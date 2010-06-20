Samsung'dan Android'li "Blackberry killer" mı geliyor; Galaxy Q

Samsung, 29 Haziran'da New York'da düzenleyeceği etkinlikte yeni nesil Android'li telefonlarını tanıtacak.

Dünyanın en büyük ikinci telefon üreticisi olan Samsung, Galaxy S ile iPhone'u hedef aldıktan sonra şimdi de Galaxy Q ile Blackberry kullanıcılarının aklını mı çelmeye çalışacak ?

Firmaya yakın bir isimden elde edinilen bilgiye göre Koreli, Android tabanlı ve fiziksel dahili QWERTY'e sahip akıllı telefonunu 2010 yılının son bölümünde Amerika'da satışa sunacak. İsminin Galaxy Q olacağı iddia edilen telefonun ekranı dokunmaya duyarlı olacak ve özelliklerle sosyal ağlarla eş zamanlı çalışacak.

Samsung'un 29 Haziran'da New York'da Amerika lansmanını yapması beklenen Galaxy S, 4 inçlik Super Amoled ekrana sahip ve gücünü firmanın kendi çözümü olan 1GHz'lik Hummingbird işlemcisinden alıyor.