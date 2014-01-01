Samsung'un akıllı televizyon kumandaları yeni yıla yeni bir tasarımla giriyor

Haber Editörü
Gelecek hafta başlayacak CES 2014 fuarına adeta akıllı televizyon çıkarması yapması beklenen Samsung'un uzaktan kumanda konusunda da önemli değişiklikler gerçekleştirdiği ortaya çıktı.
Firmanın ilk görsellerini yayınladığı Smart Control adlı uzaktan kumanda 2014 yılındaki HD TV modellerinde kutu içerisinde yerini alacak.
26 tuşlu bu yeni kumanda çakıl taşı tasarımına sahip ve dokunmatik alanı önceki versiyonlardan yüzde 80 daha küçülmüş durumda. Kullanıcılar kumandayı sallayarak bazı kontrollere erişebildikleri gibi tuş takımını veya ortadaki dokunmatik alanı da kullanabiliyor. Kumanda ses komutlarını da algılayabiliyor.
Smart Control bunun yanında tek bir ekranda birden fazla içeriği izlemenize yarayan Multi-Link Screen, futbol maçları için gröüş açısını optimize eden Soccer Mode özelliklerini de sunuyor. Samsung yeni kumanda ünitesi ile ilgili daha detaylı bilgileri CES 2014 fuarında açıklayacak.
http://global.samsungtomorrow.com/?p=31894 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ne demek "Daha önce hiç akıllı kumanda kullandığını sanmıyorum?" Ne demek istiyorsun? Diyelim kullanmadım, öleyim gebereyim o zaman, bu mu?
Daha önce hiç E250'ye bindiğini sanmıyorum, daha önce hiç A340-300 uçurduğunu sanmıyorum, daha önce hiç Maldivlere gittiğini sanmıyorum...
Böyle beyinsizce şeyler söylüyor muyum ben sana?
Daha önce kullandığım "akıllı olan" kumanda, evdeki her şeyi kontrol ediyordu ama üzerinde rakamlarda vardı.
Başarılarının devamını dilerim. Alçak gönüllülük ve hoşgörü de dilerim. Üslubunuza dikkat edin.