Samsung'dan Wi-Fi özelliğine sahip Full HD video kamera: HMX-QF30

Samsung'un Wi-Fi özellikli yeni video kamerası HMX-QF30'un ABD'de ön siparişli satışı başladı.



119 mm x 52.45 mm x 42.8 mm boyutlarında ve 180 gram ağırlığında tasarlanan HMX-QF30, 5.1 megapiksel çözünürlüğünde 1/4.0-inç'lik BSI CMOS sensörü ve f/1.8 diyafram açıklığına sahip Samsung objektifi bünyesinde barındırıyor. 1920 x 1080 piksel (60i) / 1280 x 720 piksel (60p) video (MP4 / AAC) kaydedebilen ve 5.3 megapiksel fotoğraf (JPEG) çekebilen video kamera, 20 kata kadar optik yakınlaştırma, 40 kata kadar dijital yakınlaştırma yapabiliyor. Samsung'un ''OIS DUO+'' isimli görüntü stabilizasyon teknolojisi ise çekim esnasında yaşanan titreşimlerin mümkün olduğunca önüne geçiyor.



2.7-inç büyüklüğünde hareketli, dokunmatik ekrana ve SD, SDHC, SDXC bellek kartı desteğine yer verilen HMX-QF30'un en önemli özelliği kablosuz bağlantı teknolojisi Wi-Fi. Wi-Fi bağlantısı sayesinde Ustream sitesi üzerinden canlı yayın yapabiliyoruz, çekimleri sosyal paylaşım sitelerine yükleyebiliyoruz, çekimleri akıllı telefon veya tabletten izleyebiliyoruz. Dilerseniz video kamerasını, bir güvenlik kamerasına da çevirebilirsiniz.

Samsung HMX-QF30'un, ön siparişli satış fiyatı 299$ ile 329$ arasında değişiyor.



http://www.adorama.com/SSGHMXQF30BN.html