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Samsung'un en incesi Galaxy A7 ön siparişe başlıyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
9,2b
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40
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung'un en incesi Galaxy A7 ön siparişe başlıyor

Samsung'un en ince akıllı telefonu olarak lanse edilen metal kasalı Galaxy A7 modelinin Avrupa yolculuğu başlıyor. Modelin Almanya ve Fransa ön sipariş fiyatları biraz tuzlu olacak gibi görünüyor.
6.3mm kasa profiline sahip olan model alüminyum alaşımı ile de Galaxy A serisindeki en tepe üye olarak dikkat çekiyor. Modelin 5.5 inçlik Super AMOLED ekranında Full HD çözünürlük yer alırken, Galaxy Alpha'dan hatırlayacağımız Cortex-A7 ve Cortex-A15 çekirdeklerini temel alan Exynos 5430 yongaseti gerekli gücü sağlıyor.
Modelde 2GB RAM, 16GB artırılabilir hafıza, 13MP çözünürlüğünde arka kamera, 5MP çözünürlüğünde ön kamera, 2600mAh gücünde batarya şeklinde diğer özellikler bulunuyor.
Modelin ön sipariş fiyatı 499 Avro olarak belirlenmiş. Beyaz renkli versiyon ise 600 Avroya kadar çıkıyor. Modelin siyah ve altın renk seçenekleri de olacak. Ülkemizde seri 1099TL ve 1499TL olarak giriş yaptığı için Galaxy A7 modeli de 1700TL-1800TL fiyat bandına oturacaktır. Modelin bir iki ay içerisinde ülkemizde olması bekleniyor.


http://www.phonearena.com/news/Samsungs-thinnest-smartphone-ever-Galaxy-A7-costs-more-than-the-S5-in-Europe_id66257 Yorum Yaz
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Ters Adam 4 yıl
Note 3 un ozellikleri daha iyi ve note 3 daha ucuz olmasina ragmen hem daha yeni hemde daha şık olmasindan dolayi bu cihazi aldim.Aldiktan sonra farkettigim kenar cercevelerde alt ve ust kisimlarda olmak uzere toplamda 4 adet simetrik bosluk koyulmus.Telefona ilk bakildiginda asinma gibi gorunuyor.Neden boyle birsey yapilmis bilmiyorum ama yapmasalar cok daha iyi olurmus.Onun haricinde batarya suresi performans vs olarak cihazi verimli buldum.Vatandan 1635 liraya odea 12 taksitle aldim.(nakit fiyati 1699).Fiyati 1400 seviyelerine indiginde daha alinasi olacaktir.
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yusuftaner 4 yıl
Şu sorumuza bir türlü net cevap bulamadık :) ; 64 bit snapdragon 615 mi yoksa exynos mu ?
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xsw 4 yıl
8 çekirdekli exynos işlemci ve 1080p ekran için tercih edilebilir.
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ironman 4 yıl
Vatan ve Teknosa stoklarındaki A7 ler hangi versiyon bakan oldumu

FD var yani SM-A700FD yada SM-A700F var vs.....


vatanbilgisayar.com/...

A700HQ nedir çift hatlı 64 bitmi
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yusuftaner 4 yıl
Birisi lütfen net cevap verebilir mi acaba ; exynos işlemcilisi mi tercih edilmeli yoksa 64bit snapdragon 615 mi ?
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DH Misafiri 4 yıl
Bu cihazın orta seviye bir cihaz olduğunu düşünenler var galiba. Bu cihaz orta seviye değil A serisinin amiral gemisi işlemcisi Note 3'den daha iyi Galaxy Alpha ile aynı işlemci ve Snapdragon 805li Note 4'den de S5'den de performans olarak daha iyi. Exynoslu modelden bahsediyorum tabiiki. Tek SIMli model Exynos işlemci Çift SIMli DUOS modeli Snapdragon 615 işlemci ile geliyor. Snapdragon 615li modele o kadar para verilmez ama Exynoslu model o parayı sonuna kadar hakediyor. Batarya da yeterli olur diye düşünüyorum. Galaxy Alpha bile o kadar küçük batarya ve aynı işlemci ile bir günü rahat çıkarıyorsa A7'nin şarjı bir günden daha uzun süre dayanır.
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doctor_bey 4 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Bu cihazın orta seviye bir cihaz olduğunu düşünenler var galiba. Bu cihaz orta seviye değil A serisinin amiral gemisi işlemcisi Note 3'den daha iyi Galaxy Alpha ile aynı işlemci ve Snapdragon 805li Note 4'den de S5'den de performans olarak daha iyi. Exynoslu modelden bahsediyorum tabiiki. Tek SIMli model Exynos işlemci Çift SIMli DUOS modeli Snapdragon 615 işlemci ile geliyor. Snapdragon 615li modele o kadar para verilmez ama Exynoslu model o parayı sonuna kadar hakediyor. Batarya da yeterli olur diye düşünüyorum. Galaxy Alpha bile o kadar küçük batarya ve aynı işlemci ile bir günü rahat çıkarıyorsa A7'nin şarjı bir günden daha uzun süre dayanır.

Note 4 ve S5'den daha mı performanslı o.O
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ounomaus 4 yıl
samsung pişmanlıktır birde şu kafa ile artık eski satışlarıda olmuyacak beter olsunlar yıl olmuş 2015 64-bit telefonlar yaygınlaşıyor adamlar inatla 32-bitleri itelemeye çalışıyor sanki kendileri üretmiyorlar dahası 5.5 ekran var 2600mha batarya ayıptır appledan örnek olarak bataryayı küçük vermeyi aldılar belli
600 usd euro falan fiyatlar iyice çoştu galaxy s6 galiba 800 usd yapıcaklar asus gibi firmalar bunları iyi baltalayacaklar beter olsunlar
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donanimmami 4 yıl ounomaus
dreek
samsung pişmanlıktır birde şu kafa ile artık eski satışlarıda olmuyacak beter olsunlar yıl olmuş 2015 64-bit telefonlar yaygınlaşıyor adamlar inatla 32-bitleri itelemeye çalışıyor sanki kendileri üretmiyorlar dahası 5.5 ekran var 2600mha batarya ayıptır appledan örnek olarak bataryayı küçük vermeyi aldılar belli
600 usd euro falan fiyatlar iyice çoştu galaxy s6 galiba 800 usd yapıcaklar asus gibi firmalar bunları iyi baltalayacaklar beter olsunlar

32bit derken?
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fendur 4 yıl
Bu kadar model yerine her sınıfa sadece bir tane model çıkarmalılar. Yoksa Apple ile rekabet çok zor.

Note serisi bir amiral bir orta bir giriş.

Galaxy serisi bir amiral belki fazla kırpılmamış bir mini modeli.

Yoksa milyon tane model sistem oluyor.

Sadece tüketicinin aklı karışıyor.
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uçan tekme 4 yıl
yüksek fiyatlar.
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crowland 4 yıl
cihaz normalde su anda turkiyede benden duymus olmayın
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wolf silver 4 yıl
Şu an bazı sitelerde galaxy note 4 fiyatı 1800-1900 fiyatında. Bu nasıl bu kadar olabilir ???
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assasin34 4 yıl
dun A5'e baktim.disi guzel olmus ama ici bos cihazin.snap400 islemci koymuslar.A7'de de snap615 var sanirim.
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