Samsung'un en incesi Galaxy A7 ön siparişe başlıyor





Samsung'un en ince akıllı telefonu olarak lanse edilen metal kasalı Galaxy A7 modelinin Avrupa yolculuğu başlıyor. Modelin Almanya ve Fransa ön sipariş fiyatları biraz tuzlu olacak gibi görünüyor.

6.3mm kasa profiline sahip olan model alüminyum alaşımı ile de Galaxy A serisindeki en tepe üye olarak dikkat çekiyor. Modelin 5.5 inçlik Super AMOLED ekranında Full HD çözünürlük yer alırken, Galaxy Alpha'dan hatırlayacağımız Cortex-A7 ve Cortex-A15 çekirdeklerini temel alan Exynos 5430 yongaseti gerekli gücü sağlıyor.

Modelde 2GB RAM, 16GB artırılabilir hafıza, 13MP çözünürlüğünde arka kamera, 5MP çözünürlüğünde ön kamera, 2600mAh gücünde batarya şeklinde diğer özellikler bulunuyor.

Modelin ön sipariş fiyatı 499 Avro olarak belirlenmiş. Beyaz renkli versiyon ise 600 Avroya kadar çıkıyor. Modelin siyah ve altın renk seçenekleri de olacak. Ülkemizde seri 1099TL ve 1499TL olarak giriş yaptığı için Galaxy A7 modeli de 1700TL-1800TL fiyat bandına oturacaktır. Modelin bir iki ay içerisinde ülkemizde olması bekleniyor.





http://www.phonearena.com/news/Samsungs-thinnest-smartphone-ever-Galaxy-A7-costs-more-than-the-S5-in-Europe_id66257