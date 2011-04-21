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Video Kameralar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung'dan Full HD video kaydedebilen mini video kamera: W200

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
10,3b
1
11
Video Kameralar
knight
Haber Editörü
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Samsung, kompakt boyutlarıyla ve darbe, su, toza dayanıklı yapısıyla ön plana çıkan video kamerası W200'ü duyurdu.

5 megapiksel çözünürlüğünde BSI CMOS sensör ve f/2.2 objektif desteğini arkasına alan kamera, 2 metre yükseklikten düşüşlere ve 3 metre derinliğindeki suya dayanıklılık sergileyebiliyor. 1920 x 1080 piksel (Full HD) çözünürlüğünde saniyede 30 kare video kaydedebilen kamerada 2.3 inç boyutunda ve 320 x 240 (QVGA) çözünürlüğünde ekrana, çekimlerde bulanıklığın önüne olabildiğince geçmek için görüntü stabilizasyon sistemine ve çektiğiniz görüntüleri daha büyük ekranda görüntüleyebilmeniz için HDMI portuna yer verilmiş.

Mayıs ayından itibaren 159$ fiyat etiketiyle piyasaya sürülmesi beklenen Samsung W200'ün 1300 mAh'lık bataryasının 2 saat aralıksız video kaydına olanak tanıdığını ekleyelim.


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toktor 8 yıl
gelmez bu türkiyeye bu tip modelleri ancak yurtdışına çıktığımızda alabiliriz
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OverClocK1ng 8 yıl
Tuşsuz cep telefonu gibi duruyor :) hehe
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Opeth 8 yıl
@revelax
Hocam haberi birkez daha okursanız iyi olur.
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servetportakal 8 yıl
@popeye85, teşekkürler çok açıklayıcı bir cevap olmuş.
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servetportakal 8 yıl
f/2.2 neyi ifade ediyor ? az mı olması iyi çok mu ? :) genelde ~3.8 olarak görüyorum da...
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olağan_şüpheli 8 yıl
hkndvc

f/2.2 neyi ifade ediyor ? az mı olması iyi çok mu ? :) genelde ~3.8 olarak görüyorum da...

az olması daha iyi...sayı azaldıkca alabildiği ışık miktarı artıyor..düşük ışıkta daha iyi çekimler yapıyor...ayrıca alan derinliğiyle oynama derecende artıyor..çektiğin nesneyi ön plana net cıkarmak için arka kısmı bulanık yapabilirsin..zaten f.2.2 de başlangıc değeridir..bu değerden itibaren yüksek değerlere cıkabilir..yani f2.2 olan bir cihazla f.3.8 f5.5 f8 gibi değerlere cıkabilirsin... genelde f8 ya kadar oluyordu kameralarda galiba...sensor boyutunun ufak olması sebebiyle cok kısılamıyor diyafram..değer arttıkca diyafram kısılıyor...ışık alması azalıyor bu sefer ama alan derinliği artıyor..maznara çekimi içinde bu gerekli.. ne zamandır uğramıyordum topiğede yeni bişiler yok pek..bu var yeni..güzele benziyor ama bakalım videoları ve foto kalitesi nasıl olacak...
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janparey 8 yıl
F2.2 ve fullhd güzel birleşim
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Bunebu 8 yıl
Görüntü sabitlemesi donanımsal değildir herhalde...
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norton772 8 yıl
güzel bir cihaza benziyor. ayrıca o fiyattan çıkarsa sanırım tutar bu alet. zira tam bizim ülkenin zorlu koşullarına göre üretilmiş :)
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mo0rfin 8 yıl
Çok karizma duruyor. Sevdim!
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