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Samsung'un Tizen işletim sistemli geliştirici telefonu ortaya çıktı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
5,2b
1
40
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel ve Samsung, Larkspur kod adını taşıyan Tizen 1.0 işletim sistemini kısa bir süre önce duyurmuştu. MeeGo ve Bada işletim sistemlerinin birleştirilmesiyle oluşturulan Linux tabanlı açık kaynak işletim sistemi ile başta akıllı telefon ve tablet bilgisayarlar olmak üzere tüketici elektroniği alanındaki pek çok cihaza daha fazla fonksiyon kazandırılması hedefleniyor. 
Tizen işletim sistemi için çok sayıda üreticinin cihaz sunması bekleniyor. İşletim sisteminin ana destekçilerinden biri olan Samsung'un, Tizen geliştiricileri için hazırladığı cihaz gün ışığına çıktı. 4.3-inç büyüklüğünde ekrana sahip olan Samsung üreticimi akıllı telefon düşünülenin aksine Intel yerine ARM platformunu kullanıyor.
1.2GHz hızında çift çekirdekli işlemcinin güç verdiği telefon Tizen 1.0'ı çalıştırırken, erken geliştirme aşamasındaki işletim sistemi hali hazırda Facebook, Twitter ve Gmail gibi sosyal servislere de yerleşik destek içeriyor. Mevcut kaynak kodunda stabilite iyileştirmesine ve performans gelişimine yoğunlaşılan Tizen işletim sisteminin piyasaya ne zaman çıkacağı ise henüz netlik kazanmış değil.

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simaros 7 yıl en beğenilen Jacobıan
emredel1905
bada nın zaten geleceği yoktu alanlar hata yaptı
bide telefon bildiğimiz odun bi albenisi yok


