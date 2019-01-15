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Samsung Galaxy S10, 8 Mart tarihinde satışa çıkacak

Teknoloji devi Samsung, yaklaşık bir ay sonra yeni amiral gemisi modeli Galaxy S10 serisini tanıtmaya hazırlanıyor. Ortaya çıkan yeni bir rapora göre cihaz 8 Mart'ta satışa sunulacak.
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Güney Koreli akıllı telefon üretici Samsung, önümüzdeki ay tanıtacağı Galaxy S10 serisine odaklanmış durumda. Şirketin 20 Şubat tarihinde tanıtacağı yeni amiral gemisi modelinin, 8 Mart tarihinde de satışa sunulacağı ifade ediliyor.

Ön sipariş olabilir

Yerel haber kaynaklarından ETNews'in raporuna göre, Güney Koreli şirket 8 Mart tarihinde Galaxy S10 modelini satışa sunmayı planlarken aynı zamanda serinin 5G destekli modelini ise 29 Mart tarihinde piyasaya sürmeyi kararlaştırdı. Bunun yanında Samsung'un geçtiğimiz senelerde olduğu gibi Galaxy S10'u ön siparişle müşterilerine daha erken gönderip göndermeyeceği ise şimdilik netlik kazanmış değil.
Eğer şirket ön sipariş konusunda olumlu bir karar alırsa, Samsung Galaxy S10'un ilk sahipleri telefonlarına 5 Mart tarihinde kavuşabilecekler. Kullanıcıların merakla beklediği Galaxy S10 serisi üç farklı modelde satışa sunulacak. Taban modelinin fiyatının 700-800 dolar arasında olması bekleniyor. 5G'li modelin fiyatının ise 1.600 dolara kadar çıkabileceği de sızan bilgiler arasında.

http://www.etnews.com/20190114000408?obj=Tzo4OiJzdGRDbGFzcyI6Mjp7czo3OiJyZWZlcmVyIjtzOjI1OiJodHRwczovL3d3dy5nb29nbGUuY28ua3IvIjtzOjc6ImZvcndhcmQiO3M6MTM6IndlYiB0byBtb2JpbGUiO30= Yorum Yaz
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haQQo 4 ay en beğenilen
Çikolata firması bile daha az model çikolata çıkarıyor
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Cute Hentai 4 ay
Amiral gemisi ifadesini her duyduğumda nedensizce gülüyorum. :)
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yolyordam35 4 ay
artik hicbi telefon galaxy note 2deki o heyecanı uyandırmıyor.
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haQQo 4 ay en beğenilen
Çikolata firması bile daha az model çikolata çıkarıyor
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