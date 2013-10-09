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Samsung'a kötü haber: Obama, "satış yasağında" veto hakkını kullanmadı

5 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Shady
Haber Editörü
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Samsung'a kötü haber: Obama,

Önce hile iddiaları, sonra endüstriyel casuslukla suçlanan Samsung'un şimdi de başı ABD'deki satış yasağıyla dertte. Ağustos ayında Apple'ın Uluslararası Ticaret Komisyonu nezdinde aldırdığı ABD sınırları içerisinde satış yasağı kararı sonrasında Obama'nın veto hakkını kullanması için lobi faaliyetlerinde bulunan Samsung, bu çalışamalarından sonuç alamadı. Obama'nın görevlendirdiği heyetin karara onay vermesinden sonra Samsung'un önünde bu kararı kaldırmak ya da ertelemek için temyize başvurmaktan başka bir çaresi kalmadı.

Birleşik Devletler Ticaret Temsilcileri Ofisi'den Michael Froman; tüketicilerin olumsuz etkilenmesi, haksız rekabet, taraflardan aldığı bilgiler ve tavsiyeleri göz önüne alarak yaptığı detaylı inceleme sonrasında yasağa onay verdiğini söyledi. Michael Froman, Obama tarafından karar üzerinde çalışması için görevlendirilmişti.

Hatırlanacağı gibi başkan Obama, Apple'ın cihaz satışlarının yasaklanmasıyla ilgili kararı "ABD ekonomisi ve ABD tüketicisi üzerindeki adil rekabet koşullarına olumsuz etki yapabileceği" gerekçesiyle sahip olduğu yasal hakkı kullanarak veto ederek, iPhone ve iPad'lerin satışının yasaklanmasının önüne geçmişti. Ancak bu yasak kararına konu olan patentler, birçok uzmana göre "temel işlevleri yerine getiren" genel konuları içerdiği için FRAND kapsamına girdiği ve Samsung'un bu patentleri tüm rakip firmalara lisanslamak zorunda olduğu birçok defa dile getirilmişti.


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@CAN@ 5 yıl en beğenilen
Apple haklı olunca tamam ama Samsung kazandığı halde davayı veto etmesi hiç hoş değildi. Mahkeme ile kazanmış ama veto ediliyor. Bu nasıl adalet ha?
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Guhong01 5 yıl
afferin adama, harbiden tebrik ediyorum. kendi ülkesinin malına sahip çıkan ve ithalata karşı çıkan bir lider... bi de bize bak, kendi etimizi bile yiyemiyoruz
afferin adama, harbiden tebrik ediyorum. kendi ülkesinin malına sahip çıkan ve ithalata karşı çıkan bir lider... bi de bize bak, kendi etimizi bile yiyemiyoruz...
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koyunsavar 5 yıl
Galaxy S, Galaxy S 2, Galaxy Nexus ve Galaxy Tap yasak gelen modeller bunlar zaten piyasadan kalkti satilmiyorlar youtube.com/...
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okan_cehapelioglu 5 yıl
sıktı bu patent muhabbetleride
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evetbenim 5 yıl
wustti
amönyak Sende plastikci olmalısın
ben telefonun arka kapiginin acilmasi taraftariyim. boylelikle daha yeni pil teknolojileri ciktikca bataryami guncelleyebilirim. ya da servise vermeden pilimi ostedigim gibi degistirebilirim. aklimi seveyim aklimi...

hocam oda çok ilkel oluyor arka kapağın açılması fln
batarya ya uzun süre birşey olmuyor ki zaten
bi telefonu 5 yıl kullanmıyorsan
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bydvd 5 yıl
misal apple türk malı olsaydı samsung kore Erdoğan bizim apple yasak bile getirdirdi neden bizim boşbakanımızda milliyetçilik yok azcık Amerikan boşbakanına baksında milliyetçilik öğrensin
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Teknode 5 yıl
Samsung benım acımdan kalıtesız bır fırma malzeme olarak begenmıyorum. Neyse olay o degıl. Yıne de amerıkanın bu tutumu yanlıs yanı. Ama samsung kasındı sen kısa zamanda saglam bır tıcarı basarı yakaladın ne dıye aynı modelı 30 ulkeye ayrı donanımla satıyorsun kı. Arkadasın dedıgı gıbı amerıkaya ozel donanım ama sana destek olan ulkelere yamuk. Kapak ederler adama. Amerıka gerekırse cıkarları ıcın koreyı bombalar.
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silver0021 5 yıl
samsungtan çekindikleri apaçık belli. :)
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gfbekir 5 yıl
Hani gardaştık?
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climanjero 5 yıl
Rubisco
Hangi filmdi o ? Dün ülkesi olmayan bi orduyduk, bugün hangi ülkeyi ele geçireceğimize karar veriyoruz

Die Hard 3 : Vengeance
Ama burada bir ironi var.
Adamlar orada Amerika'daki Altın rezervlerini çalıp ondan sonra diyordu bunu :)
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erturk unal 5 yıl
veto etmesini bekleyen bi Allah'ın kulu var mıydı ki?
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LilTunechi 5 yıl
Plastikten kurtulsunlar türkiyeye de uygulanır böyle karar umarım
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Batuist 5 yıl
Adam milliyetçi.. bizde öyle bir karar verebilmeniz mümkün değildir. başkaları ne der deyip onlara şirin ve dostane görünebilmek adına bizim buralarda öyle şeylerin olması mümkün değildir. Bizde olsa yerli üreticiyi susturur yabancıyı masa başına koyarız..
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