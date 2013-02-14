Samsung'dan REX serisi dört yeni cep telefonu: REX 60, REX 70, REX 80 ve REX 90

Güney Kore'nin mobil iletişim devlerinden Samsung, bugün yayımladığı basın duyurusuyla REX serisi cep telefonlarına resmiyet kazandırdı. REX 60, REX 70, REX 80 ve REX 90 olmak üzere dört farklı üyeden oluşan seri ile cep telefonlarına fazla bütçe ayırmayı düşünmeyen, cep telefonlarını iletişim cihazlarından ibaret gören tüketiciler hedef alınıyor.

Facebook, Twitter, Gtalk, Opera Mini mobil uygulamaları ve 10 adet ücretsiz, tam sürüm Gameloft oyunu önyüklü şekilde gelen cep telefonlarının teknik özellikleri şu şekilde:



REX 60

Dört band (850, 900, 1800, 1900 MHz) GSM şebekesi desteği



101.8 mm x 55 mm x 12.2 mm ölçülerinde tasarım

Beyaz, gri ve mavi renk seçenekleri

Çift sim kart girişi (Opsiyonel)

TouchWiz Lite kullanıcı arayüzü

30 MB dahili depolama alanı + 16 GB'a kadar microSD kart desteği

2.8-inç - 240 x 320 piksel (QVGA) dokunmatik TFT-LCD ekran

1.3 megapiksel kamera



Bluetooth 3.0

Wi-Fi 802.11 b/g/n bağlantısı

1.000 mAh kapasiteli batarya (15 saate kadar konuşma süresi)



REX 70 Dört band (850, 900, 1800, 1900 MHz) GSM şebekesi desteği

104.9 mm x 57.2 mm x 11.99 mm ölçülerinde tasarım

Beyaz, gümüş ve mavi renk seçenekleri

Çift sim kart girişi (Opsiyonel)

TouchWiz kullanıcı arayüzü

10 MB dahili depolama alanı + 32 GB'a kadar microSD kart desteği

3.0-inç - 240 x 320 piksel (QVGA) dokunmatik TFT-LCD ekran

2.0 megapiksel kamera

Bluetooth 3.0

Wi-Fi 802.11 b/g/n bağlantısı

1.000 mAh kapasiteli batarya (13 saate kadar konuşma süresi)



REX 80 Dört band (850, 900, 1800, 1900 MHz) GSM şebekesi desteği

102 mm x 58 mm x 11.5 mm ölçülerinde tasarım

Beyaz, gümüş, kırmızı ve mavi renk seçenekleri

Çift sim kart girişi (Opsiyonel)

TouchWiz kullanıcı arayüzü

20 MB dahili depolama alanı + 16 GB'a kadar microSD kart desteği

3.0-inç - 240 x 320 piksel (QVGA) dokunmatik TFT-LCD ekran

3.2 megapiksel kamera

Bluetooth 3.0

Wi-Fi 802.11 b/g/n bağlantısı

1.000 mAh kapasiteli batarya (14.7 saate kadar konuşma süresi)





REX 90



Dört band (850, 900, 1800, 1900 MHz) GSM şebekesi desteği

113 mm x 61.9 mm x 11.84 mm ölçülerinde tasarım



Kahverengi ve beyaz renk seçenekleri

Çift sim kart girişi (Opsiyonel)

TouchWiz kullanıcı arayüzü

10 MB dahili depolama alanı + 32 GB'a kadar microSD kart desteği

3.5-inç - 320 x 480 piksel (HVGA) dokunmatik TFT-LCD ekran

3.2 megapiksel kamera

Bluetooth 3.0

Wi-Fi 802.11 b/g/n bağlantısı

1.000 mAh kapasiteli batarya (15 saate kadar konuşma süresi)



REX serisinin 4.280 Rupi (~140 TL) ile 6.490 Rupi (~212 TL) arasında değişen fiyatlarla ilk olarak Hindistan'da satışa sunulması planlanıyor. Cep telefonlarının daha detaylı görsellerine aşağıdaki fotoğraf galerimizden ulaşabilirsiniz.



http://www.samsungmobilepress.com/2013/02/14/Samsung-Introduces-REX,-a-new-series-of-smart-feature-phones-that-are-set-to-transform-emerging-market-communications