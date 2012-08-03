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Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung'un 29 Ağustos'ta yeni Galaxy Note'u lanse edeceği onaylandı

6 yıl
9,9b
1
28
Cep Telefonu Diğer
knight
Haber Editörü
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Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek olan ''Unpacked 2012'' etkinliği için Samsung Mobile, dünden itibaren davetiye göndermeye başlamıştı. Gönderilen davetiyede, 29 Ağustos Çarşamba günü, Türkiye saatiyle 19.00'da davetlilere kapıların açılacağı ve 20.00'dan itibaren canlı yayının başlayacağı açıklanmıştı. Ancak etkinliğin içeriğinin kesin olarak ne olduğu bilinmiyordu ta ki bugüne dek.
Bir Samsung sözcüsü, Reuters'a verdiği demeçte fazla detaylara inmeden, Unpacked 2012 etkinliğinde Galaxy Note'un yeni varisini lanse etmeyi planladıklarını onaylamış. Her ne kadar elimizde yeni Galaxy Note ile ilgili kesin bilgiler bulunmasa da akıllı telefonlar ile tabletler arasında konumlandırılacak cihazın, 5.5-inç boyutunda dokunmatik AMOLED ekran ve dört çekirdekli Exynos 4 Quad platformu ile gelmesi bekleniyor.
Öte yandan Samsung'un etkinliğinde yenilenen teknik özellikleriyle Galaxy Note 10.1'in de boy gösterebileceği düşünülüyor. Hepberaber bekleyelim ve görelim.

http://www.reuters.com/article/2012/08/03/us-samsung-note-idUSBRE87203P20120803 Yorum Yaz
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iAndroid 6 yıl en beğenilen DH Misafiri
DH Misafiri

Yine geçmiş teknolojileri cahillere binlerce liraya kakalıcaklar. Alanlarda o plastik şeylerin Appledan daha iyi olduğunu zannederek yaşamlarına devam edecek. Bakalım su sefer neleri çalıpta sergilicek...

inciswf.com/...
DH MisafiriYine geçmiş teknolojileri cahillere binlerce liraya kakalıcaklar. Alanlarda o plastik şeylerin Appledan daha iyi olduğunu zan...
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azrael_13 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Yine geçmiş teknolojileri cahillere binlerce liraya kakalıcaklar. Alanlarda o plastik şeylerin Appledan daha iyi olduğunu zannederek yaşamlarına devam edecek. Bakalım su sefer neleri çalıpta sergilicek...

evet biz cahiller o plastik şeyleri çok seviyoruz o yüzden bizi plastik aletlerimizle yanlız bırakın sevgili dostum.
DH MisafiriYine geçmiş teknolojileri cahillere binlerce liraya kakalıcaklar. Alanlarda o plastik şeylerin Appledan daha iyi olduğunu zan...
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DH Misafiri 6 yıl
NEDEN SAMSUNG NEDEN NOTE 2 ?
4s kullanıcısıyim ve kesinlikle Samsung alacağım. Evet kullanımı çok basit ve dokunmatiği süper ama Bluetoothunu doğru düzgün kullanamıyorum. Flash sitelere giremiyorum, yanımda şarj adaptörü ile geziyorum, yedek pil kullanamıyorum sim kart degistiremiyorum. İnternet yavaş ve metinleri ekrana olceklemek için uğraşıyorum. 4 kadar olmasa da takılmalar donmalar sinir bozucu. Annem torunuyla görüntülü görüşmek istiyor ama Wi-Fi olmadan olmuyor. Uygulamaların çoğu ücretli. Arkadaşların telefonlarında görüp beğendiğim video, foto, şarkıları alamıyorum. Bilgisayarda varsa yüklemek için İTunes yüklemekle zaman harcıyoruz. Ekran cepte bile çiziliyor. Ondan sonra satarken o çizikler fiyatı düşürüyor. Daha bir sürü sebepten dolayı kesinlikle galaxy alacağım. S3 almadım Note 2'yi bekledim. Ekran büyük olsa da Samsung ince ve hafif yapıyor. Elde ergonomi sorunu yapmıyor. Üstelik büyük ekran daha iyi. Video ve fotolar daha büyük ve ayrıntılı izlenebiliyor. İnternette gelinmek daha keyifli metinleri okumak daha kolay olur. Büyük ekranda not almak organizer kullanmak oyun oynamak çok keyifli.Ben 4s'i Bluetooth kulaklık ile kullanıyorum ve Note 2'yi de kulaklık ile kullanacağım. Böylece hem eller serbest araba kullanıp işlerimi yapabiliyorum hem de radyasyon yemiyorum.
İphone 5 nasıl olacak bilmiyorum ama Galaxy s ve Note'un keskin kontrastı, parlak ve canlı renkleri muhteşem. Çözünürlüğe gelince artık bütün smartphone'larin çözünürlükleri birbirlerine çok yakın. Ayrıca Note 2'nin ekranı esnek kırılmaz olması tercih sebebi. S3'ün ekranı kırılırsa sadece ekranın fiyatı 600 TL. 4s'imin kırılan ekranını 200 TL'ye değiştirmiş biri olarak insanın ciğerine oturuyor. Üstelik telefoncu arkadasım olduğu için bu fiyattı. Galaxy serisinin donanım artılarını saymıyorum bile.
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catik 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