telefonun odun gibi olması önemli değil çünkü satılık değil haberi okusaydın geliştirici telfonu olduğunu anlardın
emredel1905bada nın zaten geleceği yoktu alanlar hata yaptıbide telefon bildiğimiz odun bi albenisi yoktel...
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2 Yanıt Yanıtla +18
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Volkanbaba 7 yıl
Haberi okumadan yorum yapıyorlar geliştirici telefonuna yok odun yok bilmemne arkadaşım ilerleyin artık yarınız ios cu yarınız androidci kapatmıssınız kendinizi yeniliklere böyle devam edin. Ayrıca tizen söylenenler gibi direk donanım üzerinden çalışırsa anroide toz yutturur stabillik ve hız anlamında.
Haberi okumadan yorum yapıyorlar geliştirici telefonuna yok odun yok bilmemne arkadaşım ilerleyin artık yarınız ios cu yarınız androidci kapatmıssınız kendiniz...
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mylord92 7 yıl
Bada 3.0 olacak işte. Fakat uygulama desteği olmazsa bununda sonu hüsran olur Bada gibi.
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aziz77 7 yıl
bada3...
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DH Misafiri 7 yıl
Ben Tizen'in başarılı olacağını düşünüyorum..Nitekim Bada+ sayılır...Bada iyiydi devamı gelseydi süper olurdu..Tizen'in arkasında da intel ve samsung ayrıca diğer büyük firmalar var..Zaten kökenden sevmem android'i...Tizen'li telefon gelsin ilk alanlardan olacağım...
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Mellkor 7 yıl
Detayli incelemeleri suruyor cihazin gelistirici versiyornu cok ama cok kotu herkes araba takozu diyor
. Bluetooth yok vs vs amaclari cihazin seklinin kopyalanmamasi icin fason uretim yapmalariymis. Tizen 1.0 touchwiz arayuzu kullaniyor ilk cihazi bu yilin sonunda 2.0 versiyonu ile sunacaklarmis ayrica Facebook mobil kismi buyuk detstek vericekmis bu isletim sistemine. Gelistirirken bariz bir sekilde android arayuzunu ornek almislar. Eski androidciler kolay kullansin diye nede olsa hedefleri o sistemden mumkun oldugunca uzaklasabilmek. Suanki test verileri ile internet performansi beta olmasina ragmen html5 testlerinde en iyi cihazmis bakalim neler olucak. Meegonun kaderine paylasmayacagi kesin
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flexii_87 7 yıl
Ne kadar da geliştirici ve emulatör bi cihaz olsa herzaman ilk izlenim çok önemlidir. android ve ios karışımı bişey olmuş sanaki hatta daha cok android izleri taşıyo farklı bi havası yok ve meegonun havası bile yok. bu incelemeyle stabilite ve diğer konularda bişey diyemicem, umarım satış için üretilen ilk cihaz daha farklı olur.
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Rouvax 7 yıl
Tizen in neden intel ve samsung tarafından desteklendiğini öğrenmeden ölü doğduğunu söylemeyin. Android de biri sürü Java apisi kullanıldı ve google davayı kaybetmek üzere. Google Motorola yı satın aldı ve yarın diyebilirki ben artık kendi işletim sistemimle kendi telefonumu üreticem diyebilir. Android tam olarak bağımsız bir sistem değil. Çoğu firma Androidin geleceğinden endişeli. Bu nedenle firmalar tamamen özgür olabilecekleri bir işletim sistemi istiyorlar.
Android IOS a, PC nin Mac'e yaptığını yaptı, şuan olmasa bile 2015 ve sonrasında ben sıranın Android e geleceğini düşünüyorum. Bu tizenle de olabilir başka bir OS ile de olabilir.
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northernlights 7 yıl
MeeGo'daki havayı göremedim ama destek olmaları lazım, MeeGo'ya yapılan gibi terk edilmemesi gerek.
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E_Aydin35 7 yıl
Arayüzü gördüğüme göre, sade ve fazlasıyla geliştirilebilme potansiyeli var Samsung'un sürpriz değil kesin ve mantıklı stratejileri var.. Bence ileride değerli bir konuma ulaşır özellikle Samsung kendi tüm telefon modellerinde tercihini kullanılırsa tabi ileri düzeyde geliştirdikden sonra, fazlasıyla yüksek satış yapar.. :) Zaten Android'in bu akdar çok kullanamsında büyük pay sahibi Samsung model telefonlar..
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FRUEHAUF 7 yıl
Bu saatten sonra başka işletim sistemelerinin tutacağını sanmıyorum.iOS ve Android almış başını gitmiş.Ancak iOS gibi bir stabil ve kullanışlı bir sistem olursa ve sponsor desteğide alırsa belki diyorum.(İdeos X5 kullanıcısı)
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In absentia 7 yıl
Bada kazığını bizde yedik. İstikrarlı bir işletim sistemi tutturamadılar var olan sistemede destek veremediler. Ben bir daha tercih etmem
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Al PaC 7 yıl
Meego gibi özgün görmedim. Çok fazla android kokuyor.
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-mehmet- 7 yıl
Bence tutunamaz bu işletim sistemi.
Rekabete katılabilmesi için diğerlerinden farklı citti birkaç özelliği olması lazım diğerlerinin kopyası değil.
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acmtncy 7 yıl
mhalil
Bencede şu an için işletim sistemine laf atmanın alemi yok.Özelliklede anlamadığım daha kimse kullanmamışken nasıl oluyor da iyi veya kötü yorum yapıyorlar anlamadım.Umarım güzel bir işletim sistemi olur. ki samsung u sevmeyen birisi olmama rağmen. çünki android in boku çıktı artık hiç duymadığım markalar bile kullanıyor.Bence her markanın kendi işletim sistemi olmalı.

her markanın kendi işletim sistemi olursa geliştiriciler hangi biri için uygulama yazacaklar? şu anda neredeyse bütün markalar android kullandığı için geliştiriciler androide önem veriyor ve yüzbinlerce uygulamayı markette bulabiliyoruz. hepsinin kendi işletim sistemi olsa ios yine uygulama sayısında fark açardı diğerleri de 5-10 uygulamayla yetinirdi. tekelleşmeye ben de karşıyım fakat standartlaşma bu açıdan yararlı.
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