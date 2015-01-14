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Samsung'un BlackBerry firmasını satın alacağı konuşuluyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung'un BlackBerry firmasını satın alacağı konuşuluyor

Son yıllarda yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle ticari pazardan çekilme noktasına gelen ve CEO değişimi ile toparlanma belirtileri gösteren BlackBerry, BBM gibi önemli departmanlarını geliştirerek muhtemel satın alma tekliflerinde elini güçlendirmeyi amaçlıyor. Bugüne kadar BlackBerry ile Lenovo gibi devlerin ilgilendiği gündeme gelmişti. Buna şimdi Samsung da eklendi. 

Reuters'in özel haber olarak duyurduğu bilgiye göre Samsung, BlackBerry firmasını satın almak için görüşmelere başlamış durumda. Samsung firma için 7.5 milyar doları gözden çıkardı. 

Geçen yıl da Samsung'un firma ile ilgilendiği gündeme gelmişti. Anlaşılan Samsung bu ilgiyi sürekli sıcak tutmuş ve bu hafta itibariyle de harekete geçmiş. Peki artık telefonları ilgi görmeyen BlackBerry firması Samsung'a neler katacak?

Daha önceki büyük satın alımlarda olduğu gibi ilk akla gelen cevap patentler. Araç içi eğlence sistemlerinden güvenlik sistemlerine kadar BlackBerry'nin elinde önemli patentler mevcut. Hatta Samsung kısa süre önce BES platformunu Knox güvenlik platformuna entegre ettiğini duyurmuştu. Kurumsal pazarda etkin olmak adına güvenlik platformlarının büyük önem taşıdığı günümüzde BlackBerry de Samsung için önem taşıyor. 

Henüz firmalardan gelen resmi bir açıklama yok. Ancak BlackBerry hisseleri şimdiden yüzde 30 artmış durumda. Görüşmeler olumlu giderse önümüzdeki haftalarda resmi bir açıklama bekleyebiliriz.  

http://www.reuters.com/article/2015/01/14/us-blackberry-m-a-samsung-exclusive-idUSKBN0KN2FW20150114 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
xmasx 4 yıl
Legen çek o pis ellerini Blackberry`den
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RioDeJaneiro 4 yıl
Blackberry satmazlar,satamazlar,sadece ortaklık olabilir ortada ciddi güvenlik söz konusu
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elektrosenol 4 yıl
Kulliyen yalan haber. Blackberry' nin Ceo'su birkac ay once bir ivme yakaladiklarini ve satilmaktan vazgectiklerini bizzat kendisi soylemisti. Blackberry satilmaktan cok bu aralar firma satin almakla mesgul.
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doctor_bey 4 yıl
Samsung önce piyasadaki düşüşünü önlesin, bıraksın bu ayakları; Blackberry'de umarım koyvermez, ki galiba haber yalanlanmış, Blackberry satılmamalı!
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1BilimAdamı 4 yıl
Yazık olur bkz. Motorola, nokia
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Masquerade89 4 yıl
nokia blackberry ne kadar ucuza gidiyor
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free4200 4 yıl
BlackBerry yalanladı.
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DaRKFoRCeS 4 yıl
satın alsın fakat Microsoft gibi yapmasın.
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mike4peace 4 yıl
BlackBerryden yalanlama geldi karşılıklı konuşmaya girilmedigi konusunda, crackberry kaynak
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alemburda34 4 yıl
Bb bir ivme yakaladı ama devamı gelir mi önünü göremiyorlar işte.
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