Samsung yöneticisi katlanabilir telefonların inovasyona katkısına değindi

Samsung’un 20 Şubat tarihinde katlanabilir telefonunu tanıtması bekleniyor. Her ne kadar bu yıl gündemde oldukça yer bulsa da Samsung’un katlanabilir telefon hayali çok daha önceki yıllarda başlamıştı. Firmanın kıdemli başkan yardımcısı Hark-sang Kim yaptığı bir paylaşımla katlanabilir telefonların sektör için öneminden bahsetti.

Akıllı telefonlar yeniliklerden yoksun

Yönetici, çoğu kişinin akıllı telefonların yenilik anlamında darboğaza girdiğine inandığını belirtmiş. Hatta akıllı telefon devrinin sona ereceğini düşünenler bile bulunuyor. Bunun sebebinin ise yeni ve çığır açan özellikler yerine, sürekli olarak bir önceki modelinin yükseltilmiş versiyonunu görmemiz olduğunu söylemiş. 5G, AI (Yapay Zeka) ve AR (Artırılmış Gerçeklik) değişimleri yaklaşıyorken ve kullanıcılar mobil teknolojilerle daha fazla vakit geçirecekken farklı şeylerin gerektiğine inanıyor.

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Katlanabilir telefonlar yeni adımlara yol açacak

Yöneticiye göre katlanabilir telefonların geliştirilmesinde karşılaşılan sorunlar yeni bir inovasyon dalgasının kapısını aralayacak. Bunlar bükülebilir ekranlar, özelleştirilmiş bataryalar ve kameralar olmak üzere birçok teknolojiyi içeriyor. Cihazların katlanabilmesi sayesinde çok daha portatif olacağından da bahsedilmiş.

Hark-sang Kim, son olarak Samsung için katlanabilir telefon hayalinin bundan çok daha önce CES 2011’de başladığını hatırlatmış. O zamanlar sadece katlanabilir ekran demoları olarak gösterilen ürünlerden bu noktaya gelinmesi 7 yıl sürdü. 20 Şubat tarihinde ise bu emeklerin sonucunu görme fırsatı yakalayacağız.

https://www.gsmarena.com/samsung_svp_explains_why_foldable_phones_will_bring_in_the_next_wave_of_innovation-news-35074.php