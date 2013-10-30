Samsung'dan NBA açılış maçına LeBron James'li özel reklam

Son yıllarda özellikle ABD'de reklam çalışmalarına önemli bir fon ayıran ve bu çalışmalarının meyvelerini akıllı telefon pazarında artan satışlarla toplamaya başlayan Samsung, reklamlara verdiği önemi sürdürüyor.

Yakın zamanda NBA ile anlaştığı ortaya çıkan Samsung, bu kapsamdaki ilk reklamını da sezonun açılış maçı olan Miami Heat-Chicago Bulls karşılaşmasında yayınladı. Milyonlara ulaşan reklamın yıldızı ise MVP'li LeBron James'di.

2 dakikalık özel reklam, LeBron James'in Galaxy Note 3 ve Galaxy Note 10.1 2014 Edition ile yaşadığı maceraları konu alıyor.