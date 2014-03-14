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Samsung'dan görme ve işitme engellilerine yönelik 3 yeni aksesuar

5 yıl
9,8b
1
36
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung'dan görme ve işitme engellilerine yönelik 3 yeni aksesuar
Mobil cihazlar için üretilen aksesuarlar genelde kullanıcıların belirli ihtiyaçlarına cevap vermek üzere tasarlanırken, bunlar arasında özel alanlara yönelik olarak hazırlananlara da rastlanıyor. Samsung'un 3 yeni aksesuarı buna örnek olarak verilebillir.

Firmanın Galaxy Core Advance modeli için hazırladığı 3 yeni aksesuar, görme ve işitme engellilere yönelik olarak farklı özellikler sunmasıyla dikkat çekiyor.

Aksesuarlardan ilki Ultrasonik Kılıf. Bu aksesuar ultrason dalgaları ile kullanıcının önündeki engelleri algılıyor ve titreşim veya sesli talimat ile uyarıyor. Sensör kılıfın üst kısmına olduğu için kullanıcının cihazı yatay vaziyette gitmek istediği yöne doğru tutması yeterli oluyor. Kılıf 2 metreye kadar tarama yapabiliyor.

İkinci aksesuar Optik Tarama standı. Bir tepegöze benzeyen bu standın üst kısmına cihazı koyuyorsunuz ve uyumlu uygulama otomatik olarak çalışarak alta konan basılı materyalleri tarıyor ve yazıları kullanıcıya yüksek sesle okuyor. Standa materyal konması ile uygulama otomatik olarak başlayabiliyor.

Ses Etiketi ise piyasadaki NFC etiketlerine benziyor. Kullanıcı evdeki eşyalara bu etiketleri tutturuyor ve akıllı telefonu değdirdiğinde eşyayı tanıtıcı sesli notlara erişebiliyor. 

Firma aksesuarları sadece Galaxy Core Advance için satışa sundu. İlerleyen aylarda diğer Galaxy cihazları için de destek sağlanacak. 
Samsung'dan görme ve işitme engellilerine yönelik 3 yeni aksesuar
Samsung'dan görme ve işitme engellilerine yönelik 3 yeni aksesuar


http://www.samsungmobilepress.com/2014/03/14/Samsung-Expands-Galaxy-Core-Advance-Experience-with-Specialized-Usability-Accessories-1 Yorum Yaz
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Luaz. 5 yıl en beğenilen
Çöp diyenler görme özürlü değil beyin özürlü
Yanıtla +58
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TearsForFears 5 yıl LegendM
LegendM

İlk defa samsung'dan gerçekten bir işe yarayacak bir özellik. Özürlü arkadaşlarımızın bir faydasına yarar umarım.

Özürlü demesek engelli desek daha iyi olur sanki.
LegendMİlk defa samsung'dan gerçekten bir işe yarayacak bir özellik. Özürlü arkadaşlarımızın bir faydasına yarar umarım....
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1 Yanıt Yanıtla +15
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Suicide Machine 5 yıl ssbrutality
ssbrutality

Çöp.

su adami 20 30 tane hesap acip eksilemek geliyor icimden.
1 Yanıt Yanıtla +13
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akare+bkare=ckare 5 yıl
Bana bunlarla gel samsung.
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wswswq 5 yıl
o telefonu elinde tutacaksın tarama yapacaksın, sonra bir yankesici gelip elinden çalıp, 3 kuruşa kırdırıp kullanacak... işte olacak olan bu.
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seven44 5 yıl
Engelli arkadaşlarımızın bir faydasına yarar umarım
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TeufeL-07 5 yıl
Görme engelli biri telefonu eliyle uzata uzata gitse anında gasp ederler. Daha yeni haberlerde izledim. Yaşlı başlı görme engelli amcaya çelmeyi takıp ceplerini boşaltıyor aşağlık herif.
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Rigsby 5 yıl
kedi olalı bi fare tuttun be samsung
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yhackup 5 yıl
Samsungu bu cihazi için tebrik etmek gerekiyor gerçekten birde ucuz çıkarırsa pernir ekmek olur engelli vatandaşlarımız için
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murdocklawless 5 yıl
memleketteki aptal potansiyelini anlamak için şu sitede bir iki yorum oku yeter.
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Steve Jobs 5 yıl
Steve bunu beğendi.

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stalker(1979) 5 yıl
Her şeye çöp yazan arkadaşlar sizlere söylüyorum. Bir gün kalkıp aynaya baktığınızda ÇÖPten başka bir şey göremeyeceksiniz :)
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myavuzz 5 yıl
keşke diğer firmalarda böyle şeyler yapsa bu alanda rekabet olsa ve bu gibi cihazlar hızla gelişse ayrıca arkadaşlar bir fizyoterapist olarak söylemek isterim ne engelli ne özürlü deyiniz bu kişiler ÖZEL GEREKSİNİMLİ bireylerdir..
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tupacamaru 5 yıl
Bu tarz urunleri diger firmalardanda gormek istiyoruz hatta ve hatta aksesuar degil telefonun icine entegre edilse dahada super olur bi dunya para goturuyorlar bu kinuda argeye daha fazla butce ayirmalilar.
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matmuhendisi 5 yıl
fikir düşünce çok güzelde ne kadar kullanışlı ...samsungun diğer sensörleri gibi çalışırsa vay haline buna güvenenlerin ...
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