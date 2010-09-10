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Samsung'dan güvenlik kameralı robot elektrik süpürgesi

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Diğer Ev Elektroniği
knight
Haber Editörü
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Samsung'dan güvenlik kameralı robot elektrik süpürgesi
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LCD televizyondan cep telefonuna, dizüstü bilgisayardan beyaz eşyaya oldukça geniş bir alanda faaliyet gösteren Güney Kore'nin teknoloji devlerinden Samsung, en yeni robot elektrik süpürgesini sergiledi.

Evini süpürmeye zamanı olmayanların veya evi süpürmeye üşenenlerin yardımına koşan robot süpürgeyi pek çok rakibinden ayıran önemli bir özelliği var. O da güvenlik kamerasına sahip olması. Robot süpürge sayesinde standart güvenlik kameralarının aksine evinizin daha geniş bir bölgesini gözetim altında tutabiliyorsunuz. Robot gerçek zamanlı olarak görüntüleri bilgisayarınıza veya akıllı telefonunuza gönderebiliyor.

Güvenlik kameralı robot süpürgenin Güney Kore'de 799.000 Won (~684$)'dan satılacağı belirtiliyor.

Samsung'dan güvenlik kameralı robot elektrik süpürgesi
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DH Misafiri 7 yıl
bu robotların kameralarının neleri çektiğini iyi gözlemek lazım. Lg Roboking ve Samsung Navibot, sırf kamera görüntülerinin saklanıp saklanmadığı açıklanmadığı için İtalya ve İspanya'dan çekilmek zorunda kalmış defalarca. Bizde olsa, ne amaçla kullanılabileceği şimdiden belli.
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DH Misafiri 9 yıl
Kamerası ne işe yarıyormuş etek altı çekmeye mi? Çok saçma olmuş.
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venom88 9 yıl
Kız güzelmiş :D
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bobita 9 yıl
Kamerasız ucuz model çıkartmayı akıl ederler umarım.
Piyasada ya iRobot, Electrolux gibi pahallı cihazlar, ya da Daisy gibi ucuz ama ne idüğü belirsiz cihazlar var.Ara fiyat ve kalitede ürün lazım.
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@nano@ 9 yıl
samsung ve mankenleri diyorum ve susuyorum
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dedektif 9 yıl
Çekiki gözülülerin pazarlama takitiği.
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Batuist 9 yıl
cihaz da kamera olması ayrı bir olay o cihazın bir elektrik süpürgesi olması ayrı bir olay...
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