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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung yöneticisi katlanabilir telefonların inovasyona katkısına değindi

Samsung’un kıdemli başkan yardımcısı, akıllı telefonların sıradanlaştığını ve bunun katlanabilir telefonların getireceği yeni inovasyonlar ile sonlanacağını düşünüyor.
4 ay
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Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Samsung yöneticisi katlanabilir telefonların inovasyona katkısına değindi
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Samsung’un 20 Şubat tarihinde katlanabilir telefonunu tanıtması bekleniyor. Her ne kadar bu yıl gündemde oldukça yer bulsa da Samsung’un katlanabilir telefon hayali çok daha önceki yıllarda başlamıştı. Firmanın kıdemli başkan yardımcısı Hark-sang Kim yaptığı bir paylaşımla katlanabilir telefonların sektör için öneminden bahsetti.

Akıllı telefonlar yeniliklerden yoksun

Yönetici, çoğu kişinin akıllı telefonların yenilik anlamında darboğaza girdiğine inandığını belirtmiş. Hatta akıllı telefon devrinin sona ereceğini düşünenler bile bulunuyor. Bunun sebebinin ise yeni ve çığır açan özellikler yerine, sürekli olarak bir önceki modelinin yükseltilmiş versiyonunu görmemiz olduğunu söylemiş. 5G, AI (Yapay Zeka) ve AR (Artırılmış Gerçeklik) değişimleri yaklaşıyorken ve kullanıcılar mobil teknolojilerle daha fazla vakit geçirecekken farklı şeylerin gerektiğine inanıyor.

Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy S10, 8 Mart tarihinde satışa çıkacak"

Katlanabilir telefonlar yeni adımlara yol açacak

Yöneticiye göre katlanabilir telefonların geliştirilmesinde karşılaşılan sorunlar yeni bir inovasyon dalgasının kapısını aralayacak. Bunlar bükülebilir ekranlar, özelleştirilmiş bataryalar ve kameralar olmak üzere birçok teknolojiyi içeriyor. Cihazların katlanabilmesi sayesinde çok daha portatif olacağından da bahsedilmiş.

Samsung yöneticisi katlanabilir telefonların inovasyona katkısına değindi
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Hark-sang Kim, son olarak Samsung için katlanabilir telefon hayalinin bundan çok daha önce CES 2011’de başladığını hatırlatmış. O zamanlar sadece katlanabilir ekran demoları olarak gösterilen ürünlerden bu noktaya gelinmesi 7 yıl sürdü. 20 Şubat tarihinde ise bu emeklerin sonucunu görme fırsatı yakalayacağız.


https://www.gsmarena.com/samsung_svp_explains_why_foldable_phones_will_bring_in_the_next_wave_of_innovation-news-35074.php Yorum Yaz
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sniko1 4 ay en beğenilen
Sen git 7 yıl katlanlanabilir telefonlar üzerinde çalışma yap, sonra birileri de oturduğu yerden gereksiz,çöp vs. diyebilsin.
Bu bana akıllı telefon devriminden önce tuşlu telefonlardan akıllı telefonlara aynı gerekçelerle geçmeye direnen fakat sonrasında geçip elinden düşüremeyen kesimi hatırlattı nedense.
Sen git 7 yıl katlanlanabilir telefonlar üzerinde çalışma yap, sonra birileri de oturduğu yerden gereksiz,çöp vs. diyebilsin.Bu bana akıllı telefon devrimi...
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Cute Hentai 4 ay
Katlanabilir otomobil bekliyorum. Park sorununa kesin çözüm. (:
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smart1978 4 ay
Simdiden gordugum tek bir inovasyonluk katkisi var o da fiyatlari ciddi artirmasi inovasyonu :) :/ ! ...
Bence bu teknoloji cok yeni ve gercek manada oturmasi uygun fiyatli olmasi icin herhalde birkac yil gecmesi gerekiyor.
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mokinto 4 ay
Özellikle e-kitap olayına çok katkısı olur. Ben s-pen li bir katlanan telefonu kullanmak isterim.
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aozgec 4 ay
"kullanıcılar mobil teknolojilerle daha fazla vakit geçirecekken farklı şeylerin gerektiğine inanıyor" demiş! bence herkes telefon/tablet vs'de geçirdiği zamanını azaltıp ailesine arkadaşlarına sevdiklerine vakit ayırmalı. Kafelerde toplanıp tüm masalarda milletin telefonlarına bakması, arkadaşlarına ile konuşmaması üzücü... az telefon çok muhabbet.
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Seyrim 4 ay
Katlanabilir Telefon, televizyon derken adamlar arge'nin dibine vurmuşlar.. Neler ürettiler de hala haberimiz yok.Göreceğiz tükete tükete.. :)
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sniko1 4 ay en beğenilen
Sen git 7 yıl katlanlanabilir telefonlar üzerinde çalışma yap, sonra birileri de oturduğu yerden gereksiz,çöp vs. diyebilsin.
Bu bana akıllı telefon devriminden önce tuşlu telefonlardan akıllı telefonlara aynı gerekçelerle geçmeye direnen fakat sonrasında geçip elinden düşüremeyen kesimi hatırlattı nedense.
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jasonw 4 ay
Bu da kamera olayı gibi sarpa saracak, en başta bir kat yapılabilen telefonlar iki, üç diye gider artık...
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