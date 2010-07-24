Samsung'un Android OS destekli PMP'si YP-MB2 ile ilgili yeni detaylar gündeme geldi

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Ev elektroniğinden beyaz eşyaya, iş makinesinden dizüstü bilgisayara geniş bir alanda faaliyet gösteren Samsung'un uzun süredir YP-MB2 kod adlı yeni bir PMP (Portable media player) üzerinde çalıştığı konuşuluyordu.

Her geçen gün hakkında daha fazla detay sızan YP-MB2'nin Android işletim sistemli i9000 Galaxy S ile benzerlik göstereceği söylentileri internette gündeme geldi. Eğer söylentiler tamamen doğru çıkarsa yeni PMP'de 1 GHz frekansında çalışan işlemci, 4 inç boyutunda 480x800 piksel çözünürlüğünde SuperAMOLED teknolojili dokunmatik ekran, Google'ın mobil işletim sistemi Android, WI-FI 802.11 b/g/n bağlantısı, dahili GPS modülü, Bluetooth v3.0, DMB TV alıcısı gibi teknik özelliklerle karşılaşabiliriz. Bunların yanısıra YP-MB2'de kamera çözünürlüğünün Galaxy S'e göre daha düşük tutulduğu (3 MP) ve cihazda telefon özelliğinin yer almadığı belirtiliyor. Her zamanki gibi Samsung cephesinden gelişmeleri merakla bekliyoruz, söylentilerin tutarlı çıkmasını diliyoruz.