Samsung'un 29 Ağustos'ta yeni Galaxy Note'u lanse edeceği onaylandı

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek olan ''Unpacked 2012'' etkinliği için Samsung Mobile, dünden itibaren davetiye göndermeye başlamıştı. Gönderilen davetiyede, 29 Ağustos Çarşamba günü, Türkiye saatiyle 19.00'da davetlilere kapıların açılacağı ve 20.00'dan itibaren canlı yayının başlayacağı açıklanmıştı. Ancak etkinliğin içeriğinin kesin olarak ne olduğu bilinmiyordu ta ki bugüne dek.



Bir Samsung sözcüsü, Reuters'a verdiği demeçte fazla detaylara inmeden, Unpacked 2012 etkinliğinde Galaxy Note'un yeni varisini lanse etmeyi planladıklarını onaylamış. Her ne kadar elimizde yeni Galaxy Note ile ilgili kesin bilgiler bulunmasa da akıllı telefonlar ile tabletler arasında konumlandırılacak cihazın, 5.5-inç boyutunda dokunmatik AMOLED ekran ve dört çekirdekli Exynos 4 Quad platformu ile gelmesi bekleniyor.



Öte yandan Samsung'un etkinliğinde yenilenen teknik özellikleriyle Galaxy Note 10.1'in de boy gösterebileceği düşünülüyor. Hepberaber bekleyelim ve görelim.



http://www.reuters.com/article/2012/08/03/us-samsung-note-idUSBRE87203P20120803