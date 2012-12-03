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Samsung'un dört çekirdekli Cortex-A15 işlemciye sahip Exynos 5440 çipseti ortaya çıktı

6 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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ARM'ın yeni nesil Cortex-A15 mimarisini tüketiciyle buluşturan ilk üretici olan Samsung, çift çekirdekli Exynos 5250'nin ardından şimdi de Exynos 5440 model numaralı bir yongada sistem çözümü hazırlıyor olabilir. Güney Koreli kaynaklar tarafından Adonis olarak adlandırılan 28nm üretim teknolojisinin uygulandığı bu çipset, firmanın Kernel Git sayfasında resmen listelendi ve bazı detayları gün yüzüne çıktı.
2.0GHz hızına kadar çıkabilen, ancak daha düşük bir saat hızıyla çalışması beklenen Exynos 5 serisinin yeni üyesi, ortaya çıkan verilere göre dört çekirdekli bir yapıya sahip olacak. 1.7GHz'lik çift çekirdekli Cortex-A15'in 1.5GHz frekansındaki dört çekirdekli Cortex-A9'dan daha yüksek bir işlem performansı sunduğu göz önünde bulundurulduğunda Exynos 5440'ın sekiz çekirdekli Cortex-A9 işlemciye sahip bir çözümden dahi yüksek bir performans vaat edeceği öne sürülüyor. Grafik işlemci olarak donanımın yine İngiliz teknoloji devi ARM'ın Mali serisi bir GPU'sunu bünyesinde barındırma olasılığı bir hayli yüksek.
Samsung'un 2013'te piyasaya süreceği dördüncü Galaxy S akıllı telefonu ve yılın sonraki dönemlerinde çıkış yapması muhtemel en üst düzey model(ler)ine eşlik edecek olan yeni Exynos çipsetin geliştirme aşamasının tamamlandığı ve seri üretim hazırlıklarının başladığı tahmin ediliyor. Üreticinin yazılım çözümleri geliştirme takımının üst düzey mühendislerinden Kukjin Kim'in eklediği açıklama, dört çekirdekli Cortex-A15 mimarisini doğrularken, A15 ve A7 işlemcilerle oluşturulan ARM big.LITTLE teknolojisinin bu üründe yer almayacağını da kesin bir şekilde göstermiş oluyor.
Mobil sektörün lideri, geliştirdiği yeni donanım çözümlerini önümüzdeki haftalarda kapılarını ziyaretçilerine açacak olan CES 2013, MWC 2013 ve ISSCC 2013 gibi büyük organizasyonlarda tanıtacak. Ancak son kullanıcı için hazırlanan yeni akıllı telefon ve tablet bilgisayarların Samsung ev sahipliğindeki özel bir etkinlikte mi tanıtılacağı yoksa firmanın bu tür konferanslarda rakipleriyle birlikte mi yer alacağı bilinmiyor. Önceki yıl Mobil Dünya Kongresi'nde büyük bir basın etkinliği düzenlemeyen uzak doğulu üreticinin 2013'te nasıl bir yıl izleyeceği belirsiz.

https://git.kernel.org/?p=linux/kernel/git/kgene/linux-samsung.git;a=commit;h=2edb36c4ea09fe5077e2d19e60fd353ab1fc6eee Yorum Yaz
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bozok_53_45 6 yıl en beğenilen
Harbiden adonis olmuş samsunga helal olsun bazı firmalar gibi aynı malı evirip çevirip tiki kız telefonu yaratmıyor
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ByAliTR 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

donanım fetişlerine kakalar artık: 4 çekirdek 2gb, 2ghz, full hd woooow :)) Ama yazlım? Çöp.

yazılım çöp mü?..

yahu şöyle işkembeden sallıyorsunuz ya, inanın bana çok komiksiniz. arayüz takılıyor, cihaz donuyor diyordunuz eskiden şimdi project butter ile o olay tarihe karıştı. ama hala aynı safsatayı öne sürüyorsunuz. ayrıca samsung, android de bulunmayan çoklu pencere, menülerde gezerken video izleme vs gibi bir sürü yenilik sunuyor. ama yok yazılım çöp değil mi?..

