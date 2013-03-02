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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung'a verilen 1.05 milyar dolarlık tazminat cezasında indirim yapıldı

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung'a verilen 1.05 milyar dolarlık tazminat cezasında indirim yapıldı

Ağustos ayında son duruşması yapılan Apple ve Samsung arasındaki bazı işleyiş patentlerinin ihlali ile ilgili davada, Samsung aleyhine 1.05 milyar dolarlık tazminat ödenmesine hükmedilmişti. Samsung'un kararı temyize götürmesi sonrasında sürpriz bir gelişme yaşandı.

Yargıç Lucy Koh, jürinin zararı yanlış hesapladığına hükmederek tazminatın yüzde 43 oranında azaltılarak 599 milyon dolara indirilmesine ve zararın çıkarılan miktar üzerinden yani 450 milyon dolar üzerinden tekrar hesaplanmasına karar verdi.

Koh, dava konusunun işleyiş patentleri üzerine olduğunu ancak jürinin tasarım patentleri ihlalinde kullanılan kar üzerinden zarar hesaplama yöntemini kullandığını ifade etti. Ayrıca zararın hesaplanmasındaki zaman aralığı da yanlış değerlendirildi. Apple bu patent ile ilgili davayı Nisan 2011 tarihinde açmışken, jüri Ağustos 2010 tarihinden itibaren hesap yapmaya başladı.

Samsung'un zarar hesabını bizzat yapmasını istediği Lucy Koh bu talebi reddederek, yeni değerlendirmenin yeni bir duruşmada jüri tarafından yapılacağını açıkladı. Ayrıca Koh Ağustos'ta sona eren dava sonrasında ihlal kapsamındaki cihazların satışına devam ettiğini ve hesaplamaya bunların da eklenmesini istedi. Uzmanlar sonraki duruşmalarda yapılacak hesaplama sonucunda tazminat miktarının 600 milyon doların üzerinde çıkabileceğini ifade ediyor. Koh her zaman olduğu gibi iki firmanın masada sorunlarını halletmesi arzusunu da yineledi. 

http://www.theverge.com/2013/3/1/4054458/judge-cuts-damages-owed-apple-down-to-598-million-in-samsung-trial Yorum Yaz
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12 Angry Men 6 yıl en beğenilen
Apple böyle ucuz yollarla, samsung'u durduramaz.
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aziz77 6 yıl
samsung kopya çekmeyi bırakıp adam gibi iş yapsın...
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cumur 6 yıl
apple sürekli dava açıyorda ne oluyor

hurarsiv.hurriyet.com.tr/...

bu haber eğer doğru ise herşeyi özetliyor tim cook apple ın çizgisini tamamen değiştirmeye niyetli gibi
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Nightmare70 6 yıl
Apple'cılar boşuna savunmayın bu forum Samsungcu :))
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By_higH 6 yıl
teknobah
PlayMakers
teknobah Boş boş konuşmayın böyle büyük bir davada rüşvet gibi ucuz şeyler olamaz. Mahkeme buna hükmeddiyse Samsung gerçekten hatalıdır. Aferin Appleye hakkını tabii arasın. Yoksa zaten pekçok ülkenin ekonomisinden büyük APPLE,SAMSUNGUN 1 MİLYARINA MUHTAÇ DEĞİL!!!
Babami bu kadar ihtirasli savunmam tebrik ediyorum sizi. Apple i da babasini savunur gibi yarattigi alici kitlesiyle tebrik etmek istiyorum.
Fikirlerimi beyan ettim. Yoksa banane Appleden. Ama şu da var: -Herkes Samsungu savunmuş hiç birşey yok, gayet normal (savcıya rüşvet verdi diyen dahi var...) ama biri Appleyi savununca böyle yorumlar alıyorum. ASIL SAMSUNGU TEBRİK ETMEK LAZIM. BÖYLE BİR FAN KİTLESİ YARATTIĞI İÇİN!! VE ŞUNU DA UNUTMAYIN SAMSUNG SİZİN TUTTUĞUNUZ TAKIM DEĞİL HİZMET SATIN ALDIĞINIZ BİR FİRMA...

Seninde unuttuğun şey Apple senin tuttuğun takım olması, karşındakine o yargılarını savururken önce kendine bak, ayrıca gözümüz görüyor caps look açmana da gerek yok...
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Mihrali Bey 6 yıl
Boş boş konuşmayın böyle büyük bir davada rüşvet gibi ucuz şeyler olamaz. Mahkeme buna hükmeddiyse Samsung gerçekten hatalıdır. Aferin Apple'ye hakkını tabii arasın. Yoksa zaten pekçok ülkenin ekonomisinden büyük APPLE,SAMSUNG'UN 1 MİLYARINA MUHTAÇ DEĞİL!!!
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__Nikolaus__ 6 yıl Mihrali Bey
teknobah
Boş boş konuşmayın böyle büyük bir davada rüşvet gibi ucuz şeyler olamaz. Mahkeme buna hükmeddiyse Samsung gerçekten hatalıdır. Aferin Apple'ye hakkını tabii arasın. Yoksa zaten pekçok ülkenin ekonomisinden büyük APPLE,SAMSUNG'UN 1 MİLYARINA MUHTAÇ DEĞİL!!!

Babami bu kadar ihtirasli savunmam tebrik ediyorum sizi.

Apple i da babasini savunur gibi yarattigi alici kitlesiyle tebrik etmek istiyorum.
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Neoptolemos_ 6 yıl
Savcıya ver 10milyon dolar, sana 600milyon dolarlık indirim yaptırsın, oohhh ne ala
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strahd_von_zarovich 6 yıl
Her şeye patent veren patent kurumunun da suçu olmak üzere samsung un çaldığı demek istemiyorum , esinlendiği şeyler var . Samsung bile bu olaydan sonra bölümlerini tamamen ayırdı bir daha böyle bir olay yaşamamak için fanlığa gerek yok gerçekler bunlar.
Birbirlerine ordan burdan mazaret üretip dava açmaları çocukça hatta Apple bazen işi çok abartıyor ama bu davada Apple haklı .
Ne Apple samsung u ne samsung apple ı durduramaz zaten , bu davalar markanın adını yüceltmek ,korumak için açılıyor. 1milyar dolar iki firma içinde az para ki bu parayı gelecek ay nakit vereceksin falan demiyolar , bilmem kaça bölüp taa ne zamana kadar ödiyecek şekilde ceza veriliyor.
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armanatilgan 6 yıl
Apple indirim yapsın o zaman veya 600milyon dolar itunesta hediye çeki dağıtsın.
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GoLdenBlog 6 yıl
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Apple böyle ucuz yollarla, samsungu durduramaz.

neresi ucuz bunun? 600 milyon dolar :)
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jay jay justified 6 yıl GoLdenBlog
GoLdenBlog

neresi ucuz bunun? 600 milyon dolar :)

Meblağ değil, yöntemin ucuzluğundan bahsetmiş.

Hoş, onun da ucuz olup olmamasına nasıl karar vermiş anlamadım. Benim gözümde bunlar danışıklı dövüşün ta kendisi oluyor. Tüketici hiçbir zaman hiçbir şey kazanmıyor.
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12 Angry Men 6 yıl en beğenilen
Apple böyle ucuz yollarla, samsung'u durduramaz.
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PwaGG 6 yıl 12 Angry Men
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Apple böyle ucuz yollarla, samsung'u durduramaz.

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