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Samsung'tan altı yeni fotoğraf makinesi

6 yıl
2,3b
1
16
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Teknolojinin hemen hemen her dalında ürettiği ürünler ile tanınan dünya devi Samsung, CES 2013 fuarı kapsamında altı yeni fotoğraf makinesini tanıttı.
CES 2013 fuarında fotoğraf devleri toplu kamera duyuruları ile 2013 yılına hızlı bir giriş yaptılar. Bu firmalardan biri olan Samsung, fuar kapsamında alt yeni fotoğraf makinesini kullanıcıların karşına çıkardı. Tanıtılan makineler WB250F/WB200F, WB800F, WB30F, DV150F ve ST150f modelleri oldu. Kompakt bir yapıda olan fotoğraf makineleri, bir önceki jenerasyonun yenilenmiş halleri olarak karşımıza çıkıyor. Makinelerin teknik özelliklerine bakmak gerekirse ;
Samsung WB250F
- 14.2 MP BSI CMOS sensör
- 18x optik zoom oranı
- 24mm lens
- Dokunmatik LCD ekran
- Beş yönlü navigasyon tuşu
- Manuel modlar
- Yüz tanıma özelliği
- Wi-Fi desteği
- Dahili Flaş
- 5 Farklı gövde rengi
Samsung WB200F
- 14.2 MP BSI CCD sensör
- 18x optik zoom oranı
- 24mm lens
- Dokunmatik LCD ekran
- Beş yönlü navigasyon tuşu
- Manuel modlar
- Yüz tanıma özelliği
- Wi-Fi desteği

Samsung WB800F
- 16.3 MP BSI CMOS sensör
- 21x optik zoom oranı
- Dokunmatik LCD ekran
- Beş yönlü navigasyon tuşu
- 3 Farklı gövde rengi
Samsung WB30F
- 16.3 MP BSI CMOS sensör
- 10x optik zoom oranı
- 24mm lens
- İnce gövde 
- Dokunmatik LCD ekran
- Beş yönlü navigasyon tuşu
- Canlı Panorama özelliği
- 5 Farklı gövde rengi 
Samsung DV150F 
- 16.2 MP CCD sensör
- 5x optik zoom oranı
- 24mm F/2.5 lens
- 1.4" ön LCD ekran
- Wi-Fi desteği
- Alüminyum gövde
- 3 farklı gövde rengi
Samsung ST150F
- 16.2 MP CCD sensör
- 5x optik zoom oranı
- 24mm F/2.5 lens
- 1.4" ön LCD ekran
- Wi-Fi desteği
- Alüminyum gövde
- 4 farklı gövde rengi
Tanıtılan Samsung fotoğraf makineleri WB250F, WB800F, WB30F, DV150F ve ST150f sırasıyla $250, $300, $180, $150 ve $148 fiyat etiketleri ile satışa sunulacaklar. 


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Klack 6 yıl en beğenilen
android 4.2 ile gelen makine çıkartsın telefona gelmedi bari orada hevesimizi gideririz.
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ozturert 6 yıl
Hayirli olsun. 8000 tane birbirinin ayni fotograf ceken makinelere yenileri eklenmis.
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1 Avatar
-OD- 6 yıl
WB800F güzelmiş aslında
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MaCk 6 yıl
farkında mısınız bilmiyorumda makinelerin tümü samsung lens... eski modellerin bazılarından schneider lens vardı ama görüntüler berbattı... en basitinden karşılaştırma buyurun

DPREVIEW KARŞILAŞTIRMA
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Sproing 6 yıl
6 tane yeni fotoğraf makinesi çıkartmak nedir ya sanarsın fotoğraf makinesi değil sakız çıkartıyor
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Ginga Bishounen 6 yıl
DPreview da, WB800F'in 21X optic zoom, WB250F'nin 18X optic zoom, olduğu belirtilmiş.

WB250F'nin fiyatı uygun olursa almayı düşünüyorum.

Edit: WB250F'nin WB150F'den farkı ne çok merak ediyorum. Kağıt üzerinde ikisininde özellikleri aynı. Eğer WB250F'nin bi farkı yoksa WB150F alacağım
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-)KraL(- 6 yıl
Güzel makinalar
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ozturert 6 yıl
Hayirli olsun. 8000 tane birbirinin ayni fotograf ceken makinelere yenileri eklenmis.
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