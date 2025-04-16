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    OnePlus 13T'nin tasarımı ve çıkış tarihi belli oldu: Kompakt tasarım, güçlü özellikler

    OnePlus, kompakt boyutlara sahip yeni amiral gemisi OnePlus 13T modelinin tasarımını ortaya koyarak tanıtım tarihini açıkladı. Büyük bataryası ve güçlü işlemcisiyle telefon neler sunacak?
    OnePlus 13T'nin tasarımı ve çıkış tarihi belli oldu Tam Boyutta Gör
    OnePlus, kompakt boyutlara sahip yeni amiral gemisi OnePlus 13T modelinin tasarımını ortaya koyarak tanıtım tarihini açıkladı. 24 Nisan'da Çin'de satışa sunulacak olan telefon neler sunacak bir göz atalım.

    OnePlus'ın yayınladığı posterde, OnePlus 13T'nin kare şeklindeki kamera adası içerisinde ikili kamera kurulumuna sahip tasarım ile geldiği görülüyor. Düz kenarlara sahip olan telefon üç farklı renk seçeneğiyle görülüyor. Gelen bilgilere göre cihaz, metal bir orta çerçeveye ve cam arka kısma sahip olacak.

    OnePlus 13T beklenen özellikler

    OnePlus 13T'nin özellikleri henüz resmi olarak doğrulanmadı ancak gelen bilgiler telefonun 6,31 inç büyüklüğünde ekran ile nispeten kompakt boyutlara sahip olacağını ortaya koyuyor. Ekranın 1,5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızına sahip düz bir OLED panele sahip olacağı belirtiliyor. İç kısımda ise Snapdragon 8 Elite yonga seti, 16 GB'a kadar LPDDR5x RAM ve 512 GB'a kadar UFS 4.0 depolama alanı yer alacak.

    OnePlus 13T'nin kompakt boyutlarına rağmen 6.200 mAh gibi büyük bir batarya ile gelmesi bekleniyor. Şarj hızının ise 80 W seviyesinde olacağı belirtiliyor. Ancak kablosuz şarj desteğinin yer almayabileceği ifade ediliyor. Kamera tarafında, 2x optik zum desteğine sahip telefoto kamera ve ana kameradan oluşan 50 MP'lik ikili bir kurulum bizleri karşılayabilir.

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