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Samsung'dan iddialı Galaxy Gear reklamı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
3,2b
1
85
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung'dan iddialı Galaxy Gear reklamı
Samsung'un geçtiğimiz ay tanıttığı üç yeni ürün arasında muhtemelen en az beğenileni, ya da beklentilerin altında kalanı, akıllı saat modeli Galaxy Gear oldu. Bugünlerde Galaxy Note 3'ün yanında hediye edilen ancak kampanyalar bittikten sonra ayrı olarak satılacak Galaxy Gear, önemli özelliklere sahip olmakla birlikte önemli eksiklikleri de bünyesinde barındırıyor.
Samsung yaptığı açıklama ile Galaxy Gear için kullanıcı deneyimini arttıracak güncellemeler planladığını ifade ederken, cihazın pil süresi ve ekranın sürekli açık kalmaması gibi donanımsal sınırlamalar, akıllı fonksiyonlarından ziyade cihazın temel işlevi olan saat yeteneklerini sınırlayan en önemli eksiklikler. Başta kamerası olmak üzere önemli yeteneleri de bulunan Galaxy Gear için Samsung, kullanıcıların dikkatini daha fazla çekebilmek amacıyla iki yeni televizyon filmi hazırladı.
Amerika'da NFL oyunları esnasında ekranlara gelen tanıtım videolarında Samsung, geçmişten bugüne ekranların en popüler teknolojik saatlerini bizlere hatırlatıyor ve doğal olarak "hayaldi gerçek oldu" dercesine en son sahnede de Galaxy Gear'ı önümüze getiriyor. Akıllı saat konsepti çerçevesinde Galaxy Gear'ın akıbetini zaman gösterecek ancak haberimize konu olan video çalışmaları, Samsung'un belki de son dönemdeki en iyi tanıtım çalışmaları olarak anılacak. 

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Ciginix 6 yıl en beğenilen
İyi bari reklam esnasında şarjı bitmemiş.
1 Yanıt Yanıtla +38
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YesilliksizTantuni 6 yıl
Türkiyeye 1000 tl üzerinde gelse, değil 1000 500 tl üzerinde gelse hadi lan orada derim giderim Calvin Clain saat alırım mis gibi. Ne gerek var oğlum böyle şeylere. Bilim kurgu bilim kurgu olarak kalsın, biz bluetooth kulaklığa alışamamış bir milletiz.
Türkiyeye 1000 tl üzerinde gelse, değil 1000 500 tl üzerinde gelse hadi lan orada derim giderim Calvin Clain saat alırım mis gibi. Ne gerek var oğlum böyle şey...
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Yanıtla +23
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doctor5945 6 yıl
çöp
2 Yanıt Yanıtla +14
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2 Avatar Avatar
köfteciŞakir 5 yıl
gizli mesaj verilmiş sanki saat alana kol bedava
saat alana kulesi de bizden hediye gibi:-D kim verir abi 800 tl bir saate adı üstünde saat zamanı göstersin yeter :-) sazanlara bol avlar:-P
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DH Misafiri 5 yıl
Satmaz dedim ama gecen izmirde samsung mobile magazasinda ben notebook incelerken 2 tane satildi
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DH Misafiri 6 yıl
Ciginix
İyi bari reklam esnasında şarjı bitmemiş.

Birader bende Iphone da var, Note 2 de var note 3 de....
Eniştemde Iphone 4s ve Samsung S4 var. Iphone şarj konusunda çok sıkıntılı. Ama kullandığımız tüm Samsunglar 1 şarj ile en az 24 saat idare ediyor. (3g açık, wi-fi açık) Önce neyin ne olduğunu öğren sonra yorum yap. Benim uygulamalar için ödediğim tutar senin telefonundan fazladır. çançin işi dandik telefon alıp herşeyden anlarmış gibi her yere yorum yazıyorsunuz.
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Capt.Sparrow 6 yıl
Gereksiz.
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hidoriumen 6 yıl
Bizim aktristlerimiz zaten o amerikan filmlerindeki aktristlere benzedikleri için unlu oluyorlar:)Yani sen benzetmeden önce benzedikleri için oradalar!
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Castorio 6 yıl
İlk defa "çöp" kelimesi çok güzel bir yerde kullanıldı. İster apple yapsın ister samsung isterse babam yapsın harbiden çöp.
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ugur.k 6 yıl
harbi çöp
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eulogy 6 yıl
ekranı full hd amoled olan versiyonu çıktığında alacağım :P
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bellair 6 yıl
reklam daha iyi yapılabilirdi. hiç uğraşılmamış
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FreeRun 6 yıl
ya yürü git ya 1 gün gidiyor şarjı amma artistik yapıyorsunuz ha önce şarj aleti ayarlayın olum şarj bitti şarj.
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