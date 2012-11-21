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Samsung'un akıllı telefon satışları 2012 dördüncü çeyreğinde 60 milyonu aşabilir

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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2012 üçüncü çeyreğinde 55.5 milyon akıllı telefon satarak pazarın %32'sini oluşturan lider Samsung, Ekim, Kasım ve Aralık aylarını kapsayan dördüncü çeyrekte öngördüğü 58 milyon rakamının üstünde bir satış gerçekleştirebilir. Koreli Yonhap haber ajansının finansal analiz şirketi UBS'nin tahminlerine dayandırdığı haberine göre; uzak doğulu üretici, en yakın rakibi Apple'ın yeni iPhone modelini piyasaya sürmesine karşın yılın son çeyreğinde yeni bir rekor kırarak 61.5 milyon akıllı telefon satacak.  

Son çeyrekteki satış artışında büyük rol oynayan 5.5 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip telefon-tablet melezi Galaxy Note II'nin yıl sonuna kadar 7 milyon barajını aşması bekleniyor. Önceki nesil hibrit Note telefonundan daha çok ilgi gören N7100, üreticisinin açıkladığı rakamlara göre önümüzdeki yıl 30 milyon'a ulaşacak. Bir diğer çok satan telefon olan Galaxy S3 ise; Mayıs sonunda çıkış yapmış olmasına karşın yalnızca Ekim ayında 5.5 milyon sattı. Dördüncü çeyrekteki toplam satışın 15 milyon civarında olacağı tahmin ediliyor. Akıllı telefonlarında kendi ürettiği dahili hafıza çipi, sistem belleği, ekran ve yongada sistem çözümlerini kullanan Samsung, böylece gelirinin önemli bir kısmını elinde tutmayı başarıyor ve donanım anlamında daha esnek cihazlar geliştirerek haleflerinden daha farklı aygıtlarla tüketicisinin karşısına çıkabiliyor.
Apple iPhone 5'in Güney Koreli teknoloji firmasının ürünlerini beklenenden daha az etkilemesi, tahminlerdeki artışın birincil nedeni olarak gösteriliyor. 63 milyona kadar ulaşma olasılığı bulunan Samsung'un son çeyrek sonuçları, Ocak 2013'te resmen yayınlanacak. Windows Phone 8 işletim sistemli ATIV S gibi modellerin artışta Android'li aygıtlar kadar etkili olması beklenmezken, 26.9 milyonluk satış yapan Apple'ın bu periyotta daha büyük bir çeyrek bazlı artış yaşayacağı tahmin ediliyor.

http://english.yonhapnews.co.kr/techscience/2012/11/21/90/0601000000AEN20121121003000320F.HTML Yorum Yaz
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erci501 7 yıl en beğenilen
Kaliteli olmasada 2 tane deri kılıf gönderdiler. Çam sakızı çoban armağanı niyetine. 15yıldır cep telefonu kullanıyorum ılk kez bir firma satış yaptıktan sonra hediye verdi.
Kaliteli olmasada 2 tane deri kılıf gönderdiler. Çam sakızı çoban armağanı niyetine. 15yıldır cep telefonu kullanıyorum ılk kez bir firma satış yaptıktan sonra ...
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AsasinoDePulgas 7 yıl
senatorlines
Samzung hızla tekel olma yolunda ilerliyor, ondan sonra vay halimize isteği gibi yakacak canımızı, siz de vay amoldmiş vay S3 müş boş boş ah vah yapacasınız ve ELİN KEDİ KÖPEK YİYEN KORELİSİNİN CEBİNİ DOLDURACAKSINIZ, ondan sonra da fabrikasına İŞÇİ OLMAYA GİDECEKSİNİZ HERİF TE SİZE TEKME ATIP KOVACAK, ÖYLE YA ÇİNLİLER VARKEN KORELİ BİZİ Mİ ÇALIŞTIRACAK?

