Samsung'dan REX serisi dört yeni cep telefonu: REX 60, REX 70, REX 80 ve REX 90

Haber Editörü
Güney Kore'nin mobil iletişim devlerinden Samsung, bugün yayımladığı basın duyurusuyla REX serisi cep telefonlarına resmiyet kazandırdı. REX 60, REX 70, REX 80 ve REX 90 olmak üzere dört farklı üyeden oluşan seri ile cep telefonlarına fazla bütçe ayırmayı düşünmeyen, cep telefonlarını iletişim cihazlarından ibaret gören tüketiciler hedef alınıyor.
Facebook, Twitter, Gtalk, Opera Mini mobil uygulamaları ve 10 adet ücretsiz, tam sürüm Gameloft oyunu önyüklü şekilde gelen cep telefonlarının teknik özellikleri şu şekilde:
REX 60
- Dört band (850, 900, 1800, 1900 MHz) GSM şebekesi desteği
- 101.8 mm x 55 mm x 12.2 mm ölçülerinde tasarım
- Beyaz, gri ve mavi renk seçenekleri
- Çift sim kart girişi (Opsiyonel)
- TouchWiz Lite kullanıcı arayüzü
- 30 MB dahili depolama alanı + 16 GB'a kadar microSD kart desteği
- 2.8-inç - 240 x 320 piksel (QVGA) dokunmatik TFT-LCD ekran
- 1.3 megapiksel kamera
- Bluetooth 3.0
- Wi-Fi 802.11 b/g/n bağlantısı
- 1.000 mAh kapasiteli batarya (15 saate kadar konuşma süresi)
REX 70
- Dört band (850, 900, 1800, 1900 MHz) GSM şebekesi desteği
- 104.9 mm x 57.2 mm x 11.99 mm ölçülerinde tasarım
- Beyaz, gümüş ve mavi renk seçenekleri
- Çift sim kart girişi (Opsiyonel)
- TouchWiz kullanıcı arayüzü
- 10 MB dahili depolama alanı + 32 GB'a kadar microSD kart desteği
- 3.0-inç - 240 x 320 piksel (QVGA) dokunmatik TFT-LCD ekran
- 2.0 megapiksel kamera
- Bluetooth 3.0
- Wi-Fi 802.11 b/g/n bağlantısı
- 1.000 mAh kapasiteli batarya (13 saate kadar konuşma süresi)
REX 80
- Dört band (850, 900, 1800, 1900 MHz) GSM şebekesi desteği
- 102 mm x 58 mm x 11.5 mm ölçülerinde tasarım
- Beyaz, gümüş, kırmızı ve mavi renk seçenekleri
- Çift sim kart girişi (Opsiyonel)
- TouchWiz kullanıcı arayüzü
- 20 MB dahili depolama alanı + 16 GB'a kadar microSD kart desteği
- 3.0-inç - 240 x 320 piksel (QVGA) dokunmatik TFT-LCD ekran
- 3.2 megapiksel kamera
- Bluetooth 3.0
- Wi-Fi 802.11 b/g/n bağlantısı
- 1.000 mAh kapasiteli batarya (14.7 saate kadar konuşma süresi)
REX 90
- Dört band (850, 900, 1800, 1900 MHz) GSM şebekesi desteği
- 113 mm x 61.9 mm x 11.84 mm ölçülerinde tasarım
- Kahverengi ve beyaz renk seçenekleri
- Çift sim kart girişi (Opsiyonel)
- TouchWiz kullanıcı arayüzü
- 10 MB dahili depolama alanı + 32 GB'a kadar microSD kart desteği
- 3.5-inç - 320 x 480 piksel (HVGA) dokunmatik TFT-LCD ekran
- 3.2 megapiksel kamera
- Bluetooth 3.0
- Wi-Fi 802.11 b/g/n bağlantısı
- 1.000 mAh kapasiteli batarya (15 saate kadar konuşma süresi)
REX serisinin 4.280 Rupi (~140 TL) ile 6.490 Rupi (~212 TL) arasında değişen fiyatlarla ilk olarak Hindistan'da satışa sunulması planlanıyor. Cep telefonlarının daha detaylı görsellerine aşağıdaki fotoğraf galerimizden ulaşabilirsiniz.
http://www.samsungmobilepress.com/2013/02/14/Samsung-Introduces-REX,-a-new-series-of-smart-feature-phones-that-are-set-to-transform-emerging-market-communications Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Tasarımları bence çok güzel.Ayrıca android sistemle çok kullanışlıdırlar.Tabi küçük ekranda Androidden tam performans beklenemez ama dediğim gibi zaten öyle bir şey isteyen gider Galaxy serisinin amiral gemilerinden birini alır.
Bu arada dikkatimi çeken şey REX 70 sanki Galaxy Ace'nin REX 80 ise SIII mini'nin küçültülmüş modeli gibi duruyor.
Samsungun şuan yürüttüğü taktik rakiplerini pazardan sıkıştırmak için çok başarılı bir taktik.Adamlar her zevke uygun telefon yapıyorlar.Büyük ekran ve yüksek teknolojik özellikler sevenlere Galaxy SIII,kalem kullanmak isteyenlere Galaxy Note ve II,iki simkart isteyenlere Grand Duos ve Ace Duos,orta ekran isteyenlere Ace ve Ace II,SIII alamayanlara yada çok büyük bulanlara SIII mini,küçük telefon isteyenlere REX serisi,Windows phone sevenlere Omnia...ve.s
daha önce nasıl baktıysalar şimdi de öyle bakacaklar. sanki 3310da 4 inç ekran vardı.
10 Sene öncesiyle şimdiyi mi kıyaslıyosun?
BEn senin tercihlerini sorgulamıyorum yorumumu yapıyorum ben alıştığım uygulamaları bırakamam evet haklısın galaxy y süper dandik bir telefon ama pahalı giriş yapacak java'yada yeniden alışmam zor bende uzun süre java kullandım ama androidden sonra imkanı yok elime aldığım andan itibaren bana iyi bir izlenim vermiyor tercih senin tercihin istersen 3310 al umramda değil
1 günde şarjı biten, her bastığım öğede takılıp ekranı kilitlenen telefona niye 350 tl vereyim. Benim için uygulama felan önemli değil. alırım 250 tl ye java tabanlı 5-6 gün aralıksız şarjı giden telefonumu rahat ederim. Milletin java tabanlı telefon almasında sanane? Tercihlerin önemine varın lütfen.