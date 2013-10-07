Samsung'dan iddialı Galaxy Gear reklamı

Samsung'un geçtiğimiz ay tanıttığı üç yeni ürün arasında muhtemelen en az beğenileni, ya da beklentilerin altında kalanı, akıllı saat modeli Galaxy Gear oldu. Bugünlerde Galaxy Note 3'ün yanında hediye edilen ancak kampanyalar bittikten sonra ayrı olarak satılacak Galaxy Gear, önemli özelliklere sahip olmakla birlikte önemli eksiklikleri de bünyesinde barındırıyor.

Samsung yaptığı açıklama ile Galaxy Gear için kullanıcı deneyimini arttıracak güncellemeler planladığını ifade ederken, cihazın pil süresi ve ekranın sürekli açık kalmaması gibi donanımsal sınırlamalar, akıllı fonksiyonlarından ziyade cihazın temel işlevi olan saat yeteneklerini sınırlayan en önemli eksiklikler. Başta kamerası olmak üzere önemli yeteneleri de bulunan Galaxy Gear için Samsung, kullanıcıların dikkatini daha fazla çekebilmek amacıyla iki yeni televizyon filmi hazırladı.

Amerika'da NFL oyunları esnasında ekranlara gelen tanıtım videolarında Samsung, geçmişten bugüne ekranların en popüler teknolojik saatlerini bizlere hatırlatıyor ve doğal olarak "hayaldi gerçek oldu" dercesine en son sahnede de Galaxy Gear'ı önümüze getiriyor. Akıllı saat konsepti çerçevesinde Galaxy Gear'ın akıbetini zaman gösterecek ancak haberimize konu olan video çalışmaları, Samsung'un belki de son dönemdeki en iyi tanıtım çalışmaları olarak anılacak.