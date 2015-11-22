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HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung'dan Intel'in 3D XPoint bellek teknolojisine yanıt

Depolama sınıfı belleklerde önümüzdeki yıllarda büyük gelişmelere şahit olacağız. Pek çok dev, yeni bellek teknolojileri için ortaklıklar yapmaya başladı. Buna son örnek Samsung-Netlist ortaklığı.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
7b
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HDD / SSD
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung'dan Intel'in 3D XPoint bellek teknolojisine yanıt


Depolama sınıfı belleklerde son dönemde önemli gelişmeler yaşanıyor. Intel ve Micron ortaklığıyla devrimsel 3D XPoint bellek teknolojisinin ardından HP ve SanDisk de Depolama Sınıfı Bellek - SCM adını verdikleri yeni bir depolama teknolojisi üzerinde çalıştıklarını açıklamıştı.

Bu yeni çözümler NAND belleklerin de temel aldığı değişken olmayan çift kanallı bellek modülü - NVDIMM teknolojisi üzerine inşa ediliyor. Bununla birlikte NAND belleklere göre 1000 kat daha hızlı ve 1000 kat daha fazla dayanıklı olabiliyor. Ayrıca standart belleklere göre 10 kat daha fazla yoğunluk ve kapasite sunabiliyor.

Şimdi de Samsung ve Netlist firmaları yeni bir depolama sınıfı bellek üzerinde çalışmaya başladı. NVDIMM-P standardını temel alacak bu çözümün en önemli özelliği DRAM veya depolama belleği olarak kullanılabilmesi. Modüller entegre edildikleri yongalara göre DRAM veya depolama birimi olabiliyor. 

Teknoloji aslında Netlist'in Hypervault mimarisini temel alıyor. Samsung teknolojinin geliştirilmesi için maddi ve manevi destek sunacak. Samsung Electronics projeye 8 milyon dolar katkı yaparken, Samsung Venture yatırım grubu da projeye 15 milyon dolar ekleyecek. Teknoloji son halini aldığında Samsung sadece lisanslama yapacak. Netlist ise diğer üreticilerle ortaklık yaparak yeni ürünlerin piyasaya çıkmasına öncülük edecek. Samsung'un teknolojiyi satın alma opsiyonu bulunduğu halde tercih etmediği ifade ediliyor. 

Hypervault teknolojisi aynı 3D XPoint gibi NAND belleklere göre 1000 kat daha hızlı ve 1000 kat daha fazla dayanıklı olacak. Bu noktada Netlist daha maliyet odaklı bir strateji ile Intel'in karşısına çıkmayı planlıyor. 

Hypervault mimarisi sisteme 256GB DRAM olarak görülecek. Slot başına maksimum DDR4 kapasitesinin 128GB olduğu düşünüldüğünde Hypervault oldukça yoğun bellekler sunabilecek. Mimari, gelen yazma verilerinde DRAM'ı hızlı bir tampon bellek olarak kullanacak ve sonrasında dayanıklılığı artırmak için veriyi ardışık olarak NAND belleğe aktaracak. DRAM ve NAND belleklerin problemsiz olarak bir arada kullanımı ise yazılım tarafından sağlanacak. 

Hypervult mimarisinin tüm tekli DRAM soketlerine uygulanabilir olması da diğer bir avantaj olarak öne çıkıyor. Ayrıca sistem herhangi bir güç kesintisi durumunda veriyi korumak adına merkezi bir güç kaynağı veya ultrakapasitör seçimi yapabiliyor. 

Bu tarz teknolojiler büyük veri merkezleri gibi üst seviye işletmeler için geliştiriliyor ve fiyatlar da son kullanıcı ürünlerinden oldukça yüksekte olacak. Bununla birlikte bu alana yatırım yapan firma sayısı bir hayli fazla.  

http://www.tomsitpro.com/articles/samsung-netlist-3d-xpoint-nvdimm,1-3048.html Yorum Yaz
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Virinom 4 yıl
black_flood
redoracleBöyle bi teknolojinin intelin tekelinde olmaması güzel olmuş rekabet olsunda biz ev kullanıcıları bile alabilelim makul fiyatlardan,artık devir 1000 kat dayanıklı,hızlı ssdlerin devri olacak anlaşılan,nand belleklerin devri kapanıyor yavaş yavaş.
o dediğin imkansız gerçekte teorikte kalır gider yeni bir bağlantı arabirimi geliştirilmedikçe ana kartlarda. şuan ki ana kartlarda sata III arabirimi ile 500 mb okunup yazılabildiği teorikte gerçek ama gerçekte o değerlere yaklaşıldığı anda işlemci soluk soluğa kalıyor. pcı Express üzerinden bağlantı yapıldığında bu durum kalkıyor ortadan. thunder bolt mimarisindeki gibi yüksek bant genişliği ile iletişim imkanı olmadığı sürece eş zamanlığı 5 gb okuma yazma hızına sahip diskler bile üretilse bir anlam ifade edemeyecek zira 500 mb okuma yazma hızını bile tam kapasite kullanmaya olanak sunamıyor sata III mimarisi.

Neden sata-3'e takılıp kaldınız anlamadım. Belirttiğiniz gibi pci-e x4 slotlu SSD'ler de mevcut ve şuan için darboğaz yaratmıyor.
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Patren 4 yıl
rekabet iyidir bide fiyatlari dusse
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black_flood 4 yıl
redoracle
Böyle bi teknolojinin intelin tekelinde olmaması güzel olmuş rekabet olsunda biz ev kullanıcıları bile alabilelim makul fiyatlardan,artık devir 1000 kat dayanıklı,hızlı ssdlerin devri olacak anlaşılan,nand belleklerin devri kapanıyor yavaş yavaş.

o dediğin imkansız gerçekte teorikte kalır gider yeni bir bağlantı arabirimi geliştirilmedikçe ana kartlarda. şuan ki ana kartlarda sata III arabirimi ile 500 mb okunup yazılabildiği teorikte gerçek ama gerçekte o değerlere yaklaşıldığı anda işlemci soluk soluğa kalıyor. pcı Express üzerinden bağlantı yapıldığında bu durum kalkıyor ortadan. thunder bolt mimarisindeki gibi yüksek bant genişliği ile iletişim imkanı olmadığı sürece eş zamanlığı 5 gb okuma yazma hızına sahip diskler bile üretilse bir anlam ifade edemeyecek zira 500 mb okuma yazma hızını bile tam kapasite kullanmaya olanak sunamıyor sata III mimarisi.
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carloska 4 yıl
maddi destek tamam da manevi destek nasıl olacak hadi koçum yaparsın mı..
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serafon 4 yıl
şu ultrakapasitörleri geliştirseler aslında 5 saniyede şarj olan telefonlar ortaya çıkardı ;)
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01myavuz 4 yıl
Güç ihtiyacı yüzünden tek slota sığmamış, yükseklikler değişse sığar gibi.
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redoracle 4 yıl
Böyle bi teknolojinin intelin tekelinde olmaması güzel olmuş rekabet olsunda biz ev kullanıcıları bile alabilelim makul fiyatlardan,artık devir 1000 kat dayanıklı,hızlı ssdlerin devri olacak anlaşılan,nand belleklerin devri kapanıyor yavaş yavaş.
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