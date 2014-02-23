Samsung'dan yeni nesil akıllı saatler: Tizen işletim sistemli Gear 2 ve Gear 2 Neo duyuruldu

Samsung yeni nesil akıllı saat modelleri olan Gear 2 ve Gear 2 Neo'nun resmi duyurusunu gerçekleştirdi. Her iki model de genel görünüm anlamında Galaxy Gear ile büyük benzerlikler taşırken, arka planda ciddi değişiklikler ve güncellemeler bulunuyor. IFA Fuarı'nda lanse edilen ve takip edilen süreçte satışa sunulan Galaxy Gear, Android işletim sistemini kullanan bir akıllı saat iken, Gear 2 ve Gear 2 Neo modellerinde Tizen işletim sistemine yer veriliyor.

İşletim sistemi değişikliğinin hangi gerekçelerle yapıldığı henüz bilinmese de, yeni saatlerin çok sayıda Samsung cihazı ile kullanılabileceği ifade ediliyor. İlk etapta BMW, CNN, Garmin, Line, ve Path uygulamaları ile pazara giriş yapacak olan yeni nesil akıllı saatlerin, mevcut modelin sahip olduğu diğer uygulamalar ile çalışıp çalışmayacağı da cevabı merakla beklenen bir diğer soru. Yukarıda da ifade ettiğimiz üzere yeni modeller, mevcut Galaxy Gear modeliyle tasarım benzerlikleri taşırken, yazılım güncellemesine ek donanım değişiklikleri de getiriyorlar.

Yapılan açıklamaya göre, aynı ilk modelde olduğu gibi 1.63-inç büyüklüğünde ve 320x320 piksel çözünürlüğünde ekrana ile gelen yeni saatler, ilk modele göre fark yaratan bir başka detay olarak 800MHz hızındaki tek çekirdekli işlemciyi 1.2GHz hızında çift çekirdekli bir işlemci ile değiştiriyorlar. IP67 sertifikası ile gelen dolayısıyla suya karşılıklı dayanıklı bir yapı sergileyen Gear 2 ve Gear 2 neo arasındaki farkı ise kamera oluşturuyor. Gear 2, 2MP çözünürlüğünde kamera ile gelirken, Neo'da ise herhangi bir kameraya yer verilmediğini görüyoruz.

Kayış tasarımı da güncellenen yeni nesil akıllı saatler için şarj ve bağlantı yine özel bir istasyon ile gerçekleştiriliyor. Farklı renk seçenekleriyle pazara giriş yapacak olan Gear 2 ve Gear 2 Neo, bu defa ciddi rakiplerle karşı karşıya gelecek. Pazarda satılan güncel modellere ek, Mobil Dünya Kongresi'nde lanse edilecek yepyeni modeller ile rekabet iyiden iyiye artacak gibi görünüyor. Samsung'un yeni saatleri ülkemizde ne zaman sunacağı ise henüz bilinmiyor.