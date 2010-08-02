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Samsung'un Android destekli medya oynatıcısı YP-MB2 kamera karşısında

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Diğer Elektronik Cihazlar
knight
Haber Editörü
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Samsung'un Android işletim sistemli i9000 Galaxy S modeliyle benzerlik göstereceği söylenen ''YP-MB2'' kod adlı taşınabilir medya oynatıcısı nihayet kamera karşısına çıktı.

Samsung YP-MB2'nin 1 GHz saat hızında çalışan işlemci, 4.0'' (10.16 cm) boyutunda - 480x800 piksel (WVGA) çözünürlüğünde dokunmatik SuperAMOLED ekran, Android işletim sistemi, WI-FI 802.11 b/g/n bağlantısı, GPS, Bluetooth 3.0, FM radyo, DMB TV alıcısı ve Galaxy S'e göre daha düşük çözünürlüğe sahip dijital kamera (3 megapiksel) gibi özellikler sunacağı iddia ediliyordu. Yayınlanan fotoğraf Galaxy S ile benzer tasarımı, işletim sistemini, TV alıcısını, dijital kamera fonksiyonunu, FM radyoyu kanıtlar nitelikte.

8 GB, 16 GB, 32 GB kapasite seçenekleriyle satışa sunulması beklenen YP-MB2'nin 11 ağustosta tanıtılabileceği belirtiliyor.


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gun 9 yıl
Apple'ın iOS'i yaymasındaki en büyük etkenlerden birisi iTouch gibi bir cihazıda iOS li şekilde satması oldu. Android'inde böyle başarılı MP3 playerlara yada medya oynatıcılara entegre edilmesi yaygınlaşmasını ve standart olmasını sağlayacaktır.
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sotoxs 9 yıl
samsung burada çok pahalı satılıyor. 5700 fiyatı 230usd civarı idi oralarda.
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dmxerkan 9 yıl
@B-veritas Playstation 1 emulatörü android için mevcut.
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wentworthscofield 9 yıl
hala satılmaya çalışılan taşınabilir dvd oynatıcıları ortadan kaldıracak bir araç
inşallah galaxy s ye özenip flaşsız bir kamera yapmamışlardır
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mehmetgirgin 9 yıl
telefon gibi güçlü
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B-veritas 9 yıl
Güzel donanım özellikleri var ama henüz Android tarafında bu özellikleri kullanacak yazılım olduğundan şüpheliyim.
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