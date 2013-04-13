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Samsung'un dışarıdan bellek yongası tedariğini artırdığı belirtiliyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Ram
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung'un dışarıdan bellek yongası tedariğini artırdığı belirtiliyor

 Güney Kore'nin gelirlerinin neredeyse yüzde yirmisini tek başına yüklenen Samsung, pek çok sektörde faaliyet gösterirken, yongaları da kendi öz kaynakları ile üreterek dışa bağımlılığı en aza indirmeyi hedefliyor.

Firma Galaxy S4 modelinde işlemci, batarya, bellek yongası, hafıza yongası gibi pek çok bileşeni kendisi üretiyor ve tüm bileşenlerde yüzde 68 gibi çok yüksek bir iç üretim oranı yakalıyor. Firma üretim kapasitesi ise dünya genelinde en büyük orana sahip. Ancak firmanın bu yıl rekor mobil telefon satışı beklentisi, üretimin de yetersiz kalabileceğini gösteriyor.

Kaynaklardan elde edilen bilgilere göre Samsung, Elpida firmasına mobil DRAM yongaları için verdiği siparişte artırıma gitti. Aynı şekilde Toshiba'dan aldığı NAND bellek ve eMMC yongalarının tedariğini de artırdı.

Samsung sadece kendisi değil, ortak firmaları için de üretim yapıyor. Kaynaklar firmanın talebi karşılamakta zorlandığını belirtiyor. Samsung'un DRAM ve NAND yonga üretiminde yaşayacağı sıkıntı global üretimi etkileyecek derecede büyük olacak. Ancak fimanın esnek bir strateji uygulayarak herhangi bir krizin önüne geçmeye kararlı olduğu da belirtiliyor.

Samsung dünyanın en büyük NAND ve DRAM yonga üreticisi konumunda. Özellikle mobil cihazların artan yonga talebi üretimi de zorlamaya başladı.



http://www.digitimes.com/news/a20130411PD203.html Yorum Yaz
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swat882 6 yıl en beğenilen
hani apple alışverişi kesince samsung batıyordu


allahın teknoloji cahilleri
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darkaura 6 yıl
daha oncede soyledim, samsung bu hali ile turk sirketi olsa, tek basina turkiyeyi dunyanin ilk 10 ekonomisinden biri yapar. para degeriyle degil, teknolojisiyle ve altyapisiyla. super tankerden, savas jetine uretmedigi, uretemiyecegi hic bir sey yok.
daha oncede soyledim, samsung bu hali ile turk sirketi olsa, tek basina turkiyeyi dunyanin ilk 10 ekonomisinden biri yapar. para degeriyle degil, teknolojisiyle...
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karayulun 6 yıl
12 Angry Men
Koreye sempatim var, Adamlar çalışıyor kimseyle işleri yok.

emin misin? güney kore..... asyalılar yağmacı değiller ancak bazı iblisler onların teknolojilerini ve topraklarını kullanmak için sözde işbirliğine gitmekteler. kimseyle işi olmayanlar çin, tayvan ve kuzey kore. güney kore ve japonya'da bir çok nato üssü var. ne diyeceksin. bizim ülkemizde de halktan saklananlarla birlikte 40 yerde üs var. bırakmayalım kendimizi.
haber; btnet.com.tr/...
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12 Angry Men 6 yıl
Koreye sempatim var, Adamlar çalışıyor kimseyle işleri yok.
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wolf silver 6 yıl
Samsung bile galaxy s4 bilesenlerinin %68 uretiyorsa diger şirketler ne kadar yapiyor... Herhalde sadece isim olarak varlar.. Diger tum bilesenleri disardan mi aliyor???
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murat1981pls 6 yıl
keşke ülkemize ait olsa su guzelım samsung:-(
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darkaura 6 yıl
daha oncede soyledim, samsung bu hali ile turk sirketi olsa, tek basina turkiyeyi dunyanin ilk 10 ekonomisinden biri yapar. para degeriyle degil, teknolojisiyle ve altyapisiyla. super tankerden, savas jetine uretmedigi, uretemiyecegi hic bir sey yok.
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JoeyBane 6 yıl
Büyük oynuyor..
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MxFxOx 6 yıl
Samsung, büyüksün
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panelci 6 yıl
Vestel'den alsın
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CoMMaNDeRCX 6 yıl
Turkiyenin gelirinin yuzde ellisini kazaniyir tek basina
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