dur güleyim ahahahahaha
DH Misafiridonanım fetişlerine kakalar artık: 4 çekirdek 2gb, 2ghz, full hd woooow :)) Ama yazlım? Çöp.yazılım çöp mü?....
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1 Yanıt Yanıtla +11
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Firaristt 6 yıl
5450 beklerken 5440 nedir ya? Allah bilir fazla güç tüketen bir modeldir. Mali T658 olacaktır grafik birimi. Ama o gücü Nerede nasıl kullanırlar bilmiyorum. Ne diyelim hayırlı olsun. 2 değil de 3GB ram olma ihtimali var. 3GB gerçekten güzel olur. Ne gerek var diyenler çıkacaktır da o SoC'u tam manasıyla kullanmak için sağlam multitasking şart. Multitasking de ramle doğru orantılı gerisini anlarsınız işte. Arkada mümkün olduğunca fazla uygulama hazırda beklesin ki gecikme, bekleme olmasın. Bence güzel olur. Ha ama SOC'un az enerji tüketmesi lazım yoksa 3000mAh ancak yeter...
5450 beklerken 5440 nedir ya? Allah bilir fazla güç tüketen bir modeldir. Mali T658 olacaktır grafik birimi. Ama o gücü Nerede nasıl kullanırlar bilmiyorum. Ne...
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3 Yanıt Yanıtla +7
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Be All My Sins Remembered 6 yıl
Üst seviyelerde a15 mimarisine resmen geçildi. Ortalık kızışiyor
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furkantasdemir 6 yıl
Çekirdek grafik birimini o kadar geliştirmeye , kullanıcının gözünü boyamanın alemi yok.Batarya ne alemda ? 2100- den 2400 miliampere mi çıkacak
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DH Misafiri 6 yıl
beyler işkemci ve özellikler belli 4 çekirdek a15 2ghz 5450 cpu t658 gpu t604 kullanmıyo çünkü 1920 1080 ölçekleme yapamıyo buyüzden t658 pek mümkün değil ama belkide t678 2gb ram olacak 2500 mAh pil olcak 13 mp kamera 4.2.x işletim sistemi ki note 3 ile beraber android 5 çıkar oda s4 e fazla sürmeden gelir mayısta tantılcak büyük ihtimalle myaıs sonu haziran başı ki bence haziran ortası veya sonu gibi gelir türkiyeye gelcek zaten fiyat belli s3 çıktığı fiyattan çıkıcak 1900-1700 arası mağazaya göre değişir yani öle 2 çekirdekli çıkmaz çünkü tegra 4 çıktı 4+1 çekirdek a15 fln 72 çekirdek gpu ama t658 kadar güçlü değildir rahat olun
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K.can.tas 6 yıl
güzel
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sundancer 6 yıl
BİG.little olmazsa almam belkide..
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homeedition88 6 yıl
bozok_53_45
Harbiden adonis olmuş samsunga helal olsun bazı firmalar gibi aynı malı evirip çevirip tiki kız telefonu yaratmıyor

Yahu hangi testi hangi incelemeyi gördün de helal olsun, olmuş falan diyebiliyorsun. Aldığın artılarada bakılırsa Apple gibi Samsung'da fanlarını oluşturmuş. Gözümüz aydın artık dinlemeden anlamadan görmeden bilmeden satın alan, konuşan, yorum yapan.... Fanatizim....
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Firaristt 6 yıl
dodocomo
Valla sizin cihazları bilmiyorum ama bende 100'ü geçik uygulama var( ayarlar, kamera vs dahil) ve yavaşlamayı geçtim fpa atlaması bile yok. Üstüne 800MHz downclock(underclock) ile kullanıyorum. Oyun gibi daha fazla işlem gücüne ihtiyaç duyduğum zaman 1.2GHz'e çekiyorum keyfime bakıyorum. Hiç sıkıntı yok. Sorunlu bir uygulama kullanmaya yoksa yağ gibi.Bir de ram daha fazla olsa multitasking'in dibine dursak tam olacak... Multitasking fix ile şu anda bile gayet güzel...
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genc34 6 yıl
begen begenme, adamlar calisiyor aga.
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Rubisco 6 yıl
Burda kimsenin A15'in ne kadar güç çektiğinden pek haberi yok sanırım yada iplemiyor. 2 çekirdek 32nm 1.7ghz boşta 4W güç tüketiyor. Sırf board üstünde çekirdekler 2W çekiyor. Bunu desteklemek için n kadar batarya lazım düşünün artık, yada A9 ile karşılaştırın.
A15'i kullanmak isteyenlerin batarya süresinde rekabetçi olabilmeleri için baya büyük batarya kullanmaları lazım, yada big.little olayını kullanmaları lazım. Doğal olarak da frekansı düşürmeleri lazım. Sade Samsung için değil A15 i düşünen bütün firmalar için geçerli. Şimdilik avantajlı olanlar Apple ve Qualcomm.
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xxxx1 6 yıl
Samsung işlemci konusunda Qualcomm ve Nvidia'yı baya bir bunaltacak önümüzdeki bi kaç yıl içinde...çok rekabetciler...
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bwhiteshark 6 yıl
Ya pilden bahsedin biraz sanki yetmeyen işlemci, sade onu güncellesen ne olur
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CooL_ROMEO 6 yıl
bozok_53_45
Harbiden adonis olmuş samsunga helal olsun bazı firmalar gibi aynı malı evirip çevirip tiki kız telefonu yaratmıyor

Bu haberden bunu çıkardınız ya helal olsun
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