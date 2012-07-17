Samsung'dan Audio Dock ses sistemi için kısa film: "Çikolata Tadında Müzik"

Samsung, ses tutkunlarına sunduğu ilk üst düzey çözüm olan kablosuz Audio Dock ses sistemi için hazırladığı "Çikolata Tadında Müzik" isimli kısa filmi YouTube kanalı üzerinden yayınladı. Dünyaca ünlü İngiliz Indie rock grubu One Night Only'nin solisti George Craig'in rol aldığı kısa filmde kablosuz ses sisteminin sunduğu sıcak ve zengin sesler, çikolata patlamasıyla başarılı şekilde tasvir edilmiş.





Ürünü ilk gördüğünde parlak ancak nostaljik görünümüne vurulduğunu söyleyen ünlü solist George Craig, sözlerini şöyle sürdürdü;





"Ürünün sunduğu etkileyici ve yumuşak sesi ilk duyduğum anda da hemen hayranı oldum. Bu nedenle ürünün lansmanında bu video için Samsung’la işbirliği yapmış olmak benim için hem heyecan, hem de onur verici bir şey."





Audio Dock'un kullanıcılara sunduğu ses deneyiminin elle tutulur yoğunlukta olacağını en güzel çikolata patlama sahnesiyle anlatılacağını düşünen Samsung, projede patlama teknolojileri uzmanlarıyla birlikte çalışarak patlama sahnesini 10 defa test etti. Prodüksiyon aşamasında 150 litre çikolatanın kullanıldığı sahne, çikolatalarıyla dünyaca ünlü Belçika’da çekilirken; patlama anının her karesini yakalayabilmek için saniyede bin kare çekim yapabilen yüksek hızlı kamera kullanıldı.





Kısa filme konu olan Audio Dock, Samsung'un ses tutkunlarına sunduğu ilk üst seviye çözüm olarak dikkat çekiyor. Kibri vakum tüp amfi teknolojisinin kullanıldığı üründe hem Galaxy hem de iOS cihazlarının dock yapılarıyla uyumlu olduklarının dünyanın ilk çift dock üniteli ses sistemi olma özelliği taşırken; Bluetooth 3.0'a ek olarak AllShare Play ile AirPlay üzerinden kablosuz ses dosyalarının çalınmasına olanak sağlıyor.



