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Samsung'un Android OS destekli PMP'si YP-MB2 ile ilgili yeni detaylar gündeme geldi

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
13,3b
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Diğer Elektronik Cihazlar
knight
Haber Editörü
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(Temsili görsel)

Ev elektroniğinden beyaz eşyaya, iş makinesinden dizüstü bilgisayara geniş bir alanda faaliyet gösteren Samsung'un uzun süredir YP-MB2 kod adlı yeni bir PMP (Portable media player) üzerinde çalıştığı konuşuluyordu.

Her geçen gün hakkında daha fazla detay sızan YP-MB2'nin Android işletim sistemli i9000 Galaxy S ile benzerlik göstereceği söylentileri internette gündeme geldi. Eğer söylentiler tamamen doğru çıkarsa yeni PMP'de 1 GHz frekansında çalışan işlemci, 4 inç boyutunda 480x800 piksel çözünürlüğünde SuperAMOLED teknolojili dokunmatik ekran, Google'ın mobil işletim sistemi Android, WI-FI 802.11 b/g/n bağlantısı, dahili GPS modülü, Bluetooth v3.0, DMB TV alıcısı gibi teknik özelliklerle karşılaşabiliriz. Bunların yanısıra YP-MB2'de kamera çözünürlüğünün Galaxy S'e göre daha düşük tutulduğu (3 MP) ve cihazda telefon özelliğinin yer almadığı belirtiliyor. Her zamanki gibi Samsung cephesinden gelişmeleri merakla bekliyoruz, söylentilerin tutarlı çıkmasını diliyoruz.


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kaansen32 9 yıl
@DH Misafiri arkadaşım 3G şebekesi iPad de ki gibi kullanılabilir heralde
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marvinous 9 yıl
iPod Touch tarzı birşey değil mi?
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mobylette 9 yıl
tanak
24.07.2010 Saat: 13:28
bir de telefon olsaymış

o zaman adı galaxy s oluyor işte :)
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DH Misafiri 9 yıl
telefon özelliği olmayabilir filan falan denilmiş temsili koyulan fotoda 3g sebeke filan gösterio siz daha tutarlı olun bence :D
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..Knight.. 9 yıl
Görsel, zaten Galaxy S'ye ait. Sadece üzerine Yepp yazısını iliştirivermişler. Photoshop kullanan kişiyi eleştireceksiniz.
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mehmednaim 9 yıl
Bu tarz cihazlar telefon özellikleri olmadığı için çok daha hızlı ve stabil çalışıyorlar. Fakat ülkemizde uygun fiyata satılmadığı için fazla tercih edilemiyor.
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J'aime le gâteau 9 yıl
Bu gidişle tüm piyasayı ele geçirmeyi amaçlıyor samsung
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mehmetgirgin 9 yıl
uygun fiyat olursa çok satar bence
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tanak 9 yıl
bir de telefon olsaymış
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