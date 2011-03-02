Samsung'dan dokunmatik ekranlı ve çift sim kart girişli telefon: E2652 Champ Duos

Güney Kore'nin teknoloji devlerinden Samsung, yakında E2652 Champ Duos'u piyasaya sürerek çift sim kartı girişine sahip cep telefonu portföyünü genişletmeye hazırlanıyor.
99.9 x 54.9 x 12.95 mm ebatlarında ve yaklaşık 88 gram ağırlığında monoblok tasarıma sahip telefon, dört band GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz) şebekesiyle uyumlu çalışabiliyor ve EDGE hızıyla internete bağlanabiliyor. 2.6 inç boyutunda 240 x 320 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekrana ve 50 MB dahili kullanıcı hafızasına yer verilen telefonun kapasitesi microSD kartlar aracılığıyla 16 GB'a kadar yükseltilebilmekte.
Anın yakalanması için telefonda 1.3 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraflar çekebilen ve nesnelere 2 kata kadar dijital yakınlaştırma yapabilen kamera yeterli görülmüş. Son olarak FM radyoyu bünyesinde barındıran telefonun bataryası 1000 mAh. Batarya 470 saate varan bekleme, 14.3 saate varan konuşma süresi iddiası taşıyor.
Siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle satışa sunulması planlanan E2652 Champ Duos'un aynı zamanda iki farklı versiyonunun (E2652W ve E2652) bulunduğu belirtiliyor. E2652W, E2652'den ekstra olarak Wi-Fi donanımına sahip olacak. Fiyatla ilgili detaylar ise kesinlik kazanmadı.
http://mea.samsungmobile.com/ENG/mobile-phones/samsung-e2652-champ-duos Yorum Yaz Paylaş Tweetle
çift hattı tek işlemci ile destekliyor, bu yüzden iki kart da aynı anda aktif ama bir hatla konuşurken diğeri aktif değil oluyor.. yani iki sim kartı da telefona takıyorsunuz, ama bir hatla görüşürken diğer hat arandığında kapalı oluyor. peki bu bir sorun mu? bence değil. ama kişisel fikrim bu. 2 senedir general mobile'ın bir çift hatlı modelini kullanıyorum, bu durum hiç problem yaratmadı. tabi eğer her iki hattınızdan da devamlı çağrı alan biriyseniz durum değişir. karar sizin..
ama çift çekirdeği tercih edecek müşteri profilinin dokunmatikle uğraşamayacağını uğraşsa bile bunun gibi hiç bir şeye benzemeyen bir telefonu tercih etmeyeceğini bilmesi lazım