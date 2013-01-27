Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Video Kameralar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung'dan Wi-Fi özelliğine sahip Full HD video kamera: HMX-QF30

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
4b
1
6
Video Kameralar
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Samsung'dan Wi-Fi özelliğine sahip Full HD video kamera: HMX-QF30
Samsung'un Wi-Fi özellikli yeni video kamerası HMX-QF30'un ABD'de ön siparişli satışı başladı.
119 mm x 52.45 mm x 42.8 mm boyutlarında ve 180 gram ağırlığında tasarlanan HMX-QF30, 5.1 megapiksel çözünürlüğünde 1/4.0-inç'lik BSI CMOS sensörü ve f/1.8 diyafram açıklığına sahip Samsung objektifi bünyesinde barındırıyor. 1920 x 1080 piksel (60i) / 1280 x 720 piksel (60p) video (MP4 / AAC) kaydedebilen ve 5.3 megapiksel fotoğraf (JPEG) çekebilen video kamera, 20 kata kadar optik yakınlaştırma, 40 kata kadar dijital yakınlaştırma yapabiliyor. Samsung'un ''OIS DUO+'' isimli görüntü stabilizasyon teknolojisi ise çekim esnasında yaşanan titreşimlerin mümkün olduğunca önüne geçiyor.
2.7-inç büyüklüğünde hareketli, dokunmatik ekrana ve SD, SDHC, SDXC bellek kartı desteğine yer verilen HMX-QF30'un en önemli özelliği kablosuz bağlantı teknolojisi Wi-Fi. Wi-Fi bağlantısı sayesinde Ustream sitesi üzerinden canlı yayın yapabiliyoruz, çekimleri sosyal paylaşım sitelerine yükleyebiliyoruz, çekimleri akıllı telefon veya tabletten izleyebiliyoruz. Dilerseniz video kamerasını, bir güvenlik kamerasına da çevirebilirsiniz.
Samsung HMX-QF30'un, ön siparişli satış fiyatı 299$ ile 329$ arasında değişiyor.
Samsung'dan Wi-Fi özelliğine sahip Full HD video kamera: HMX-QF30
Samsung'dan Wi-Fi özelliğine sahip Full HD video kamera: HMX-QF30

http://www.adorama.com/SSGHMXQF30BN.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Serciey 6 yıl
Wifi aracılığıyla çektiğimiz videoları bilgisayara gönderebiliyor muyuz acaba?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
muratcan1981 6 yıl
kamera elime dün geçti birkaç denemem oldu ancak tam anlamıyla çekim yapamadım wifi ile bağlantı kurup ustrem den kerayı koyduğum yerdeki görüntüyü canlı olarak pc den izledim güzel bir şey ancak cep telefonumdan yapamadım cepten girdiğim zaman kendi kamerası görüntü veriyor diğer kameranın görüntüsünü alamadım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bahar tunca 6 yıl
[DHTUBE=][DHVideo=]
[Kunye=]
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LightningRaven 6 yıl
alla alla..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bahar tunca 6 yıl
Ben kullandım .gerçekten profosyonelce tasarlanmış.mükemmel kayıt kalitesi var...[Kunye=]
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Samsung Galaxy Camera video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim