaxy Camera modelini IFA 2013 fuarında lanse edebilir

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung, yeni nesil Galaxy Camera modelini IFA 2013 fuarında lanse edebilir

Samsung'un Galaxy ailesine medya oynatıcı, akıllı telefon ve tablet ürünlerinden sonra geçen yıl eklediği dijital kamera modeli Galaxy Camera, yaygın olarak tercih edilmese de ilgi çeken bir cihaz oldu. 

Galaxy Camera modelinde 4.8 inçlik HD Gorilla Glass 2 ekran, Exynos 4 Quad işlemci, 1GB RAM, 4GB depolama kapasitesi, 64GB'a kadar microSD desteği, 3G/4G opsiyonel, 16.3MP çözünürlükte CMOS yığınlı arka aydınlatmalı sensör, 21x optik zoom, dokunmatik odaklama, 30 kare/saniye hızında Full HD çekimi, Xenon flaş, Android 4.1 işletim sistemi şeklinde özellikler bulunuyor ve 1699TL'den ülkemizde de piyasaya girmişti. 

Güney Koreli kaynaklara dayanarak edinilen bilgilere göre Samsung, Galaxy Camera serisinin yeni üyesini IFA 2013 fuarında tanıtmaya hazırlanıyor. Fuar Eylül ayında Berlin'de düzenlenecek. İlk nesil Galaxy Camera da geçen yıl bu fuarda karşımıza çıkmıştı.

Samsung'un yeni kamerası üzerinde çalışmalarına devam ettiği belirtiliyor. Bugüne kadar gündeme gelen model ile ilgili bilgiler ise hızlı 4G LTE ağlarına destek vermesi ve önceki modele oranla çok daha iyi özellikler taşıyacak olması. Bir Samsung yöneticisinin de yeni Galaxy Camera için en yenilikçi ürünlerden birisi olacağına dair bir iddiası da gündemde.

Bazı kaynaklar ise yeni Galaxy kamerasının NX ailesinden bir isimle yoluna devam edeceğini iddia ediyor.

http://www.androidauthority.com/rumor-samsung-galaxy-camera-2-ifa-september-178490/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ozturert 6 yıl
1- Pahalı
2- Kocaman
3- Pahalı (demiş miydim?)
4- Potansiyeli mükemmel ama şu anda alınmaz. 2-3 seneye bu teknoloji oturur.
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cibicibi 6 yıl
Bence aynasız modellere entegre ederler artık. çünkü bu cihaz hala mükemmel ve samsung bu modelden hala ekmek yer
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Dexstz 6 yıl
İş yapacak gibi
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bayraak 6 yıl
Şimdilik çok pahalı ve gereksiz biliyorum. Ama iyi bir konsept biraz strateji değiltirseler tutar
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ezimuse 6 yıl
Brn_Kvn25
Bükülebilir ekran ?

Ekran bükülse ne olacak :) Sensör ve lensi de mi bükecekler ?
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HatimİndirenSteveJOBS 6 yıl ezimuse
ezimuse
Brn_Kvn25
Bükülebilir ekran ?

Ekran bükülse ne olacak :) Sensör ve lensi de mi bükecekler ?

Olabilmeli
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Bamya Avcisi 6 yıl
Bence daha az maliyeti olan bir cihaz yapıp ucuza satmalılar.1700 bir kamera için çok fazla.
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Gladiotürk 6 yıl
Fiyat Mantıklı olursa tutar.
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enaz3posta 6 yıl
printer eklemezlerse tutmaz
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stalker(1979) 6 yıl
biraz daha inceltip telefon özelliği eklenir ise satışları artacaktır:)
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HatimİndirenSteveJOBS 6 yıl
Bükülebilir ekran ?
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fss1403 6 yıl
Sensör boyutu ?
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