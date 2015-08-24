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Samsung, yeni tepe modellerinde arka plan uygulamalarına kısıtlama getirmiş olabilir

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
5,1b
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Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Samsung, yeni tepe modellerinde arka plan uygulamalarına kısıtlama getirmiş olabilir
Galaxy Note 5 ve S6 Edge Plus modellerinin satışa çıkmasının ardından testler de ardı ardına başladı. Kısa sürede bir çok dayanıklılık ve performans testi yapılsa da arka planda çalışan uygulamalarla ilgili bir "Multitasking" testi çok ilginç sonuçlar ortaya koyuyor.
S6 Edge Plus ve Nexus 6 modellerinin karşılaştırıldığı testte bir çok uygulama açılıyor. Çok sayıda uygulama sırasıyla açıldıktan sonra arka plana alınarak ana ekrana dönülüyor. Sonrasında ise bu uygulamalar tekrar açılarak cihazların performansı test ediliyor.
İlk açılışlarda S6 Edge Plus modelinin performansı oldukça iyi görünse de uygulamaların tekrar açılması sırasında bir çok içeriğin yeniden yüklemesi gözlerden kaçmıyor. Bu durum hem cihazın performansında olumsuz etki yaratıyor hem de bazı uygulamalarda en son bıraktığınız yerden devam etmenizi engelliyor.  
Samsung, yeni tepe modellerinde arka plan uygulamalarına kısıtlama getirmiş olabilir
 
Samsung, Galaxy Note 5 ve S6 Edge Plus modellerinde de yüksek test skorlarına imza atan Exynox 7420 çipsetinin kullanıyor. Ayrıca bunun yanında akıllı telefonlardaki 4 GB bellek kapasitesinin de çoklu işlemler konusunda oldukça önemli bir avantaj yaratması beklenebilir. Konuyla ilgili en çok dile getirilen düşünce arka plan uygulamalarının pil ömrünü yükseltmek için kapatılması. Kısa bir süre önce Note 5'in azalan pil kapasitesine rağmen Note 4'den daha fazla pil süresi sunması da bu konuda önemli bir örnek teşkil ediyor. Ancak bir grup bu durumu Touch WIZ arayüzünün ağırlığına bağlıyor. İddialara göre Samsung arayüzünü hafifletse de hala istediği performansı alamadığı için bu tarz bir kısıtlamaya gitmiş durumda.

Samsung'un yeni akıllı telefonlarından birisini satın aldıysanız benzer bir sorun yaşadınız mı? Sizce bu problemin sebebi ne olabilir? 

http://www.androidpolice.com/2015/08/22/video-the-samsung-galaxy-s6-edge-and-note-5-are-aggressively-killing-background-tasks-decreasing-multitasking-performance/ Yorum Yaz
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viper17 4 yıl en beğenilen
Touchwiz i yapan ekip acilen samsung dan çıkarılmalı
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ponchik 4 yıl
Yillarca apple a laf ettiniz uygulamayi arka planda xalistirmaya devam etmiyor diye

Samsung yapinca optimizasyon oldu



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FerDi5 4 yıl
Valla arkadaş 2 yıla yakındır galaxy tab 2 7.0 kullanıyorum ve root atıp greenify indirdim birde üstüne nova kurdum cihaz resmen uçuyor hemde kendi samsung 4.2.2 romuyla arkadaşlar yıllardır şunu anladım eğerki gereksiz şekilde kasılmalar ve yavaşlamalar varsa o zaman güncelleyin ama her hangi bir sıkıntı yoksa cihazı kutusundan açtığınız zaman nasılsa bırakın öyle kalsın o zaman gerçekten performansın ne oldığunu görün olmadı root atın greenify indirin keyfinize bakın
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assasin34 4 yıl
mkykadir
Şöyle bir açıdan bakmak lazım; 4 GB RAM, bir sürü uygulama arkaplanda rahatça tam randımanlı olarak çalışacak. Bu durumda pil mi dayanır? Android ne yazık ki iOSdeki gibi arkaplana giden uygulamaları duraklatmıyor bu tamamen geliştiriciye bırakılmış. Geliştirici koduna arkaplan durumunda yapılacakları eklemezse, uygulama standart bir şekilde işlevlerine devam edecek. Sadece arayüz çizimi olmayacağı için GPUya bir etkisi olmayacak. Ancak CPU işlemleri devam edecek ve pil dayanmayacak. iOSda ise uygulama arkaplana girdikten sonra 5-10 dk gibi bir süresi vardır işlemlerini bitirmek için daha sonra uygulama uyutulur.

cihazın en temel prosesi olan multitasking olayını tam randımanlı yapan videoda olduğu gibi nexus 6'nın pili hemen bitiyor mu?bunun güç optimizasyonu ile falan alakası yok.samsung o ucube ve hantal arayüzü biraz daha akıcı çalışsın diye arka plandaki uygulamaları öldürüyor.tıpkı apple'ın iphone'da yaptığı.multitasking denen şeye o yüzden iphone'da gerçek olmayan multitasking diyoruz ama samsung sağolsun onun da içine ediyor android tarafında.
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assasin34 4 yıl
4gb ram ve hala daha en temel işlev olan multitasking olayını yapamaması.samsung gerçekten yazılım özürlü bir firma.
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junex 4 yıl
Valla bir çok amiral gemisi kullandım. Hantal mı touchwiz evet ama kullanımı en pratik hale getiren rom "benim için" . Z3 kullandım 1 hafta,rehber yönetimi rezalet, arama yapmak için bile 3 4 dokunma yapmak gerekti. TW de kaydır arasın kaydır sms atsın. Bu bile benim için tercih sebebi.Aslında TW fikir ve uygulama olarak güzel bir arayüz ama sistem kaynağı yönetimi berbat.

