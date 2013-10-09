Samsung'a kötü haber: Obama, "satış yasağında" veto hakkını kullanmadı

Önce hile iddiaları, sonra endüstriyel casuslukla suçlanan Samsung'un şimdi de başı ABD'deki satış yasağıyla dertte. Ağustos ayında Apple'ın Uluslararası Ticaret Komisyonu nezdinde aldırdığı ABD sınırları içerisinde satış yasağı kararı sonrasında Obama'nın veto hakkını kullanması için lobi faaliyetlerinde bulunan Samsung, bu çalışamalarından sonuç alamadı. Obama'nın görevlendirdiği heyetin karara onay vermesinden sonra Samsung'un önünde bu kararı kaldırmak ya da ertelemek için temyize başvurmaktan başka bir çaresi kalmadı.

Birleşik Devletler Ticaret Temsilcileri Ofisi'den Michael Froman; tüketicilerin olumsuz etkilenmesi, haksız rekabet, taraflardan aldığı bilgiler ve tavsiyeleri göz önüne alarak yaptığı detaylı inceleme sonrasında yasağa onay verdiğini söyledi. Michael Froman, Obama tarafından karar üzerinde çalışması için görevlendirilmişti.

Hatırlanacağı gibi başkan Obama, Apple'ın cihaz satışlarının yasaklanmasıyla ilgili kararı "ABD ekonomisi ve ABD tüketicisi üzerindeki adil rekabet koşullarına olumsuz etki yapabileceği" gerekçesiyle sahip olduğu yasal hakkı kullanarak veto ederek, iPhone ve iPad'lerin satışının yasaklanmasının önüne geçmişti. Ancak bu yasak kararına konu olan patentler, birçok uzmana göre "temel işlevleri yerine getiren" genel konuları içerdiği için FRAND kapsamına girdiği ve Samsung'un bu patentleri tüm rakip firmalara lisanslamak zorunda olduğu birçok defa dile getirilmişti.