NEDEN SAMSUNG NEDEN NOTE 2 ?



4s kullanıcısıyim ve kesinlikle Samsung alacağım. Evet kullanımı çok basit ve dokunmatiği süper ama Bluetoothunu doğru düzgün kullanamıyorum. Flash sitelere giremiyorum, yanımda şarj adaptörü ile geziyorum, yedek pil kullanamıyorum sim kart degistiremiyorum. İnternet yavaş ve metinleri ekrana olceklemek için uğraşıyorum. 4 kadar olmasa da takılmalar donmalar sinir bozucu. Annem torunuyla görüntülü görüşmek istiyor ama Wi-Fi olmadan olmuyor. Uygulamaların çoğu ücretli. Arkadaşların telefonlarında görüp beğendiğim video, foto, şarkıları alamıyorum. Bilgisayarda varsa yüklemek için İTunes yüklemekle zaman harcıyoruz. Ekran cepte bile çiziliyor. Ondan sonra satarken o çizikler fiyatı düşürüyor. Daha bir sürü sebepten dolayı kesinlikle galaxy alacağım. S3 almadım Note 2'yi bekledim. Ekran büyük olsa da Samsung ince ve hafif yapıyor. Elde ergonomi sorunu yapmıyor. Üstelik büyük ekran daha iyi. Video ve fotolar daha büyük ve ayrıntılı izlenebiliyor. İnternette gelinmek daha keyifli metinleri okumak daha kolay olur. Büyük ekranda not almak organizer kullanmak oyun oynamak çok keyifli.Ben 4s'i Bluetooth kulaklık ile kullanıyorum ve Note 2'yi de kulaklık ile kullanacağım. Böylece hem eller serbest araba kullanıp işlerimi yapabiliyorum hem de radyasyon yemiyorum.

İphone 5 nasıl olacak bilmiyorum ama Galaxy s ve Note'un keskin kontrastı, parlak ve canlı renkleri muhteşem. Çözünürlüğe gelince artık bütün smartphone'larin çözünürlükleri birbirlerine çok yakın. Ayrıca Note 2'nin ekranı esnek kırılmaz olması tercih sebebi. S3'ün ekranı kırılırsa sadece ekranın fiyatı 600 TL. 4s'imin kırılan ekranını 200 TL'ye değiştirmiş biri olarak insanın ciğerine oturuyor. Üstelik telefoncu arkadasım olduğu için bu fiyattı. Galaxy serisinin donanım artılarını saymıyorum bile.