Korelileri bırakalımda masum insanlara zulüm yapan Amerika(Apple) mı kazansın kardeş ?
senatorlinesSamzung hızla tekel olma yolunda ilerliyor, ondan sonra vay halimize isteği gibi yakacak canımızı, siz de vay amoldmiş vay S3 müş b...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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zamannnnn 7 yıl
Buzamanda artik kimse tekel olamaz. Dünyada tekel olan kac tane firma varsa hepsi zamanla eridi. Kardesim bu teknoloji tekel oldum dersin firmanin biri cikarir olaganüstü bir cihaz alsana gitti tekel. Teknolojide tekel olmaz kim ne kadar üretirse okadar sansi olur, bu kücük olan firmalar icinde gecerli bir durum.
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Dentrassi 7 yıl
Şunu söylemek lazım Kİ Samsung gerçekten bunu hak ediyor. Mobildeki ani yükselişini ve başarısını tabrik etmek lazım
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Ellemon 7 yıl
Tebrikler samsung hakediyo alınıyo demekki kimse silah zoruyla telefonları almıyor
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Djalma Feitosa Dias 7 yıl
senatorlines
Samzung hızla tekel olma yolunda ilerliyor, ondan sonra vay halimize isteği gibi yakacak canımızı, siz de vay amoldmiş vay S3 müş boş boş ah vah yapacasınız ve ELİN KEDİ KÖPEK YİYEN KORELİSİNİN CEBİNİ DOLDURACAKSINIZ, ondan sonra da fabrikasına İŞÇİ OLMAYA GİDECEKSİNİZ HERİF TE SİZE TEKME ATIP KOVACAK, ÖYLE YA ÇİNLİLER VARKEN KORELİ BİZİ Mİ ÇALIŞTIRACAK?
Bu kadar saçmalayan biri daha görmedim :D
1 Yanıt Yanıtla
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Guest-1A72C1774 7 yıl Djalma Feitosa Dias
Experianc

senatorlines

Samzung hızla tekel olma yolunda ilerliyor, ondan sonra vay halimize isteği gibi yakacak canımızı, siz de vay amoldmiş vay S3 müş boş boş ah vah yapacasınız ve ELİN KEDİ KÖPEK YİYEN KORELİSİNİN CEBİNİ DOLDURACAKSINIZ, ondan sonra da fabrikasına İŞÇİ OLMAYA GİDECEKSİNİZ HERİF TE SİZE TEKME ATIP KOVACAK, ÖYLE YA ÇİNLİLER VARKEN KORELİ BİZİ Mİ ÇALIŞTIRACAK?
Bu kadar saçmalayan biri daha görmedim :D



kayışı koparmış rolantide gidiyor şuan heralde
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veteriner69 7 yıl
senatorlines
Samzung hızla tekel olma yolunda ilerliyor, ondan sonra vay halimize isteği gibi yakacak canımızı, siz de vay amoldmiş vay S3 müş boş boş ah vah yapacasınız ve ELİN KEDİ KÖPEK YİYEN KORELİSİNİN CEBİNİ DOLDURACAKSINIZ, ondan sonra da fabrikasına İŞÇİ OLMAYA GİDECEKSİNİZ HERİF TE SİZE TEKME ATIP KOVACAK, ÖYLE YA ÇİNLİLER VARKEN KORELİ BİZİ Mİ ÇALIŞTIRACAK?

Bu nasıl bir fantazi? Koreye fabrikaya işçi olmaya mı gidilecek? :)
Sen sakın bekleme şimdiden git, ülkemize de hayırlı olur. :)
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depeche35 7 yıl
Deedğim gibi işi biliyor bu firma
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AsasinoDePulgas 7 yıl
senatorlines
Samzung hızla tekel olma yolunda ilerliyor, ondan sonra vay halimize isteği gibi yakacak canımızı, siz de vay amoldmiş vay S3 müş boş boş ah vah yapacasınız ve ELİN KEDİ KÖPEK YİYEN KORELİSİNİN CEBİNİ DOLDURACAKSINIZ, ondan sonra da fabrikasına İŞÇİ OLMAYA GİDECEKSİNİZ HERİF TE SİZE TEKME ATIP KOVACAK, ÖYLE YA ÇİNLİLER VARKEN KORELİ BİZİ Mİ ÇALIŞTIRACAK?