Ayrıca bir de şuna dikkat çekicem.Sürekli rom yüklerdim önceki telefonumda ve çok kafaya takmazdım. Ama şöyle bir durumla karşılaştım,eşimin Note 3 üne birkaç rom yükledim, şu an Lollipop stock rom yüklü ama hiç rom yüklenmemiş Note 3 e göre açılış ve menü geçişlerinde cohaz gözle görülür şekilde kasılıyor. Yani benim fikrime göre rom yükleme, wipe, reset vs işlemler cihazın performansından bir miktar götürüyor. Bunun Note 4 te de olmaması için bir sebep yok. Şu anki Note 4 ümde hiç rom yüklemesim 5.0.1 yüklü, 4 aydır tam kapasite kullanıyorum ve kasılma yok. Gayet memnunum.

Teapitlerim bu yönde. Saygılar.
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CooL_ROMEO 4 yıl
4 gb ramin var ama 2 gb gibi kullanıyorsun öyle mi ? Yazılıma önem vermeyen bir firma işte istersen uzaya çıkacak teknolojiye sahip olsun yazılım olmadıktan sonra KULLANICIYA EZİYET ETTİRİR... Burada ki donanım manyaklarının anlayacağını sanmıyorum zaten siz hala samsung samsung demeye devam edin ...

Siz gidin 3 milyar verin cihaza cihaz hala kasım kasım kasılsın öyle mi ? Bırakın allah aşkına boşu boşuna birbirinizi kandırmayın bu forumun en büyük eksiği yazılımı anlayamaması !!

Çok android kullanmak istiyorsanız Nexus ya da Android One kullanın yazılım desteği demek sadece güncelleme demek değildir. Adam akıllı yazılım yapabilen insanların telefonunuzun sorunları + yeniliklerini kodlamalarıdır. Durumu olan iPhone alsın kafası rahat etsin adamlar akıllı biz yazılım şirketiyiz diye bas bas bağırıyorlar her yeni ürünlerine özel yazılım üretiyorlar bu kolay bir iş değil hatta o kadar stabil yapmak hiç kolay bir iş değil.

Koreli tasarımdan anlamayan insanların o eski mp5 lerdeki gibi kasım kasım kasılan bir arayüz yapmasına neden şaşırıyorsunuz ki ?
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positroN 4 yıl
ilk galaxy s`ten beri tw arayuzlu telefon kullaniyorum ve kutudan cikartinca ilk yaptigim sey rootlayip kendi istegime gore ozellestirmek. yani hic gercek anlamda tw arayuzunu kullanmadim diyebilirim. boyle olunca yillardir forumlarda okuduklarimi abarti bulurdum ta ki yegenimin 1 yil stok haliyle kullanilmis note 3 telefonunu gorene kadar. o nasil bir yavaslik nasil bir igrenclik gercekten inanilir gibi degil. samsung rom'u aosp gibi bombos olacak kadar temizleyince gercekten cok stabil ve hizli ama kesinlikle kutudan ciktigi gibi kullanilmaz. oyle kullanan andorid'e bile bulasmasin zaten iphone varken.
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iAndroid 4 yıl
Valla bizim Samsunglarda LG'lerde kullandığımız android gerçek android değil. LG'nin G2'ye verdiği stock lollipop güncellemesiyle artık G2 iflah olmaz kullanım süresini doldurdu pili iyi gitmiyor kasmalar başladı derken AOSP CAF tabanlı 5.1.1 romlarına geçiş yaptım ve gerçekten pili ilk günkü gibi gidiyor uygulama geçişlerinde vs tek bir takılma yok. Snapdragon S800'ün gerçek gücünü şu an alıyorum resmen. Kamera kalitesini çok önemsemiyorsanız AOSP romlar samsung ve lg gibi şişirilmiş yazılımlar kullanan telefonlar için biçilmiş kaftan.
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tugares 4 yıl
Touchwiz yeniden ele alınmamalı touchwiz tamamen kaldırılmalı ve tamamen yeni mühendislerden oluşan bir kadro aynı htc ve sony nin yaptığı gibi arayüzü sade hale getirmeli Samsung için. Bunun başka yolu yok. O gereksiz dayatma uygulamalardan bir an önce kurtarılmalı arayüz. Sadece Note serisindeki özellikler gerekli benim gözümde gerisi boş.
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Nightmare70 4 yıl
Size fark ettiğim bir şeyi aktarmak istiyorum. Samsung s6 kullanmaya başladım. Pil çok gitmesin diye. Pil menüsünde uygulamaları otomatik durdur diye bir seçenek vardı.İstenilen uygulamayı seçiyordun otomatik durduruyordu. Sonra bir 200 mb'lık güncelleme geldi ve bu özellik kalktı. Galiba artık kendisi belirliyor arka planda çalışacak uygulamaları veya sayısını. Hoş daha az pil ve ram tüketiyor. Ayrıca uygulama açılış hızında iphone 6 plus ile denemeler yaptım. Şu daha üstün diyemiyorsun ortalamada ikisi de aynı.
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kadirirdem 4 yıl
samsungun artık şu touchwizi yapanları koyması lazım bu nedir sözde nexus 6 dan çok çok daha hızlı olması lazım ilk açılışlar hızlı ama sonrası bitik....
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