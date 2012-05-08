Samsung'un Tizen işletim sistemli geliştirici telefonu ortaya çıktı

Intel ve Samsung, Larkspur kod adını taşıyan Tizen 1.0 işletim sistemini kısa bir süre önce duyurmuştu. MeeGo ve Bada işletim sistemlerinin birleştirilmesiyle oluşturulan Linux tabanlı açık kaynak işletim sistemi ile başta akıllı telefon ve tablet bilgisayarlar olmak üzere tüketici elektroniği alanındaki pek çok cihaza daha fazla fonksiyon kazandırılması hedefleniyor.

Tizen işletim sistemi için çok sayıda üreticinin cihaz sunması bekleniyor. İşletim sisteminin ana destekçilerinden biri olan Samsung'un, Tizen geliştiricileri için hazırladığı cihaz gün ışığına çıktı. 4.3-inç büyüklüğünde ekrana sahip olan Samsung üreticimi akıllı telefon düşünülenin aksine Intel yerine ARM platformunu kullanıyor.

1.2GHz hızında çift çekirdekli işlemcinin güç verdiği telefon Tizen 1.0'ı çalıştırırken, erken geliştirme aşamasındaki işletim sistemi hali hazırda Facebook, Twitter ve Gmail gibi sosyal servislere de yerleşik destek içeriyor. Mevcut kaynak kodunda stabilite iyileştirmesine ve performans gelişimine yoğunlaşılan Tizen işletim sisteminin piyasaya ne zaman çıkacağı ise henüz netlik kazanmış değil.