Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Zamazingo ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung'dan yeni nesil akıllı saatler: Tizen işletim sistemli Gear 2 ve Gear 2 Neo duyuruldu

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
16,2b
1
57
Zamazingo
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Samsung'dan yeni nesil akıllı saatler: Tizen işletim sistemli Gear 2 ve Gear 2 Neo duyuruldu
Samsung yeni nesil akıllı saat modelleri olan  Gear 2 ve Gear 2 Neo'nun resmi duyurusunu gerçekleştirdi. Her iki model de genel görünüm anlamında Galaxy Gear ile büyük benzerlikler taşırken, arka planda ciddi değişiklikler ve güncellemeler bulunuyor. IFA Fuarı'nda lanse edilen ve takip edilen süreçte satışa sunulan Galaxy Gear, Android işletim sistemini kullanan bir akıllı saat iken, Gear 2 ve Gear 2 Neo modellerinde Tizen işletim sistemine yer veriliyor.
İşletim sistemi değişikliğinin hangi gerekçelerle yapıldığı henüz bilinmese de, yeni saatlerin çok sayıda Samsung cihazı ile kullanılabileceği ifade ediliyor. İlk etapta BMW, CNN, Garmin, Line, ve Path uygulamaları ile pazara giriş yapacak olan yeni nesil akıllı saatlerin, mevcut modelin sahip olduğu diğer uygulamalar ile çalışıp çalışmayacağı da cevabı merakla beklenen bir diğer soru. Yukarıda da ifade ettiğimiz üzere yeni modeller, mevcut Galaxy Gear modeliyle tasarım benzerlikleri taşırken, yazılım güncellemesine ek donanım değişiklikleri de getiriyorlar.
Yapılan açıklamaya göre, aynı ilk modelde olduğu gibi 1.63-inç büyüklüğünde ve 320x320 piksel çözünürlüğünde ekrana ile gelen yeni saatler, ilk modele göre fark yaratan bir başka detay olarak 800MHz hızındaki tek çekirdekli işlemciyi 1.2GHz hızında çift çekirdekli bir işlemci ile değiştiriyorlar. IP67 sertifikası ile gelen dolayısıyla suya karşılıklı dayanıklı bir yapı sergileyen Gear 2 ve Gear 2 neo arasındaki farkı ise kamera oluşturuyor. Gear 2, 2MP çözünürlüğünde kamera ile gelirken, Neo'da ise herhangi bir kameraya yer verilmediğini görüyoruz.
Kayış tasarımı da güncellenen yeni nesil akıllı saatler için  şarj ve bağlantı yine özel bir istasyon ile gerçekleştiriliyor. Farklı renk seçenekleriyle pazara giriş yapacak olan Gear 2 ve Gear 2 Neo, bu defa ciddi rakiplerle karşı karşıya gelecek. Pazarda satılan güncel modellere ek, Mobil Dünya Kongresi'nde lanse edilecek yepyeni modeller ile  rekabet iyiden iyiye artacak gibi görünüyor. Samsung'un yeni saatleri ülkemizde ne zaman sunacağı ise henüz bilinmiyor. 
Samsung'dan yeni nesil akıllı saatler: Tizen işletim sistemli Gear 2 ve Gear 2 Neo duyuruldu

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
AnGets 5 yıl en beğenilen
En önemli konu olan Batarya Performansından bahsedilmemiş.. Kaç !Saat! veya Gün dayanacak onu söyleyin bana..?!
6 Yanıt Yanıtla +41
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
chatirdek 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Saatlerin kayış sıkıntısı umarım giderilmiş olsun. Kayışları en geniş konumda bile bileğime uymuyor. ..

