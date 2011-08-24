Samsung'da dört yeni telefon; Galaxy W, Galaxy M Pro, Galaxy Y, Galaxy Y Pro

Geçtiğimiz çeyrekte gerçekleştirdiği yaklaşık 17 milyonluk akıllı telefon satışı ile pazarda Apple'dan sonra ikinci büyük üretici konumuna yükselen Samsung, Galaxy serisinin 4 yeni üyesi ile birlikte bundan böyle Galaxy serisi modellerde izleyeceği yeni isimlendirme sistemini resmi olarak duyurdu.

Samsung'dan yapılan açıklamaya göre, Galaxy kelimesinin yanında yer alan harflere göre cihazlar beş ana grup altında toplanacak. Özellikle yeni telefon alma sürecinde kullanıcılara büyük avantaj sağlayacak olan isimlendirme sistemindeki alt gruplar şunlar;

S (Super Smart): En üst düzey çözümler

R (Royal/Refined): Güç, performans, üretkenliği bir araya getiren üst sınıf çözümler

W (Wonder): Tasarım ile performansı bir arada isteyenler için yüksek kaliteli, stratejik çözümler

M (Magical): Performans/ Fiyat oranı yüksek olan çözümler

Y (Young): Gelişmekte olan pazarlar ve genç kullanıcıları hedef alan stratejik ya da giriş seviyesi modeller

Elektronik devinin tanıtımını gerçekleştirdiği, Galaxy serisinin dört yeni üyesi de Android'in 2.3 Gingerbread işletim sistemiyle birlikte gelirken; Wi-Fi b/g/ ve Bluetooth 3.0 kablosuz bağlantı teknolojilerine destek sunuyorlar. Telefonların özelliklerine teker teker bakacak olursak;

Galaxy W: 1.4 GHz'lik tek çekirdekli işlemcisinden güç alan telefon, 3.7 inçlik- 800x480 piksellik dokunmatik ekrana sahip ve HSDPA 14.4 Mbps iletişim desteği sunuyor. 5 Megapiksellik kamerası bulunan telefonun enerji ihtiyacı ise 1500mAh'lik bataryasından sağlanıyor.

Galaxy M Pro (Üstte): 2.66 inçlik 480x320 piksel çözünürlüğünde görüntü sunan dokunmatik ekranın yanı sıra işaretleme birimi olarak üzerinde QWERTY fiziksel klavye ve optik trackpad'in bulunduğu 9.97 mm kalınlığındaki telefon, özellikle kurumsal müşterilere yönelik olarak Exchange Active Sync, Sybase Afaria, CISCO Mobile ve CISCO WebEx desteğine sahip. Gücünü 1GHz'lik işlemcisinden alan telefonun ön tarafında VGA arka tarafında ise 5 MP'lik iki kamera bulunuyor.

Galaxy Y: İsminden de rahatlıkla anlaşılacağı gibi giriş seviyesine yönelik olan ve birçok renk alternatifi bulunan telefon, gücünü 832 MHz'lik işlemcisinden alırken; kullanıcılara 3 inçlik 320x240 piksellik ekranında dokunmatik deneyim de sunuyor.

Galaxy Y Pro: Tasarım olarak Galaxy M Pro'ya oldukça benzeyen telefon, hitap ettiği kesim açısından, M Pro'dan ayrılmakta olup kullanıcılara Social Hub Premium ile e-mail, sosyal ağları ve anlık mesajları tek bir merkez altında sunuyor.

Galaxy Y Pro

Galaxy W

Galaxy Y