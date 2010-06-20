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Samsung'dan Android'li "Blackberry killer" mı geliyor; Galaxy Q

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
13,2b
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9
Cep Telefonları
Shady
Haber Editörü
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Samsung, 29 Haziran'da New York'da düzenleyeceği etkinlikte yeni nesil Android'li telefonlarını tanıtacak.

Dünyanın en büyük ikinci telefon üreticisi olan Samsung, Galaxy S ile iPhone'u hedef aldıktan sonra şimdi de Galaxy Q ile Blackberry kullanıcılarının aklını mı çelmeye çalışacak ?

Firmaya yakın bir isimden elde edinilen bilgiye göre Koreli, Android tabanlı ve fiziksel dahili QWERTY'e sahip akıllı telefonunu 2010 yılının son bölümünde Amerika'da satışa sunacak. İsminin Galaxy Q olacağı iddia edilen telefonun ekranı dokunmaya duyarlı olacak ve özelliklerle sosyal ağlarla eş zamanlı çalışacak.

Samsung'un 29 Haziran'da New York'da Amerika lansmanını yapması beklenen Galaxy S, 4 inçlik Super Amoled ekrana sahip ve gücünü firmanın kendi çözümü olan 1GHz'lik Hummingbird işlemcisinden alıyor.


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SteveMeade 5 yıl
Konuyu hortlatayım, Blackberry mi kaldı ?
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umitse 9 yıl

Batuist

peki !! blackberry killer olduğu kanısına nereden varıldı??? haberde bunu anlamak mümkün değil.. mesela neden motorola veya iphone yada başka bir telefon değilde blackberry killer???




Shady

Android tabanlı ve fiziksel dahili QWERTY'e sahip akıllı telefonunu....




Fiziksel dahili klavyeden olsa gerek. En fazla modeline klavye olan marka olduğu içindir belki
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lapya 9 yıl
su ana kadar bb 8707, 8900 ve 9700, samsung i8910, nokia e71, iphone 3gs ve motorola milestone kullandim smartphone olarak. email zarifligi ve rahatliginda blackberry gozumde ulasilmaz konumda. cok ozluyorum o email konusundak guvenilir, batarya ve kullanici dostu yapiyi...
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Batuist 9 yıl
peki !! blackberry killer olduğu kanısına nereden varıldı??? haberde bunu anlamak mümkün değil.. mesela neden motorola veya iphone yada başka bir telefon değilde blackberry killer??? yani yukarıda ki yazıdan bunu nasıl anlayabildiniz merak ettim?? samsung yeni nesil bir android telefonu duyuracağını söylemiş... her android blackberry killer mı oluyor??? ha arkasında başka haberler yada söylentiler varsa bilemem ama bu haberden böyle bir sonuca ulaşmak imkansız.. varsa başka söylentiler o zaman onlarıda ekleyinki bizde blackberry ile olan alakasını kurabilelim..
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KayhanKaan 9 yıl
Samsung şu yazılım güncelleme desteğini arttırmadıkça bir daha asla telefonunu almam.
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tahir40 9 yıl
Daha resmi bile yok ortada... Hani katil ya gizleniyo :)
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Vipracing 9 yıl
Samsung BB'e form dışında nasıl rakip olabilirki? BIS ve BES servisleri vermiyecek (Ya'da alternatifleri) donanımsal olarak daha güzeliz daha iyiyiz diye reklam yapıcaklardır.

Samsung bunu daha önce WM modelleri ile denedi.
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CaSsErDoDo 9 yıl
şu killer lafından bıktım artık :D
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mokinto 9 yıl

dodocan

şu killer lafından bıktım artık :D

Evet artık her yeni ürüne birşey killer deniyor. Yokdu bu kadar, moda oldu ama sıkıcı.
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