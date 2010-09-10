Samsung'dan güvenlik kameralı robot elektrik süpürgesi

LCD televizyondan cep telefonuna, dizüstü bilgisayardan beyaz eşyaya oldukça geniş bir alanda faaliyet gösteren Güney Kore'nin teknoloji devlerinden Samsung, en yeni robot elektrik süpürgesini sergiledi.

Evini süpürmeye zamanı olmayanların veya evi süpürmeye üşenenlerin yardımına koşan robot süpürgeyi pek çok rakibinden ayıran önemli bir özelliği var. O da güvenlik kamerasına sahip olması. Robot süpürge sayesinde standart güvenlik kameralarının aksine evinizin daha geniş bir bölgesini gözetim altında tutabiliyorsunuz. Robot gerçek zamanlı olarak görüntüleri bilgisayarınıza veya akıllı telefonunuza gönderebiliyor.

Güvenlik kameralı robot süpürgenin Güney Kore'de 799.000 Won (~684$)'dan satılacağı belirtiliyor.