Samsung, yeni tepe modellerinde arka plan uygulamalarına kısıtlama getirmiş olabilir

Galaxy Note 5 ve S6 Edge Plus modellerinin satışa çıkmasının ardından testler de ardı ardına başladı. Kısa sürede bir çok dayanıklılık ve performans testi yapılsa da arka planda çalışan uygulamalarla ilgili bir "Multitasking" testi çok ilginç sonuçlar ortaya koyuyor.
S6 Edge Plus ve Nexus 6 modellerinin karşılaştırıldığı testte bir çok uygulama açılıyor. Çok sayıda uygulama sırasıyla açıldıktan sonra arka plana alınarak ana ekrana dönülüyor. Sonrasında ise bu uygulamalar tekrar açılarak cihazların performansı test ediliyor.
İlk açılışlarda S6 Edge Plus modelinin performansı oldukça iyi görünse de uygulamaların tekrar açılması sırasında bir çok içeriğin yeniden yüklemesi gözlerden kaçmıyor. Bu durum hem cihazın performansında olumsuz etki yaratıyor hem de bazı uygulamalarda en son bıraktığınız yerden devam etmenizi engelliyor.
Samsung, Galaxy Note 5 ve S6 Edge Plus modellerinde de yüksek test skorlarına imza atan Exynox 7420 çipsetinin kullanıyor. Ayrıca bunun yanında akıllı telefonlardaki 4 GB bellek kapasitesinin de çoklu işlemler konusunda oldukça önemli bir avantaj yaratması beklenebilir. Konuyla ilgili en çok dile getirilen düşünce arka plan uygulamalarının pil ömrünü yükseltmek için kapatılması. Kısa bir süre önce Note 5'in azalan pil kapasitesine rağmen Note 4'den daha fazla pil süresi sunması da bu konuda önemli bir örnek teşkil ediyor. Ancak bir grup bu durumu Touch WIZ arayüzünün ağırlığına bağlıyor. İddialara göre Samsung arayüzünü hafifletse de hala istediği performansı alamadığı için bu tarz bir kısıtlamaya gitmiş durumda.
Samsung'un yeni akıllı telefonlarından birisini satın aldıysanız benzer bir sorun yaşadınız mı? Sizce bu problemin sebebi ne olabilir?
Samsung'un yeni akıllı telefonlarından birisini satın aldıysanız benzer bir sorun yaşadınız mı? Sizce bu problemin sebebi ne olabilir?
http://www.androidpolice.com/2015/08/22/video-the-samsung-galaxy-s6-edge-and-note-5-are-aggressively-killing-background-tasks-decreasing-multitasking-performance/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Samsung yapinca optimizasyon oldu
cihazın en temel prosesi olan multitasking olayını tam randımanlı yapan videoda olduğu gibi nexus 6'nın pili hemen bitiyor mu?bunun güç optimizasyonu ile falan alakası yok.samsung o ucube ve hantal arayüzü biraz daha akıcı çalışsın diye arka plandaki uygulamaları öldürüyor.tıpkı apple'ın iphone'da yaptığı.multitasking denen şeye o yüzden iphone'da gerçek olmayan multitasking diyoruz ama samsung sağolsun onun da içine ediyor android tarafında.
Ayrıca bir de şuna dikkat çekicem.Sürekli rom yüklerdim önceki telefonumda ve çok kafaya takmazdım. Ama şöyle bir durumla karşılaştım,eşimin Note 3 üne birkaç rom yükledim, şu an Lollipop stock rom yüklü ama hiç rom yüklenmemiş Note 3 e göre açılış ve menü geçişlerinde cohaz gözle görülür şekilde kasılıyor. Yani benim fikrime göre rom yükleme, wipe, reset vs işlemler cihazın performansından bir miktar götürüyor. Bunun Note 4 te de olmaması için bir sebep yok. Şu anki Note 4 ümde hiç rom yüklemesim 5.0.1 yüklü, 4 aydır tam kapasite kullanıyorum ve kasılma yok. Gayet memnunum.
Teapitlerim bu yönde. Saygılar.
Siz gidin 3 milyar verin cihaza cihaz hala kasım kasım kasılsın öyle mi ? Bırakın allah aşkına boşu boşuna birbirinizi kandırmayın bu forumun en büyük eksiği yazılımı anlayamaması !!
Çok android kullanmak istiyorsanız Nexus ya da Android One kullanın yazılım desteği demek sadece güncelleme demek değildir. Adam akıllı yazılım yapabilen insanların telefonunuzun sorunları + yeniliklerini kodlamalarıdır. Durumu olan iPhone alsın kafası rahat etsin adamlar akıllı biz yazılım şirketiyiz diye bas bas bağırıyorlar her yeni ürünlerine özel yazılım üretiyorlar bu kolay bir iş değil hatta o kadar stabil yapmak hiç kolay bir iş değil.
Koreli tasarımdan anlamayan insanların o eski mp5 lerdeki gibi kasım kasım kasılan bir arayüz yapmasına neden şaşırıyorsunuz ki ?
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