Samsung'a verilen 1.05 milyar dolarlık tazminat cezasında indirim yapıldı

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Ağustos ayında son duruşması yapılan Apple ve Samsung arasındaki bazı işleyiş patentlerinin ihlali ile ilgili davada, Samsung aleyhine 1.05 milyar dolarlık tazminat ödenmesine hükmedilmişti. Samsung'un kararı temyize götürmesi sonrasında sürpriz bir gelişme yaşandı.
Yargıç Lucy Koh, jürinin zararı yanlış hesapladığına hükmederek tazminatın yüzde 43 oranında azaltılarak 599 milyon dolara indirilmesine ve zararın çıkarılan miktar üzerinden yani 450 milyon dolar üzerinden tekrar hesaplanmasına karar verdi.
Koh, dava konusunun işleyiş patentleri üzerine olduğunu ancak jürinin tasarım patentleri ihlalinde kullanılan kar üzerinden zarar hesaplama yöntemini kullandığını ifade etti. Ayrıca zararın hesaplanmasındaki zaman aralığı da yanlış değerlendirildi. Apple bu patent ile ilgili davayı Nisan 2011 tarihinde açmışken, jüri Ağustos 2010 tarihinden itibaren hesap yapmaya başladı.
Samsung'un zarar hesabını bizzat yapmasını istediği Lucy Koh bu talebi reddederek, yeni değerlendirmenin yeni bir duruşmada jüri tarafından yapılacağını açıkladı. Ayrıca Koh Ağustos'ta sona eren dava sonrasında ihlal kapsamındaki cihazların satışına devam ettiğini ve hesaplamaya bunların da eklenmesini istedi. Uzmanlar sonraki duruşmalarda yapılacak hesaplama sonucunda tazminat miktarının 600 milyon doların üzerinde çıkabileceğini ifade ediyor. Koh her zaman olduğu gibi iki firmanın masada sorunlarını halletmesi arzusunu da yineledi.
http://www.theverge.com/2013/3/1/4054458/judge-cuts-damages-owed-apple-down-to-598-million-in-samsung-trial Yorum Yaz Paylaş Tweetle
hurarsiv.hurriyet.com.tr/...
bu haber eğer doğru ise herşeyi özetliyor tim cook apple ın çizgisini tamamen değiştirmeye niyetli gibi
Seninde unuttuğun şey Apple senin tuttuğun takım olması, karşındakine o yargılarını savururken önce kendine bak, ayrıca gözümüz görüyor caps look açmana da gerek yok...
Babami bu kadar ihtirasli savunmam tebrik ediyorum sizi.
Apple i da babasini savunur gibi yarattigi alici kitlesiyle tebrik etmek istiyorum.
Birbirlerine ordan burdan mazaret üretip dava açmaları çocukça hatta Apple bazen işi çok abartıyor ama bu davada Apple haklı .
Ne Apple samsung u ne samsung apple ı durduramaz zaten , bu davalar markanın adını yüceltmek ,korumak için açılıyor. 1milyar dolar iki firma içinde az para ki bu parayı gelecek ay nakit vereceksin falan demiyolar , bilmem kaça bölüp taa ne zamana kadar ödiyecek şekilde ceza veriliyor.
neresi ucuz bunun? 600 milyon dolar :)
Meblağ değil, yöntemin ucuzluğundan bahsetmiş.
Hoş, onun da ucuz olup olmamasına nasıl karar vermiş anlamadım. Benim gözümde bunlar danışıklı dövüşün ta kendisi oluyor. Tüketici hiçbir zaman hiçbir şey kazanmıyor.
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