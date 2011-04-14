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Samsung'dan USB 3.0 destekli üç yeni depolama sürücüsü

8 yıl
10b
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11
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung'dan USB 3.0 destekli üç yeni depolama sürücüsü
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Elektronik devi Samsung, ürün gamını USB 3.0 destekli yeni depolama sürücüleriyle genişletiyor. Firma cephesinden gelen bilgilere göre, 2.5-inç boyutundaki M2 ve C2 ile 3.5-inç boyutundaki M3 Station olmak üzere toplamda üç yeni harici depolama sürücüsü pazara sunulacak. 2.5-inç boyutundaki modellerin her ikisi de 1TB'a kadar farklı kapasite seçenekleri sunuyor. Samsung'un veri yedekleme, güvenli sanal sürücü oluşturma ve disk formatlama yazılım paketi Drive Manager ile gelen sürücüler arasındaki farkı ise tasarım ve renk seçenekleri belirliyor. Parlak kaplamaya sahip olan C2 modeli Mistik Gri ve Yakut Kırmızısı olmak üzere iki renk seçeneği ile sunulurken, dalga görünümlü mat kaplamaya sahip olan M2 modeli ise Kahvrengi Siyahı, Asil Bej, Buğulu Gri ve Kil Turuncusu olmak üzere dört farklı renk seçeneği ile geliyor.

Samsung'un 3.5-inç boyutundaki M3 modeli ise boyut avantajı sayesinde daha yüksek depolama kapasitesi sunuyor. 1.5TB ve 2TB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneği ile sunulan sürücü, Kahverengi Siyah ve Asil Bej olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile alınabilecek. USB 3.0 teknolojisiyle uyumlu sistemlerde, USB 2.0 tabanlı sürücülere kıyasla ciddi oranda daha yüksek aktarım hızları sunan yeni sürücülerden M2'nin bu hafta, C2 ve M3 modellerinin ise Mayıs ayında satışa sunulacağı açıklandı.

Samsung'dan USB 3.0 destekli üç yeni depolama sürücüsü
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Guest 8 yıl
İki ay önce kingston'un çıkardığı ürünün hdtune testi. ssd olmayan hdler bu hıza yaklaşamaz bile.

thessdreview.com/...
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west07 8 yıl
arkadaşlar ben samsung bu modeli almayı düşünüyordum ama bu haberden sonra bekleyeceğim galiba bu ürünleri fiyatı ne olacak acaba bir bilginiz var mı??
bu modeli hakkında fikri olan var mı acaba??

hepsiburada.com/...
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savinelli 8 yıl
samsung usb disk mi? asla!
usb 2.0 ürünlerinin hepsinde içinde kullanılan disk ile sata'yı usb ye çeviren kart entegre halde. yani usb kutunun kartı bozulduğunda içindeki diski çıkarıp başka bir bilgisayar ya da kutuya takamıyorsunuz. herhangi bir devre bozulsun ve dosyalarınıza elveda diyin..
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bluemad 8 yıl
haberin basligi "Samsung'dan USB 3.0 destekli üç yeni depolama sürücüsü" böyle,
nasil oldu da ilgini cekti ve hatta yorum yazdin!!!
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umutarslan.com 8 yıl

bluemad

haberin basligi "Samsung'dan USB 3.0 destekli üç yeni depolama sürücüsü" böyle,
nasil oldu da ilgini cekti ve hatta yorum yazdin!!!


+1
@selahattin1987
usb 2,0!'dan hızlı mı? hızlı.İsteyen alır kullanır.zaten içindeki diskler usb sınırlarını zorlayan bir disk değil 100mb hızla aktarsa 4 kat daha az beklersin kopyalarken.
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selahattın ısık 8 yıl
Önünde USB olan hiç bir ürün ve revizson sürüm benim ilgimi çekmiyor..İsterse USB 10 olsun..Teorik değerler tamamen kağıt üzerinde kalan bir teknoloji..Tabi hayatımıza getirdiği kolaylıklar inkar edilemez zira USB çıkmasa kim bilir anakartın arkasında kaç çeşit port olurdu şimdi..
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