Alışveriş merkezinde birkaç kez galaxy geari inceleme fırsatım olmustu.Çıkıntı oluşturan kamerası olmasa daha güzel görünebilirdi.Saat bileğime çok güzel oturdu.Gearda kullanilan malzeme,telefon modellerinden kesinlikle daha kaliteli.Keşke aynı kaliteyi telefonlarinda da kullansa...Bir saat icin pilinin cabuk bitmesi ve yüksek fiyatı alinabilirligini dusuruyor.Yine de bazi arkadaşların eleştirdiği kadar kötü bir saat değil. Alır mıyım?Bu fiyata asla :)) Bu arada arkadaşım da denemişti.Alacakti; fakat bilekleri o kadar kalındı ki kayış kapanmadı:) seninde bilekler sanırım aynı sorunu yaşıyor:)
DH MisafiriSaatlerin kayış sıkıntısı umarım giderilmiş olsun. Kayışları en geniş konumda bile bileğime uymuyor. ..Alışveriş me...
Devamını Gör
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
nepasvior 5 yıl
gear 2 yi bekledik o kadar gear almadık, şu tasarıma bak arkadaş, ilk gear çok daha şık ve kullanışlı duruyor, o yüzen bugün gittim gear sipariş ettim, bazen geliştireceklerine bozuyorlar, hele o ana tuş çok kötü olmuş orda
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
İphone 3g'nin tasarımı bundan güzel !
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DigitalWorld 5 yıl
Gene çöp olmuş.
Biz işlemciyi yavaşlatın pil ömrü artsın diyoruz. Adamlar gidiyor işlemciyi çiftliyor. ( Sony SmartWatch 2 kullanıyorum. 3-4 gün gidiyor. )
Biz; yahu şarj standı da nedir, zaten pili az gidiyor, bir de onu mu taşıyacağız diyoruz. ( SmartWatch 2 Tüm akıllı saatlerdeki ) Onlar gene ayrı bir ünite taşımamızı istiyor.
Samsung uyumuna gelince. Bunlar saati niye az sattı sanıyor acaba. Diğer markalara da uyum getirin diyoruz. Bunlar Allah bilir ilk saat ile bile uyumsuz yapacaklar.
Valla helal olsun. Beyin sıfır yani. Hadi uyumu pili geçtim. Kardeşim stand ne yahu?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AnGets 5 yıl
Batarya Konusunda bilgi veren tüm arkadaşlara teşekkürler..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AnGets 5 yıl
Batarya Konusunda bilgi veren tüm arkadaşlara teşekkürler..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AnGets 5 yıl
Batarya Konusunda bilgi veren tüm arkadaşlara teşekkürler..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
bu saatin sarı rengini medcezir dizisindeki Mert karakterinde görmüştüm bence çok hoş bir saat.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
surveyengineer 5 yıl
şimdi saat olarak da iyi duruyor hani. Düğün hediyesi olarak damat olunca alınsa bana hayır demem :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ardarda45 5 yıl
Uzun zaman sonra ilk defa Samsung haberinden sonra bi umut doldu içim sanki
tizen tasarım vs bence gayet başarılı gibi devamını da getirirse neden olmasın hayırlısı bakam göreceğiz...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alp0007 5 yıl
Yaygınlaşırşa 'saat kaç' sorusuna 'şarj bitti' cevabı standart olabilir
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sidik_lee 5 yıl
Görünüşü süper
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
VlknFX 5 yıl
Yüksek satış rakamlarından başı dönen samsung şuursuzca işler yapıyor :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BekirTemel 5 yıl
Kameralı olanı beğenmiştim aama tizeni görünce boşver dedim.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
chatirdek 5 yıl BekirTemel
BekirTemel
Kameralı olanı beğenmiştim aama tizeni görünce boşver dedim.

Samsung Nx300 fotoğraf makinasında tizen işletim sistemini kullanıyor.Gayet akıcı çalışıyor. Tizen konusunda seni rahatsız eden konu nedir?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +164 madmahmutd +142 Mugetsuga +132 Domatore +115 Galatas4ray +110 theozy +105 sistemli adam +89 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +84
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
16245 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Zamazingo, samsung
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Mobilite: Facebook'un Whatsapp'ı alması, Nokia Lumia 1320, LG G2 Mini ve bol teknoloji sohbeti... 5 yıl DH+ karşınızda! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim