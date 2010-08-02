Samsung'un Android destekli medya oynatıcısı YP-MB2 kamera karşısında

Samsung'un Android işletim sistemli i9000 Galaxy S modeliyle benzerlik göstereceği söylenen ''YP-MB2'' kod adlı taşınabilir medya oynatıcısı nihayet kamera karşısına çıktı.

Samsung YP-MB2'nin 1 GHz saat hızında çalışan işlemci, 4.0'' (10.16 cm) boyutunda - 480x800 piksel (WVGA) çözünürlüğünde dokunmatik SuperAMOLED ekran, Android işletim sistemi, WI-FI 802.11 b/g/n bağlantısı, GPS, Bluetooth 3.0, FM radyo, DMB TV alıcısı ve Galaxy S'e göre daha düşük çözünürlüğe sahip dijital kamera (3 megapiksel) gibi özellikler sunacağı iddia ediliyordu. Yayınlanan fotoğraf Galaxy S ile benzer tasarımı, işletim sistemini, TV alıcısını, dijital kamera fonksiyonunu, FM radyoyu kanıtlar nitelikte.

8 GB, 16 GB, 32 GB kapasite seçenekleriyle satışa sunulması beklenen YP-MB2'nin 11 ağustosta tanıtılabileceği belirtiliyor.