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Müzik / Ses Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung'dan Audio Dock ses sistemi için kısa film: "Çikolata Tadında Müzik"

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Müzik / Ses Sistemleri
Shady
Haber Editörü
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Samsung, ses tutkunlarına sunduğu ilk üst düzey çözüm olan kablosuz Audio Dock ses sistemi için hazırladığı "Çikolata Tadında Müzik" isimli kısa filmi YouTube kanalı üzerinden yayınladı. Dünyaca ünlü İngiliz Indie rock grubu One Night Only'nin solisti George Craig'in rol aldığı kısa filmde kablosuz ses sisteminin sunduğu sıcak ve zengin sesler, çikolata patlamasıyla başarılı şekilde tasvir edilmiş.

Ürünü ilk gördüğünde parlak ancak nostaljik görünümüne vurulduğunu söyleyen ünlü solist George Craig, sözlerini şöyle sürdürdü;

"Ürünün sunduğu etkileyici ve yumuşak sesi ilk duyduğum anda da hemen hayranı oldum. Bu nedenle ürünün lansmanında bu video için Samsung’la işbirliği yapmış olmak benim için hem heyecan, hem de onur verici bir şey."

Audio Dock'un kullanıcılara sunduğu ses deneyiminin elle tutulur yoğunlukta olacağını en güzel çikolata patlama sahnesiyle anlatılacağını düşünen Samsung, projede patlama teknolojileri uzmanlarıyla birlikte çalışarak patlama sahnesini 10 defa test etti. Prodüksiyon aşamasında 150 litre çikolatanın kullanıldığı sahne, çikolatalarıyla dünyaca ünlü Belçika’da çekilirken; patlama anının her karesini yakalayabilmek için saniyede bin kare çekim yapabilen yüksek hızlı kamera kullanıldı.

Kısa filme konu olan Audio Dock, Samsung'un ses tutkunlarına sunduğu ilk üst seviye çözüm olarak dikkat çekiyor. Kibri vakum tüp amfi teknolojisinin kullanıldığı üründe hem Galaxy hem de iOS cihazlarının dock yapılarıyla uyumlu olduklarının dünyanın ilk çift dock üniteli ses sistemi olma özelliği taşırken; Bluetooth 3.0'a ek olarak AllShare Play ile AirPlay üzerinden kablosuz ses dosyalarının çalınmasına olanak sağlıyor.




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RuffdcDittmer 7 yıl
Bizim ulkemize genel olarak hitap edecek bir urun degil.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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ziper_gazi_ 7 yıl
ev güzelmiş.. :)
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Heroes To Us 7 yıl
alınabilir
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duketemre 7 yıl
benim dikkatimi ses sisteminden çok ev çekti :)
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ensatech 7 yıl
Stereo etkisini 2 / 5+ metre uzaktan ikitane yanyana hoparlörlemi alıcaz... Bırahkk
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yildiray35 7 yıl
kablosuz yüksek ses kalitesi nasıl oluyor, boş işler...
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DH Misafiri 7 yıl
bu tür ürünler bose nin hükümdarlığı altında
Samsung param var her dala atlarım mı diyo nedir.
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umut_baris 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

bu tür ürünler bose nin hükümdarlığı altında
Samsung param var her dala atlarım mı diyo nedir.

senin kadar boş bir adam daha görmedim ben forumda.

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VioLee 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

bu tür ürünler bose nin hükümdarlığı altında
Samsung param var her dala atlarım mı diyo nedir.

herşeye atlıyor dediğin gibi başarılıda olamıyor hala neyin peşindesin SAMSUNG
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Ahmet-79 7 yıl
ses sistemi patlayacak diye beklerken solist'in kendisi patladı:)
hem çift dock hemde kablosuz bağlantı desteği sunması gayet güzel.
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erci501 7 yıl
ürünün fiyatı ne kadar acaba
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oledudi 7 yıl erci501
erci501
ürünün fiyatı ne kadar acaba

800$
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gokhanbilgin 7 yıl
Yanlız şaka maka lambalı amfi var içinde fiyatı baya yüksektir büyük bir ihtimalle.
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Shady 7 yıl
AktifProje
10 haber yapıyorsan 5 i yanlış yerde Apple kategorisinde bunun ne işi var sorabilir miyim ?



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