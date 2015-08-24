Samsung, yeni tepe modellerinde arka plan uygulamalarına kısıtlama getirmiş olabilir

Galaxy Note 5 ve S6 Edge Plus modellerinin satışa çıkmasının ardından testler de ardı ardına başladı. Kısa sürede bir çok dayanıklılık ve performans testi yapılsa da arka planda çalışan uygulamalarla ilgili bir "Multitasking" testi çok ilginç sonuçlar ortaya koyuyor.

S6 Edge Plus ve Nexus 6 modellerinin karşılaştırıldığı testte bir çok uygulama açılıyor. Çok sayıda uygulama sırasıyla açıldıktan sonra arka plana alınarak ana ekrana dönülüyor. Sonrasında ise bu uygulamalar tekrar açılarak cihazların performansı test ediliyor.

İlk açılışlarda S6 Edge Plus modelinin performansı oldukça iyi görünse de uygulamaların tekrar açılması sırasında bir çok içeriğin yeniden yüklemesi gözlerden kaçmıyor. Bu durum hem cihazın performansında olumsuz etki yaratıyor hem de bazı uygulamalarda en son bıraktığınız yerden devam etmenizi engelliyor.

Samsung, Galaxy Note 5 ve S6 Edge Plus modellerinde de yüksek test skorlarına imza atan Exynox 7420 çipsetinin kullanıyor. Ayrıca bunun yanında akıllı telefonlardaki 4 GB bellek kapasitesinin de çoklu işlemler konusunda oldukça önemli bir avantaj yaratması beklenebilir. Konuyla ilgili en çok dile getirilen düşünce arka plan uygulamalarının pil ömrünü yükseltmek için kapatılması. Kısa bir süre önce Note 5'in azalan pil kapasitesine rağmen Note 4'den daha fazla pil süresi sunması da bu konuda önemli bir örnek teşkil ediyor. Ancak bir grup bu durumu Touch WIZ arayüzünün ağırlığına bağlıyor. İddialara göre Samsung arayüzünü hafifletse de hala istediği performansı alamadığı için bu tarz bir kısıtlamaya gitmiş durumda.



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http://www.androidpolice.com/2015/08/22/video-the-samsung-galaxy-s6-edge-and-note-5-are-aggressively-killing-background-tasks-decreasing-multitasking-performance/