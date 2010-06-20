Samsung'dan Android'li "Blackberry killer" mı geliyor; Galaxy Q

Samsung, 29 Haziran'da New York'da düzenleyeceği etkinlikte yeni nesil Android'li telefonlarını tanıtacak.
Dünyanın en büyük ikinci telefon üreticisi olan Samsung, Galaxy S ile iPhone'u hedef aldıktan sonra şimdi de Galaxy Q ile Blackberry kullanıcılarının aklını mı çelmeye çalışacak ?
Firmaya yakın bir isimden elde edinilen bilgiye göre Koreli, Android tabanlı ve fiziksel dahili QWERTY'e sahip akıllı telefonunu 2010 yılının son bölümünde Amerika'da satışa sunacak. İsminin Galaxy Q olacağı iddia edilen telefonun ekranı dokunmaya duyarlı olacak ve özelliklerle sosyal ağlarla eş zamanlı çalışacak.
Samsung'un 29 Haziran'da New York'da Amerika lansmanını yapması beklenen Galaxy S, 4 inçlik Super Amoled ekrana sahip ve gücünü firmanın kendi çözümü olan 1GHz'lik Hummingbird işlemcisinden alıyor.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Fiziksel dahili klavyeden olsa gerek. En fazla modeline klavye olan marka olduğu içindir belki
Samsung bunu daha önce WM modelleri ile denedi.
Evet artık her yeni ürüne birşey killer deniyor. Yokdu bu kadar, moda oldu ama sıkıcı.