Samsung'dan Full HD video kaydedebilen mini video kamera: W200

Samsung, kompakt boyutlarıyla ve darbe, su, toza dayanıklı yapısıyla ön plana çıkan video kamerası W200'ü duyurdu.

5 megapiksel çözünürlüğünde BSI CMOS sensör ve f/2.2 objektif desteğini arkasına alan kamera, 2 metre yükseklikten düşüşlere ve 3 metre derinliğindeki suya dayanıklılık sergileyebiliyor. 1920 x 1080 piksel (Full HD) çözünürlüğünde saniyede 30 kare video kaydedebilen kamerada 2.3 inç boyutunda ve 320 x 240 (QVGA) çözünürlüğünde ekrana, çekimlerde bulanıklığın önüne olabildiğince geçmek için görüntü stabilizasyon sistemine ve çektiğiniz görüntüleri daha büyük ekranda görüntüleyebilmeniz için HDMI portuna yer verilmiş.

Mayıs ayından itibaren 159$ fiyat etiketiyle piyasaya sürülmesi beklenen Samsung W200'ün 1300 mAh'lık bataryasının 2 saat aralıksız video kaydına olanak tanıdığını ekleyelim.