Samsung Galaxy S10, 8 Mart tarihinde satışa çıkacak

Güney Koreli akıllı telefon üretici Samsung, önümüzdeki ay tanıtacağı Galaxy S10 serisine odaklanmış durumda. Şirketin 20 Şubat tarihinde tanıtacağı yeni amiral gemisi modelinin, 8 Mart tarihinde de satışa sunulacağı ifade ediliyor.

Ön sipariş olabilir

Yerel haber kaynaklarından ETNews'in raporuna göre, Güney Koreli şirket 8 Mart tarihinde Galaxy S10 modelini satışa sunmayı planlarken aynı zamanda serinin 5G destekli modelini ise 29 Mart tarihinde piyasaya sürmeyi kararlaştırdı. Bunun yanında Samsung'un geçtiğimiz senelerde olduğu gibi Galaxy S10'u ön siparişle müşterilerine daha erken gönderip göndermeyeceği ise şimdilik netlik kazanmış değil.

http://www.etnews.com/20190114000408?obj=Tzo4OiJzdGRDbGFzcyI6Mjp7czo3OiJyZWZlcmVyIjtzOjI1OiJodHRwczovL3d3dy5nb29nbGUuY28ua3IvIjtzOjc6ImZvcndhcmQiO3M6MTM6IndlYiB0byBtb2JpbGUiO30=

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Eğer şirket ön sipariş konusundabir karar alırsa, Samsung Galaxy S10'un ilk sahipleri telefonlarınatarihinde kavuşabilecekler. Kullanıcıların merakla beklediği Galaxy S10 serisisatışa sunulacak. Taban modelinin fiyatınınarasında olması bekleniyor. 5G'li modelin fiyatının isekadar çıkabileceği de sızan bilgiler arasında.