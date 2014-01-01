Samsung'un akıllı televizyon kumandaları yeni yıla yeni bir tasarımla giriyor









Gelecek hafta başlayacak CES 2014 fuarına adeta akıllı televizyon çıkarması yapması beklenen Samsung'un uzaktan kumanda konusunda da önemli değişiklikler gerçekleştirdiği ortaya çıktı.





Firmanın ilk görsellerini yayınladığı Smart Control adlı uzaktan kumanda 2014 yılındaki HD TV modellerinde kutu içerisinde yerini alacak.





26 tuşlu bu yeni kumanda çakıl taşı tasarımına sahip ve dokunmatik alanı önceki versiyonlardan yüzde 80 daha küçülmüş durumda. Kullanıcılar kumandayı sallayarak bazı kontrollere erişebildikleri gibi tuş takımını veya ortadaki dokunmatik alanı da kullanabiliyor. Kumanda ses komutlarını da algılayabiliyor.





Smart Control bunun yanında tek bir ekranda birden fazla içeriği izlemenize yarayan Multi-Link Screen, futbol maçları için gröüş açısını optimize eden Soccer Mode özelliklerini de sunuyor. Samsung yeni kumanda ünitesi ile ilgili daha detaylı bilgileri CES 2014 fuarında açıklayacak.

http://global.samsungtomorrow.com/?p=31894