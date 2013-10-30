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Samsung'dan NBA açılış maçına LeBron James'li özel reklam

5 yıl
790
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26
Cep Telefonu Diğer
Shady
Haber Editörü
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Samsung'dan NBA açılış maçına LeBron James'li özel reklam

Son yıllarda özellikle ABD'de reklam çalışmalarına önemli bir fon ayıran ve bu çalışmalarının meyvelerini akıllı telefon pazarında artan satışlarla toplamaya başlayan Samsung, reklamlara verdiği önemi sürdürüyor.

Yakın zamanda NBA ile anlaştığı ortaya çıkan Samsung, bu kapsamdaki ilk reklamını da sezonun açılış maçı olan Miami Heat-Chicago Bulls karşılaşmasında yayınladı. Milyonlara ulaşan reklamın yıldızı ise MVP'li LeBron James'di.

2 dakikalık özel reklam, LeBron James'in Galaxy Note 3 ve Galaxy Note 10.1 2014 Edition ile yaşadığı maceraları konu alıyor.


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kımyasal 5 yıl en beğenilen
LeBron James için Note 3 akıllı saat,Galaxy Note 10.1 2014 edition ise telefon olur.Adamın camış kadar eli var.
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darkdiva 5 yıl
furkann20
İstersen adriana limayı oynat reklamında artık 50 milyon gibi uçuk bir satış yapamayacaksın samsung efendiiii...

Adamlar 6 ayda 40 milyon sattı zaten S4 ile, günaydın:)
furkann20İstersen adriana limayı oynat reklamında artık 50 milyon gibi uçuk bir satış yapamayacaksın samsung efendiiii...Adamlar 6 a...
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Granes 5 yıl
Reklam yapmayı iyi biliyorlar.
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suvari25 5 yıl
O değil de benim emektar galaxy nexus un arka kapağını ana sayfada görünce heyecanlandım :D
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suvari25 5 yıl
O değil de benim emektar galaxy nexus un arka kapağını ana sayfada görünce heyecanlandım :D
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iboocum 5 yıl
Lebronun elleriyle 10.1inç tablet bizim ellerimizle 7inç tablet
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kartal90 5 yıl
bir uncle drew değil ama
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serkan_koyun 5 yıl

kartal90
bir uncle drew değil ama


+1 Canim sıkıldıkça uncle drew seyrediyom. 10 numara reklam olmuş
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darkdiva 5 yıl
furkann20
İstersen adriana limayı oynat reklamında artık 50 milyon gibi uçuk bir satış yapamayacaksın samsung efendiiii...

Adamlar 6 ayda 40 milyon sattı zaten S4 ile, günaydın:)
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furkann20 5 yıl
İstersen adriana lima'yı oynat reklamında artık 50 milyon gibi uçuk bir satış yapamayacaksın samsung efendiiii...
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okan_cehapelioglu 5 yıl
hayat bunlara güzel
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Godolphin 5 yıl
Samsung reklamların önemini bilen firmalardan.
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forumlarabak 5 yıl
Yok artık LeBron James..
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Umutcan 5 yıl
Dev telefonlar elde küçük dursun diye herhalde daha çok basketçileri tercih ediyor, geçen senelerde de böyle reklamları vardı
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EmreTheBand 5 yıl
Yine bazilari kiskanmis
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