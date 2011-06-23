Samsung'un iPad 3 ve iPhone 5'i görme talebi reddedildi

Kuzey California Bölge Mahkemesinde sürmekte olan Apple ile Samsung arasındaki patent ihlal davasında; mahkemenin Apple'ın Samsung'un tanıtılmış ancak satışa sunulmamış cihazlarını görme hakkı vermesinin ardından Samsung'un avukatlarının iPad 3 ve iPhone 5'i görme talebi mahkeme tarafından reddedildi.
Samsung avukatları, mahkeme heyetinin Apple'a cihazları görme hakkı vermesinin ardından, benzer şekilde iPad 3 ve iPhone 5'i görme hakkı talep etmiş; Apple'da bu talebin kabul edilemez olduğunu "taciz girişimi" diyerek dile getirmişti. Apple'ın bu nitelendirmesinin arkasında yatan temel sebebin mahkemenin erişim hakkı verdiği cihazların Samsung tarafından duyurulmuş, tanıtılmış ancak satışa sunulmamış olmasına rağmen; Samsung'un görmeyi talep ettiği 3.Nesil iPad ve 5.Nesil iPhone'un tanıtılmamış olması olduğunu yeniden belirtelim.
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hakime gönderme değil apple fanlarına diyorum apple onları bir büyülemiş ki gözleri başka bişi görmüyorlar kafadan neler uyduruorlar
Samsung reklam için sonunu bile bile gitti dava açtı.amacına ulaştı.biz suanda bunları konuşuyorsak onlar da huzura ermiş demektir
Apple 30 senedir Iphone üretmediğine göre Samsung Apple sayesinde ayakta değil demektir.
Bırakın lütfen, adamlar daha önce verilen karara tepki olarak ya da dalga geçme maksadıyla yapılan bir başvuru ve sonucu.
Son kullanıcıya bir faydası dokunacaksa istediklerini yapsınlar, daha kaliteli ürünlere daha ucuza sahip olalım.
Haberde diyor ki "... Apple'ın Samsung'un tanıtılmış ancak satışa sunulmamış cihazlarını görme hakkı vermesinin.... " yani Apple isterse Samsung'un tanıtılmış ürünülerini görebilecek. Bunun sonucunda Samsung da gitmiş dava açmış ben de onun tanıtılmamış ürünlerini yani iPhone 5 ve iPad 3'ü görmek istiyorum diye. Görüldüğü gibi burada haksız olan Apple değil Samsung. Adamlar durduk yere tanıtılmamış ürünleri görmek istiyor.
Bir bizdemi var acaba bu funboyluk cok merak ediyorum, bana cok sacma geliyor, para verip hizmet aldiginin taraftari olmak
herneyse, habere yorumum: Mahkeme Kararina Saygi Duymak Lazim. Samsung hicte oyle bos firma degil, bir suru konunun uzmani avukatlari ve hukuk danismanlari var buna ramen bu karar cikiyorsa, bunun ustune laf soylemek, Yilarca Murekkep yalamis isin uzmanlarina saygisizlik olacagi kaneatindeyim. Ameane tabirimi hos gorun, "Cok biliyorsunuz"
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