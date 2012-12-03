Samsung'un dört çekirdekli Cortex-A15 işlemciye sahip Exynos 5440 çipseti ortaya çıktı

ARM'ın yeni nesil Cortex-A15 mimarisini tüketiciyle buluşturan ilk üretici olan Samsung, çift çekirdekli Exynos 5250'nin ardından şimdi de Exynos 5440 model numaralı bir yongada sistem çözümü hazırlıyor olabilir. Güney Koreli kaynaklar tarafından Adonis olarak adlandırılan 28nm üretim teknolojisinin uygulandığı bu çipset, firmanın Kernel Git sayfasında resmen listelendi ve bazı detayları gün yüzüne çıktı.

2.0GHz hızına kadar çıkabilen, ancak daha düşük bir saat hızıyla çalışması beklenen Exynos 5 serisinin yeni üyesi, ortaya çıkan verilere göre dört çekirdekli bir yapıya sahip olacak. 1.7GHz'lik çift çekirdekli Cortex-A15'in 1.5GHz frekansındaki dört çekirdekli Cortex-A9'dan daha yüksek bir işlem performansı sunduğu göz önünde bulundurulduğunda Exynos 5440'ın sekiz çekirdekli Cortex-A9 işlemciye sahip bir çözümden dahi yüksek bir performans vaat edeceği öne sürülüyor. Grafik işlemci olarak donanımın yine İngiliz teknoloji devi ARM'ın Mali serisi bir GPU'sunu bünyesinde barındırma olasılığı bir hayli yüksek.

Samsung'un 2013'te piyasaya süreceği dördüncü Galaxy S akıllı telefonu ve yılın sonraki dönemlerinde çıkış yapması muhtemel en üst düzey model(ler)ine eşlik edecek olan yeni Exynos çipsetin geliştirme aşamasının tamamlandığı ve seri üretim hazırlıklarının başladığı tahmin ediliyor. Üreticinin yazılım çözümleri geliştirme takımının üst düzey mühendislerinden Kukjin Kim'in eklediği açıklama, dört çekirdekli Cortex-A15 mimarisini doğrularken, A15 ve A7 işlemcilerle oluşturulan ARM big.LITTLE teknolojisinin bu üründe yer almayacağını da kesin bir şekilde göstermiş oluyor.

Mobil sektörün lideri, geliştirdiği yeni donanım çözümlerini önümüzdeki haftalarda kapılarını ziyaretçilerine açacak olan CES 2013, MWC 2013 ve ISSCC 2013 gibi büyük organizasyonlarda tanıtacak. Ancak son kullanıcı için hazırlanan yeni akıllı telefon ve tablet bilgisayarların Samsung ev sahipliğindeki özel bir etkinlikte mi tanıtılacağı yoksa firmanın bu tür konferanslarda rakipleriyle birlikte mi yer alacağı bilinmiyor. Önceki yıl Mobil Dünya Kongresi'nde büyük bir basın etkinliği düzenlemeyen uzak doğulu üreticinin 2013'te nasıl bir yıl izleyeceği belirsiz.

https://git.kernel.org/?p=linux/kernel/git/kgene/linux-samsung.git;a=commit;h=2edb36c4ea09fe5077e2d19e60fd353ab1fc6eee