Samsung'dan dokunmatik ekranlı ve çift sim kart girişli telefon: E2652 Champ Duos

Güney Kore'nin teknoloji devlerinden Samsung, yakında E2652 Champ Duos'u piyasaya sürerek çift sim kartı girişine sahip cep telefonu portföyünü genişletmeye hazırlanıyor.

99.9 x 54.9 x 12.95 mm ebatlarında ve yaklaşık 88 gram ağırlığında monoblok tasarıma sahip telefon, dört band GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz) şebekesiyle uyumlu çalışabiliyor ve EDGE hızıyla internete bağlanabiliyor. 2.6 inç boyutunda 240 x 320 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekrana ve 50 MB dahili kullanıcı hafızasına yer verilen telefonun kapasitesi microSD kartlar aracılığıyla 16 GB'a kadar yükseltilebilmekte.

Anın yakalanması için telefonda 1.3 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraflar çekebilen ve nesnelere 2 kata kadar dijital yakınlaştırma yapabilen kamera yeterli görülmüş. Son olarak FM radyoyu bünyesinde barındıran telefonun bataryası 1000 mAh. Batarya 470 saate varan bekleme, 14.3 saate varan konuşma süresi iddiası taşıyor.

Siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle satışa sunulması planlanan E2652 Champ Duos'un aynı zamanda iki farklı versiyonunun (E2652W ve E2652) bulunduğu belirtiliyor. E2652W, E2652'den ekstra olarak Wi-Fi donanımına sahip olacak. Fiyatla ilgili detaylar ise kesinlik kazanmadı.

http://mea.samsungmobile.com/ENG/mobile-phones/samsung-e2652-champ-duos