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Samsung'dan Duo Pixel atağı

Amiral gemi modellerinde donanımın yanında kamera tarafındaki yenilikler de tüketiciler tarafından merak ediliyor ve üreticiler sensör teknolojilerini geliştirmek için yoğun çaba sarfediyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung'dan Duo Pixel atağı


Samsung'un son yıllarda sensör konusunda yaptığı yatırımlar gözlerden kaçmıyor. Genelde Sony sensörleri kullanmayı tercih etse de bağımlılığı azaltma adına firmanın önemli çalışmaları mevcut. Bir süre ISOCELL adındaki yeni sensörü bazı modellerinde kullanmaya başlayan firmanın BRITECELL adında bir tescil başvurusu yaptığını okumuştuk. Bu kez Duo Pixel adında bir tescil başvurusu yapıldı. 

Bu iki teknoloji muhtemelen gelecek yıllardaki Samsung akıllı telefonlarında boy gösterecek. Detayları tam olarak bilinmemekle birlikte BRITECELL teknolojisinin piksel dizilimlerini düzenleyerek sensörün daha fazla ışık alması ve karanlık ortamlarda daha kaliteli fotoğraflar çekmesine yardımcı olacağı tahmin ediliyor. 

Duo Pixel teknolojisi için ise iki görüş var. Bunlardan bir tanesi daha önce bazı cihazlarda karşımıza çıkan çift sensör teknolojisini tanımladığı. Bu dizilimde sensörün bir tanesi standart çekim işini yaparken, diğer sensör ise derinlik algısı yaparak çekim sonrası serbest odaklanmaya imkan tanıyor. Ayrıca daha kaliteli fotoğraflar çekmenizi sağlıyor. 

İkinci görüş ise piksellerin çift fotodiyot ile donatılması. Normalde pikseller tek fotodiyot ile donatılıyor ancak dual-PD olarak adlandırılan bu teknolojide pikseller biraz daha büyük oluyor ve iki adet fotodiyot ile donatılıyor. Böylece video ve fotoğraf çekimlerinde daha hızlı odaklanma sağlanıyor. 

Samsung Galaxy S7 amiral gemi modelinde 1/2 inçlik boyutu ile 12MP çözünürlüğünde bir sensör kullanılacağı gündeme gelmişti. Samsung'un hem BRITECELL hem de Duo Pixel teknolojisini bu yeni akıllı telefonda görücüye çıkarması ihtimal dahilinde. Samsung yine de yoluna Sony ile devam edip kısıtlı bir model grubunda bu teknolojilere yer verebilir. 

http://www.sammobile.com/2015/12/08/samsung-files-a-trademark-application-for-duo-pixel/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kadirirdem 3 yıl
bence denemek amaçlı bazı giriş seviye modellerde kullanırlar hemen amiral gemi seviyelerine koymazlar...
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Patren 3 yıl
samsung bu teknolojileri kullanıl ama ne eder yapar megapikseli 16 da tutar
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