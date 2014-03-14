Samsung'dan görme ve işitme engellilerine yönelik 3 yeni aksesuar

Mobil cihazlar için üretilen aksesuarlar genelde kullanıcıların belirli ihtiyaçlarına cevap vermek üzere tasarlanırken, bunlar arasında özel alanlara yönelik olarak hazırlananlara da rastlanıyor. Samsung'un 3 yeni aksesuarı buna örnek olarak verilebillir.





Firmanın Galaxy Core Advance modeli için hazırladığı 3 yeni aksesuar, görme ve işitme engellilere yönelik olarak farklı özellikler sunmasıyla dikkat çekiyor.





Aksesuarlardan ilki Ultrasonik Kılıf. Bu aksesuar ultrason dalgaları ile kullanıcının önündeki engelleri algılıyor ve titreşim veya sesli talimat ile uyarıyor. Sensör kılıfın üst kısmına olduğu için kullanıcının cihazı yatay vaziyette gitmek istediği yöne doğru tutması yeterli oluyor. Kılıf 2 metreye kadar tarama yapabiliyor.





İkinci aksesuar Optik Tarama standı. Bir tepegöze benzeyen bu standın üst kısmına cihazı koyuyorsunuz ve uyumlu uygulama otomatik olarak çalışarak alta konan basılı materyalleri tarıyor ve yazıları kullanıcıya yüksek sesle okuyor. Standa materyal konması ile uygulama otomatik olarak başlayabiliyor.





Ses Etiketi ise piyasadaki NFC etiketlerine benziyor. Kullanıcı evdeki eşyalara bu etiketleri tutturuyor ve akıllı telefonu değdirdiğinde eşyayı tanıtıcı sesli notlara erişebiliyor.





Firma aksesuarları sadece Galaxy Core Advance için satışa sundu. İlerleyen aylarda diğer Galaxy cihazları için de destek sağlanacak.





http://www.samsungmobilepress.com/2014/03/14/Samsung-Expands-Galaxy-Core-Advance-Experience-with-Specialized-Usability-Accessories-1