Samsung'dan USB 3.0 destekli üç yeni depolama sürücüsü

Elektronik devi Samsung, ürün gamını USB 3.0 destekli yeni depolama sürücüleriyle genişletiyor. Firma cephesinden gelen bilgilere göre, 2.5-inç boyutundaki M2 ve C2 ile 3.5-inç boyutundaki M3 Station olmak üzere toplamda üç yeni harici depolama sürücüsü pazara sunulacak. 2.5-inç boyutundaki modellerin her ikisi de 1TB'a kadar farklı kapasite seçenekleri sunuyor. Samsung'un veri yedekleme, güvenli sanal sürücü oluşturma ve disk formatlama yazılım paketi Drive Manager ile gelen sürücüler arasındaki farkı ise tasarım ve renk seçenekleri belirliyor. Parlak kaplamaya sahip olan C2 modeli Mistik Gri ve Yakut Kırmızısı olmak üzere iki renk seçeneği ile sunulurken, dalga görünümlü mat kaplamaya sahip olan M2 modeli ise Kahvrengi Siyahı, Asil Bej, Buğulu Gri ve Kil Turuncusu olmak üzere dört farklı renk seçeneği ile geliyor.

Samsung'un 3.5-inç boyutundaki M3 modeli ise boyut avantajı sayesinde daha yüksek depolama kapasitesi sunuyor. 1.5TB ve 2TB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneği ile sunulan sürücü, Kahverengi Siyah ve Asil Bej olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile alınabilecek. USB 3.0 teknolojisiyle uyumlu sistemlerde, USB 2.0 tabanlı sürücülere kıyasla ciddi oranda daha yüksek aktarım hızları sunan yeni sürücülerden M2'nin bu hafta, C2 ve M3 modellerinin ise Mayıs ayında satışa sunulacağı açıklandı.