Samsung'un dışarıdan bellek yongası tedariğini artırdığı belirtiliyor





Güney Kore'nin gelirlerinin neredeyse yüzde yirmisini tek başına yüklenen Samsung, pek çok sektörde faaliyet gösterirken, yongaları da kendi öz kaynakları ile üreterek dışa bağımlılığı en aza indirmeyi hedefliyor.





Firma Galaxy S4 modelinde işlemci, batarya, bellek yongası, hafıza yongası gibi pek çok bileşeni kendisi üretiyor ve tüm bileşenlerde yüzde 68 gibi çok yüksek bir iç üretim oranı yakalıyor. Firma üretim kapasitesi ise dünya genelinde en büyük orana sahip. Ancak firmanın bu yıl rekor mobil telefon satışı beklentisi, üretimin de yetersiz kalabileceğini gösteriyor.





Kaynaklardan elde edilen bilgilere göre Samsung, Elpida firmasına mobil DRAM yongaları için verdiği siparişte artırıma gitti. Aynı şekilde Toshiba'dan aldığı NAND bellek ve eMMC yongalarının tedariğini de artırdı.





Samsung sadece kendisi değil, ortak firmaları için de üretim yapıyor. Kaynaklar firmanın talebi karşılamakta zorlandığını belirtiyor. Samsung'un DRAM ve NAND yonga üretiminde yaşayacağı sıkıntı global üretimi etkileyecek derecede büyük olacak. Ancak fimanın esnek bir strateji uygulayarak herhangi bir krizin önüne geçmeye kararlı olduğu da belirtiliyor.





Samsung dünyanın en büyük NAND ve DRAM yonga üreticisi konumunda. Özellikle mobil cihazların artan yonga talebi üretimi de zorlamaya başladı.







http://www.digitimes.com/news/a20130411PD203.html