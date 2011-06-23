Samsung'un iPad 3 ve iPhone 5'i görme talebi reddedildi

Kuzey California Bölge Mahkemesinde sürmekte olan Apple ile Samsung arasındaki patent ihlal davasında; mahkemenin Apple'ın Samsung'un tanıtılmış ancak satışa sunulmamış cihazlarını görme hakkı vermesinin ardından Samsung'un avukatlarının iPad 3 ve iPhone 5'i görme talebi mahkeme tarafından reddedildi.

Samsung avukatları, mahkeme heyetinin Apple'a cihazları görme hakkı vermesinin ardından, benzer şekilde iPad 3 ve iPhone 5'i görme hakkı talep etmiş; Apple'da bu talebin kabul edilemez olduğunu "taciz girişimi" diyerek dile getirmişti. Apple'ın bu nitelendirmesinin arkasında yatan temel sebebin mahkemenin erişim hakkı verdiği cihazların Samsung tarafından duyurulmuş, tanıtılmış ancak satışa sunulmamış olmasına rağmen; Samsung'un görmeyi talep ettiği 3.Nesil iPad ve 5.Nesil iPhone'un tanıtılmamış olması olduğunu yeniden belirtelim.