Korelileri bırakalımda masum insanlara zulüm yapan Amerika(Apple) mı kazansın kardeş ?
1 Yanıt Yanıtla +7
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Guest-F8946C419 7 yıl AsasinoDePulgas
asasinodepulgas

senatorlines

Samzung hızla tekel olma yolunda ilerliyor, ondan sonra vay halimize isteği gibi yakacak canımızı, siz de vay amoldmiş vay S3 müş boş boş ah vah yapacasınız ve ELİN KEDİ KÖPEK YİYEN KORELİSİNİN CEBİNİ DOLDURACAKSINIZ, ondan sonra da fabrikasına İŞÇİ OLMAYA GİDECEKSİNİZ HERİF TE SİZE TEKME ATIP KOVACAK, ÖYLE YA ÇİNLİLER VARKEN KORELİ BİZİ Mİ ÇALIŞTIRACAK?


Korelileri bırakalımda masum insanlara zulüm yapan Amerika(Apple) mı kazansın kardeş ?

Ne yapmışlar acaba?
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zeona 7 yıl
kim ne derse desin samsung..(ilk defa deme geregi duydum ve cok mutluyum)... ")
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senatorlines 7 yıl
Samzung hızla tekel olma yolunda ilerliyor, ondan sonra vay halimize isteği gibi yakacak canımızı, siz de vay amold'miş vay S3 müş boş boş ah vah yapacasınız ve ELİN KEDİ KÖPEK YİYEN KORELİSİNİN CEBİNİ DOLDURACAKSINIZ, ondan sonra da fabrikasına İŞÇİ OLMAYA GİDECEKSİNİZ HERİF TE SİZE TEKME ATIP KOVACAK, ÖYLE YA ÇİNLİLER VARKEN KORELİ BİZİ Mİ ÇALIŞTIRACAK?
4 Yanıt Yanıtla
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Nemésis 7 yıl senatorlines
senatorlines
Samzung hızla tekel olma yolunda ilerliyor, ondan sonra vay halimize isteği gibi yakacak canımızı, siz de vay amold'miş vay S3 müş boş boş ah vah yapacasınız ve ELİN KEDİ KÖPEK YİYEN KORELİSİNİN CEBİNİ DOLDURACAKSINIZ, ondan sonra da fabrikasına İŞÇİ OLMAYA GİDECEKSİNİZ HERİF TE SİZE TEKME ATIP KOVACAK, ÖYLE YA ÇİNLİLER VARKEN KORELİ BİZİ Mİ ÇALIŞTIRACAK?

Tekel olayına katılıyorum da geri kalanı komik olmuş.
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Volkanbaba 7 yıl senatorlines
senatorlines

Samzung hızla tekel olma yolunda ilerliyor, ondan sonra vay halimize isteği gibi yakacak canımızı, siz de vay amold'miş vay S3 müş boş boş ah vah yapacasınız ve ELİN KEDİ KÖPEK YİYEN KORELİSİNİN CEBİNİ DOLDURACAKSINIZ, ondan sonra da fabrikasına İŞÇİ OLMAYA GİDECEKSİNİZ HERİF TE SİZE TEKME ATIP KOVACAK, ÖYLE YA ÇİNLİLER VARKEN KORELİ BİZİ Mİ ÇALIŞTIRACAK?

Bize ne arkadaşım kedi köpek yiyorlarsa, problemlimisin nesin her Samsung haberinin altına aynı şeyi yazıyorsun. Sen dana eti yiyorsunda noluyor?
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Statistik 7 yıl senatorlines
senatorlines
Samzung hızla tekel olma yolunda ilerliyor, ondan sonra vay halimize isteği gibi yakacak canımızı, siz de vay amold'miş vay S3 müş boş boş ah vah yapacasınız ve ELİN KEDİ KÖPEK YİYEN KORELİSİNİN CEBİNİ DOLDURACAKSINIZ, ondan sonra da fabrikasına İŞÇİ OLMAYA GİDECEKSİNİZ HERİF TE SİZE TEKME ATIP KOVACAK, ÖYLE YA ÇİNLİLER VARKEN KORELİ BİZİ Mİ ÇALIŞTIRACAK?

Tabiki Cinli olacak, elleri calisan birini alacaklar cenesi degil
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erci501 7 yıl en beğenilen
Kaliteli olmasada 2 tane deri kılıf gönderdiler. Çam sakızı çoban armağanı niyetine. 15yıldır cep telefonu kullanıyorum ılk kez bir firma satış yaptıktan sonra hediye verdi.
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12 Angry Men 7 yıl
Dandik iphone o kadar satıyorsa samsung hayli hayli satması gerekiyor
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