neden note 2

verdğin cevapların nerdeyse hepsine katılıyorum


sorum su s3 tanıtıldıktan 1-2 hafta ıcınde pıyasaya dustu

note 2 yı eylulun ilk haftası alabılme sansımız olacak mı beyler
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Sirkadyen 6 yıl
Güzeel. Gelsin bakalım, dört gözle bekliyorum.
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Andulin266 6 yıl
Bekliyorum.
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DH Misafiri 6 yıl
ben exynos 4 serisiyle gelirse (exynos 5 serisi-5250 ile gelmezse) kesinlikle HTC nin snapdragon s4 pro 4 çekirdekli işlemcili 5 inçlik modelini bekliyor olacağım. şu an galaxy note a tek rakip o görünüyor. çünkü snapdragon s4 exynos 4 serisinden kat kat daha hızlı ve pili çok tasarruflu kullanıyor. inşallah HTC de Samsunga yakın zamanda çıkarır cihazını da biz de karşılaştırma fırsatı buluruz
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danGerfuLL 6 yıl
Cihazın donanımı SIII'ü ezecek nitelikte ol(a)maz. Dolayısıyla yeni seri işlemci ve gpulardan beklemeyin.

Diğer yandan bir abi kullanıyor Note'u gözlemlerimi aktarayım. Kendisi sürekli el çantası taşıdığı için sorun olmuyor. Diğer yandan sürekli bir şeyler okuyor dolayısıyla hem çözünürlükçe hem de ekran büyüklüğünce tam ona göre bir cihaz. Gelen çağrılarda kutudan çıkan kulaklığını kullanıyorki yakın bir zamanda bluetooth kulaklık alacağını söylüyor.(Bir önceki Nokia'nın S30 platformu telefonunu bile kulaklıkla kullanırdı kendisi) Cihazdan gayet memnun.

Kısacası herkesin ihtiyaçları farklı. Bana neo V bile büyük geliyor cebimde büyük(kişiye göre değişir) bir cihaz taşımaktan da pek hoşnut olmuyorum bazen(özellikle bu yaz aylarında).
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ibrahimakin1983 6 yıl
nerdesin ey "samsung galaxy note II" seni büyük bi sabırsızlıkla dörtgözle bekliyoruz
gel artık geeel... :)
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dellino 6 yıl
Telefon ve tablet arası bir ürün. Çantada taşınır ancak.
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E_Aydin35 6 yıl
Galaxy Note çok ilgi gördü ve 5 milyonun üzerinde satabildi 2. nesil Note daha iyi ve güçlü donanımı özellikle bataryası ile bizler için en iyisi olabilir bbelki sıradışı tasarımı olur bizi etkileyen belkide Samsung'un yeni nesil cihazlarında cömert olduğu donanım gücü. Ama ikisindende şüphem yok.. :)
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procaptain 6 yıl
hayret note 2 ile ilgili nadir çıkan birkaç haberden biri :D
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alwaysdownn 6 yıl
Buna cep telefonu denmezki yahu
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necros76 6 yıl
DH Misafiri
Yine geçmiş teknolojileri cahillere binlerce liraya kakalıcaklar. Alanlarda o plastik şeylerin Appledan daha iyi olduğunu zannederek yaşamlarına devam edecek. Bakalım su sefer neleri çalıpta sergilicek...


ne kullanıyorsun çok iyi kafa mı yapıyor
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X-FI 6 yıl
umarım Note 3 6.6 inch olur ;) 5.5 inch çok küçük çünkü yahu :D
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Mordecaí 6 yıl
Bir telefon için artık gerçekten büyük olmaya başladı
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antonidas 6 yıl
hem telefon hem tablet ihtiyacını gidermesi güzel bir şey.
Fakat boyutları nedeniyle cep içine sığar mı acaba?
Galaxy note kullanıcıları bu aleti nerde taşıyor, cepte mi yoksa, küçük bir çanta da mı?
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FFadeleSS 6 yıl
DH Misafiri
Yine geçmiş teknolojileri cahillere binlerce liraya kakalıcaklar. Alanlarda o plastik şeylerin Appledan daha iyi olduğunu zannederek yaşamlarına devam edecek. Bakalım su sefer neleri çalıpta sergilicek...

-Herkes bu arkadaşın yazdığını okudu mu ?
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