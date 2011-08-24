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Samsung'da dört yeni telefon; Galaxy W, Galaxy M Pro, Galaxy Y, Galaxy Y Pro

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
11,8b
1
33
Cep Telefonları
Shady
Haber Editörü
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Samsung'da dört yeni telefon; Galaxy W, Galaxy M Pro, Galaxy Y, Galaxy Y Pro
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Geçtiğimiz çeyrekte gerçekleştirdiği yaklaşık 17 milyonluk akıllı telefon satışı ile pazarda Apple'dan sonra ikinci büyük üretici konumuna yükselen Samsung, Galaxy serisinin 4 yeni üyesi ile birlikte bundan böyle Galaxy serisi modellerde izleyeceği yeni isimlendirme sistemini resmi olarak duyurdu.

Samsung'dan yapılan açıklamaya göre, Galaxy kelimesinin yanında yer alan harflere göre cihazlar beş ana grup altında toplanacak. Özellikle yeni telefon alma sürecinde kullanıcılara büyük avantaj sağlayacak olan isimlendirme sistemindeki alt gruplar şunlar;

  • S (Super Smart): En üst düzey çözümler
  • R (Royal/Refined): Güç, performans, üretkenliği bir araya getiren üst sınıf çözümler
  • W (Wonder): Tasarım ile performansı bir arada isteyenler için yüksek kaliteli, stratejik çözümler
  • M (Magical): Performans/ Fiyat oranı yüksek olan çözümler
  • Y (Young): Gelişmekte olan pazarlar ve genç kullanıcıları hedef alan stratejik ya da giriş seviyesi modeller

Elektronik devinin tanıtımını gerçekleştirdiği, Galaxy serisinin dört yeni üyesi de Android'in 2.3 Gingerbread işletim sistemiyle birlikte gelirken; Wi-Fi b/g/ ve Bluetooth 3.0 kablosuz bağlantı teknolojilerine destek sunuyorlar. Telefonların özelliklerine teker teker bakacak olursak;

  • Galaxy W: 1.4 GHz'lik tek çekirdekli işlemcisinden güç alan telefon, 3.7 inçlik- 800x480 piksellik dokunmatik ekrana sahip ve HSDPA 14.4 Mbps iletişim desteği sunuyor. 5 Megapiksellik kamerası bulunan telefonun enerji ihtiyacı ise 1500mAh'lik bataryasından sağlanıyor.
  • Galaxy M Pro (Üstte): 2.66 inçlik 480x320 piksel çözünürlüğünde görüntü sunan dokunmatik ekranın yanı sıra işaretleme birimi olarak üzerinde QWERTY fiziksel klavye ve optik trackpad'in bulunduğu 9.97 mm kalınlığındaki telefon, özellikle kurumsal müşterilere yönelik olarak Exchange Active Sync, Sybase Afaria, CISCO Mobile ve CISCO WebEx desteğine sahip. Gücünü 1GHz'lik işlemcisinden alan telefonun ön tarafında VGA arka tarafında ise 5 MP'lik iki kamera bulunuyor. 
  • Galaxy Y: İsminden de rahatlıkla anlaşılacağı gibi giriş seviyesine yönelik olan ve birçok renk alternatifi bulunan telefon, gücünü 832 MHz'lik işlemcisinden alırken; kullanıcılara 3 inçlik 320x240 piksellik ekranında dokunmatik deneyim de sunuyor.
  • Galaxy Y Pro: Tasarım olarak Galaxy M Pro'ya oldukça benzeyen telefon, hitap ettiği kesim açısından, M Pro'dan ayrılmakta olup kullanıcılara Social Hub Premium ile e-mail, sosyal ağları ve anlık mesajları tek bir merkez altında sunuyor.
Galaxy Y Pro 
Samsung'da dört yeni telefon; Galaxy W, Galaxy M Pro, Galaxy Y, Galaxy Y Pro
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Galaxy W
Samsung'da dört yeni telefon; Galaxy W, Galaxy M Pro, Galaxy Y, Galaxy Y Pro
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Galaxy Y

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Guest-F8946C419 8 yıl en beğenilen
Yahu 70 tane telefon çıkartana kadar.

Toplam 5 telefon çıkarsa andorid için.

2 giriş

2 orta

1 galaxy S serisi.

Misler gibi..

Badaa için 2 tane ve windows için de omnia hd devam etse misler gibi.
Yahu 70 tane telefon çıkartana kadar.Toplam 5 telefon çıkarsa andorid için.2 giriş2 orta1 galaxy S serisi.
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fkcnr 7 yıl
klavye tuşları arasındaki boşluk kullanımı etkiler gibi duruyor.. daha rahat bir kullanış sergileyeceği kesin.. özelliklede benim gibi parmağı büyük olanlar için
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S 7 yıl

Ben Galaxy M Pro diyorum :)
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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DH Misafiri 7 yıl
Samsung Galaxy Y incelemesini bekliyoruz.
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CuSsTo 8 yıl
Galaxy W video inceleme çıkarmı acaba çıkacaksa ne zaman?
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Whisper911 8 yıl

arkadaşlar videoda hava durumu trabzon mu ben mi yanlış görüyorum...
bize her yer trabzon dedikleri doğru galiba :D
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Whisper911 8 yıl
galaxy m pro için internal 1-2 gb deniyor kesin bir bilginiz var mı?.... şuan için bana en ideal telefon bu eğer internal büyük olursa
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the_exorcist 8 yıl Whisper911
Whisper911



arkadaşlar videoda hava durumu trabzon mu ben mi yanlış görüyorum...

bize her yer trabzon dedikleri doğru galiba :D

Harbiden de Trabzon yazıyo.
Ama çekimin yapıldığı yer almanya galiba IFA fuarı. Şaşırmamak gerek trabzon olmasına.
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DH Misafiri 8 yıl
galaxy m ve y proyu bekliyeceğim son çeyrekte çıkması bekleniyormuş M 400-500 arası bir mevlayı geçerse Y pro yada galaxy mini yi alıcam
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oliviera12 8 yıl
bunların çıkış tarihleri belli mi?
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emmrree1990 8 yıl
Samsung Alfabe'yi Galaxy serisine entegre etmeye çalışıyo anlaşılan :D
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O$MAN 8 yıl
Ben 3,5 inclik bir galaxy bekliyorum/istiyorum...
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| OMG! | 8 yıl
DarkEnergy
Orijinalden alıntı: | OMG! |bu qwerty klavyelilerin şarjları ne kadar gider yoğun kullanımda 3 gün dayanırlar mı?dayanabilen marka biliyo musunuz? e6nın pili iyi diyorlar..
Bu telefonlar Androidli olduklari icin yogun kullanimda gitmeyebilir. Nokia C3, E71, E72, E6 modelleri 4 gunu bulur.

nokiayı da symbian yüzünden istemiyorum ya,blackberry deseniz qwerty klavyeli bi cihaza o fiyatta fazla.
bakalım e6 düşünüyorum
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Klasör.:X:. 8 yıl
galaksi y pro tipi telefonlar daha çok hoşuma gidiyor...
Ama artık samsung bu galaksi modelini sonlandırmalı artık tüm galaksiyi keşfettik neredeyse
xD XD Xd xxdd
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.mert 8 yıl
galaxy w harika gözüküyor
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hayaleturk 8 yıl .mert
H1dd3n

galaxy w harika gözüküyor


+ Aynen
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mehmetgirgin 8 yıl
tuşlular güzel değil gibi geldi
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