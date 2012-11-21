Samsung'un akıllı telefon satışları 2012 dördüncü çeyreğinde 60 milyonu aşabilir





2012 üçüncü çeyreğinde 55.5 milyon akıllı telefon satarak pazarın %32'sini oluşturan lider Samsung, Ekim, Kasım ve Aralık aylarını kapsayan dördüncü çeyrekte öngördüğü 58 milyon rakamının üstünde bir satış gerçekleştirebilir. Koreli Yonhap haber ajansının finansal analiz şirketi UBS'nin tahminlerine dayandırdığı haberine göre; uzak doğulu üretici, en yakın rakibi Apple'ın yeni iPhone modelini piyasaya sürmesine karşın yılın son çeyreğinde yeni bir rekor kırarak 61.5 milyon akıllı telefon satacak.





Son çeyrekteki satış artışında büyük rol oynayan 5.5 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip telefon-tablet melezi Galaxy Note II'nin yıl sonuna kadar 7 milyon barajını aşması bekleniyor. Önceki nesil hibrit Note telefonundan daha çok ilgi gören N7100, üreticisinin açıkladığı rakamlara göre önümüzdeki yıl 30 milyon'a ulaşacak. Bir diğer çok satan telefon olan Galaxy S3 ise; Mayıs sonunda çıkış yapmış olmasına karşın yalnızca Ekim ayında 5.5 milyon sattı. Dördüncü çeyrekteki toplam satışın 15 milyon civarında olacağı tahmin ediliyor. Akıllı telefonlarında kendi ürettiği dahili hafıza çipi, sistem belleği, ekran ve yongada sistem çözümlerini kullanan Samsung, böylece gelirinin önemli bir kısmını elinde tutmayı başarıyor ve donanım anlamında daha esnek cihazlar geliştirerek haleflerinden daha farklı aygıtlarla tüketicisinin karşısına çıkabiliyor.

Apple iPhone 5'in Güney Koreli teknoloji firmasının ürünlerini beklenenden daha az etkilemesi, tahminlerdeki artışın birincil nedeni olarak gösteriliyor. 63 milyona kadar ulaşma olasılığı bulunan Samsung'un son çeyrek sonuçları, Ocak 2013'te resmen yayınlanacak. Windows Phone 8 işletim sistemli ATIV S gibi modellerin artışta Android'li aygıtlar kadar etkili olması beklenmezken, 26.9 milyonluk satış yapan Apple'ın bu periyotta daha büyük bir çeyrek bazlı artış yaşayacağı tahmin ediliyor.

http://english.yonhapnews.co.kr/techscience/2012/11/21/90/0601000000AEN20121121003000320F.HTML