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Samsung'un akıllı televizyon kumandaları yeni yıla yeni bir tasarımla giriyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
9,2b
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Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung'un akıllı televizyon kumandaları yeni yıla yeni bir tasarımla giriyor


Gelecek hafta başlayacak CES 2014 fuarına adeta akıllı televizyon çıkarması yapması beklenen Samsung'un uzaktan kumanda konusunda da önemli değişiklikler gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Firmanın ilk görsellerini yayınladığı Smart Control adlı uzaktan kumanda 2014 yılındaki HD TV modellerinde kutu içerisinde yerini alacak. 

26 tuşlu bu yeni kumanda çakıl taşı tasarımına sahip ve dokunmatik alanı önceki versiyonlardan yüzde 80 daha küçülmüş durumda. Kullanıcılar kumandayı sallayarak bazı kontrollere erişebildikleri gibi tuş takımını veya ortadaki dokunmatik alanı da kullanabiliyor. Kumanda ses komutlarını da algılayabiliyor.

Smart Control bunun yanında tek bir ekranda birden fazla içeriği izlemenize yarayan Multi-Link Screen, futbol maçları için gröüş açısını optimize eden Soccer Mode özelliklerini de sunuyor. Samsung yeni kumanda ünitesi ile ilgili daha detaylı bilgileri CES 2014 fuarında açıklayacak. 

http://global.samsungtomorrow.com/?p=31894 Yorum Yaz
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Pi 5 yıl en beğenilen
Tasarima bak. Yaninda kremde veriyorlarmi acaba
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Xagdas 5 yıl
Küstahlık bu forumdakilere mi özel yoksa bütün insanlar senin gibi mi?
Ne demek "Daha önce hiç akıllı kumanda kullandığını sanmıyorum?" Ne demek istiyorsun? Diyelim kullanmadım, öleyim gebereyim o zaman, bu mu?
Daha önce hiç E250'ye bindiğini sanmıyorum, daha önce hiç A340-300 uçurduğunu sanmıyorum, daha önce hiç Maldivlere gittiğini sanmıyorum...
Böyle beyinsizce şeyler söylüyor muyum ben sana?
Daha önce kullandığım "akıllı olan" kumanda, evdeki her şeyi kontrol ediyordu ama üzerinde rakamlarda vardı.
Başarılarının devamını dilerim. Alçak gönüllülük ve hoşgörü de dilerim. Üslubunuza dikkat edin.
Küstahlık bu forumdakilere mi özel yoksa bütün insanlar senin gibi mi?Ne demek "Daha önce hiç akıllı kumanda kullandığını sanmıyorum?" Ne demek istiyorsun...
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3 Yanıt Yanıtla +6
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Guest-569B644A4 5 yıl
Çok işlevsel görünüyor, eskisi kasıyordu umarım bu iyidir
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Tom Hagen 5 yıl
girmeden tam dedimki aha samsung lg'nin kumandasını kopyalamış ama bu da güzel olmuş. Yuvarlak hat seven samsung aşmış artık
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DaRKFoRCeS 5 yıl
girmedikleri sektör kalmadı zaten herşeyin akıllısını yapmaya çalışıyorlar
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kjhg 5 yıl
Bence de kumandanın değişmesi şarttı. 2012 model smart tvim var. İnternette dolaşması, klavyede yazı yazması ve daha birçok şeyi yapması bir ölüm. Verdikleri 2. kumanda da rezillik ötesi. Üzerinde touchpad var lakin hiç düzgün çalıştığını görmedim. Basıyorsun algılamıyor. Vasat bir alet. Yani uzun lafın kısası iyi olmuş yeni bir kumanda, lakin olan eski kullanıcılara oldu ne yazıkki..
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notropil 5 yıl
samy den ben kumanda yerine panel içerisindeki işlemcisini düzeltmesini beklerdim.
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Mr_Slayer 5 yıl
Tasarım çok hoş bi arkadaş başka birşeye benzetip yanında krem var demiş kendinin komik olduğunu sanıp aklı sıra samsungla dalga geçiyor.Tasarım güzel ama samsung bu tasarım alanında ilerleyeceğine yazılım alanına biraz katkı yapsa daha iyi bir firma olabilir yazılım alanında çok eksikleri var.
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Guest-25CF1EFB4 5 yıl
Hayvan herif güzeldi espri :) :D
"Tasarima bak. Yaninda kremde veriyorlarmi acaba"
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Xagdas 5 yıl
Küstahlık bu forumdakilere mi özel yoksa bütün insanlar senin gibi mi?
Ne demek "Daha önce hiç akıllı kumanda kullandığını sanmıyorum?" Ne demek istiyorsun? Diyelim kullanmadım, öleyim gebereyim o zaman, bu mu?
Daha önce hiç E250'ye bindiğini sanmıyorum, daha önce hiç A340-300 uçurduğunu sanmıyorum, daha önce hiç Maldivlere gittiğini sanmıyorum...
Böyle beyinsizce şeyler söylüyor muyum ben sana?
Daha önce kullandığım "akıllı olan" kumanda, evdeki her şeyi kontrol ediyordu ama üzerinde rakamlarda vardı.
Başarılarının devamını dilerim. Alçak gönüllülük ve hoşgörü de dilerim. Üslubunuza dikkat edin.
1 Yanıt Yanıtla +6
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keskin53 5 yıl
aynı hamile kadın profili var
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Pi 5 yıl en beğenilen
Tasarima bak. Yaninda kremde veriyorlarmi acaba
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Hi Guy 5 yıl
Şimdi biri gelir plastik espirisi yapar
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Xagdas 5 yıl
Rakamları göremedim, nasıl kullanacağız. Şak diye basıp tek tuşla 7. kanalı açamayacak mıyız?
Ayrıca en çok seyredilen ana akım ulusal kanallar (Kanal D, AVT, Show, Star, TRT, Fox, ve ayrıca bende NTV Spor, NatGeo) 1-2-3-4-5-6-7-8-9 numaralarda olurdu hep.
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