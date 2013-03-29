Samsung, yeni nesil Galaxy Camera modelini IFA 2013 fuarında lanse edebilir





Samsung'un Galaxy ailesine medya oynatıcı, akıllı telefon ve tablet ürünlerinden sonra geçen yıl eklediği dijital kamera modeli Galaxy Camera, yaygın olarak tercih edilmese de ilgi çeken bir cihaz oldu.





Galaxy Camera modelinde 4.8 inçlik HD Gorilla Glass 2 ekran, Exynos 4 Quad işlemci, 1GB RAM, 4GB depolama kapasitesi, 64GB'a kadar microSD desteği, 3G/4G opsiyonel, 16.3MP çözünürlükte CMOS yığınlı arka aydınlatmalı sensör, 21x optik zoom, dokunmatik odaklama, 30 kare/saniye hızında Full HD çekimi, Xenon flaş, Android 4.1 işletim sistemi şeklinde özellikler bulunuyor ve 1699TL'den ülkemizde de piyasaya girmişti.





Güney Koreli kaynaklara dayanarak edinilen bilgilere göre Samsung, Galaxy Camera serisinin yeni üyesini IFA 2013 fuarında tanıtmaya hazırlanıyor. Fuar Eylül ayında Berlin'de düzenlenecek. İlk nesil Galaxy Camera da geçen yıl bu fuarda karşımıza çıkmıştı.





Samsung'un yeni kamerası üzerinde çalışmalarına devam ettiği belirtiliyor. Bugüne kadar gündeme gelen model ile ilgili bilgiler ise hızlı 4G LTE ağlarına destek vermesi ve önceki modele oranla çok daha iyi özellikler taşıyacak olması. Bir Samsung yöneticisinin de yeni Galaxy Camera için en yenilikçi ürünlerden birisi olacağına dair bir iddiası da gündemde.





Bazı kaynaklar ise yeni Galaxy kamerasının NX ailesinden bir isimle yoluna devam edeceğini iddia ediyor.

http://www.androidauthority.com/rumor-samsung-galaxy-camera-2-ifa-september-178490/