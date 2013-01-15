Samsung'tan altı yeni fotoğraf makinesi

Teknolojinin hemen hemen her dalında ürettiği ürünler ile tanınan dünya devi Samsung, CES 2013 fuarı kapsamında altı yeni fotoğraf makinesini tanıttı.

CES 2013 fuarında fotoğraf devleri toplu kamera duyuruları ile 2013 yılına hızlı bir giriş yaptılar. Bu firmalardan biri olan Samsung, fuar kapsamında alt yeni fotoğraf makinesini kullanıcıların karşına çıkardı. Tanıtılan makineler WB250F/WB200F, WB800F, WB30F, DV150F ve ST150f modelleri oldu. Kompakt bir yapıda olan fotoğraf makineleri, bir önceki jenerasyonun yenilenmiş halleri olarak karşımıza çıkıyor. Makinelerin teknik özelliklerine bakmak gerekirse ;

Samsung WB250F

- 14.2 MP BSI CMOS sensör

- 18x optik zoom oranı

- 24mm lens

- Dokunmatik LCD ekran

- Beş yönlü navigasyon tuşu

- Manuel modlar

- Yüz tanıma özelliği

- Wi-Fi desteği

- Dahili Flaş

- 5 Farklı gövde rengi

Samsung WB200F

- 14.2 MP BSI CCD sensör

- 18x optik zoom oranı

- 24mm lens

- Dokunmatik LCD ekran

- Beş yönlü navigasyon tuşu

- Manuel modlar

- Yüz tanıma özelliği

- Wi-Fi desteği





Samsung WB800F

- 16.3 MP BSI CMOS sensör

- 21x optik zoom oranı

- Dokunmatik LCD ekran

- Beş yönlü navigasyon tuşu

- 3 Farklı gövde rengi

Samsung WB30F

- 16.3 MP BSI CMOS sensör

- 10x optik zoom oranı

- 24mm lens

- İnce gövde

- Dokunmatik LCD ekran

- Beş yönlü navigasyon tuşu

- Canlı Panorama özelliği

- 5 Farklı gövde rengi

Samsung DV150F

- 16.2 MP CCD sensör

- 5x optik zoom oranı

- 24mm F/2.5 lens

- 1.4" ön LCD ekran

- Wi-Fi desteği

- Alüminyum gövde

- 3 farklı gövde rengi

Samsung ST150F

- 16.2 MP CCD sensör

- 5x optik zoom oranı

- 24mm F/2.5 lens

- 1.4" ön LCD ekran

- Wi-Fi desteği

- Alüminyum gövde

- 4 farklı gövde rengi

Tanıtılan Samsung fotoğraf makineleri WB250F, WB800F, WB30F, DV150F ve ST150f sırasıyla $250, $300, $180, $150 ve $148 fiyat etiketleri ile satışa sunulacaklar.



