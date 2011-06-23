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Samsung'un iPad 3 ve iPhone 5'i görme talebi reddedildi

7 yıl
28,4b
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62
Cep Telefonları
Shady
Haber Editörü
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Kuzey California Bölge Mahkemesinde sürmekte olan Apple ile Samsung arasındaki patent ihlal davasında; mahkemenin Apple'ın Samsung'un tanıtılmış ancak satışa sunulmamış cihazlarını görme hakkı vermesinin ardından Samsung'un avukatlarının iPad 3 ve iPhone 5'i görme talebi mahkeme tarafından reddedildi.

Samsung avukatları, mahkeme heyetinin Apple'a cihazları görme hakkı vermesinin ardından, benzer şekilde iPad 3 ve iPhone 5'i görme hakkı talep etmiş; Apple'da bu talebin kabul edilemez olduğunu "taciz girişimi" diyerek dile getirmişti. Apple'ın bu nitelendirmesinin arkasında yatan temel sebebin mahkemenin erişim hakkı verdiği cihazların Samsung tarafından duyurulmuş, tanıtılmış ancak satışa sunulmamış olmasına rağmen; Samsung'un görmeyi talep ettiği 3.Nesil iPad ve 5.Nesil iPhone'un tanıtılmamış olması olduğunu yeniden belirtelim.


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damn2u 7 yıl en beğenilen
Samsung donanım desteğini kessinde Apple başkalarından mal alsın artık, bu kadar nankör bir firma ve tarikat moduna girmiş firma kullanıcılarıyla hiç bir şekilde muhattab olmamak lazım.
Samsung donanım desteğini kessinde Apple başkalarından mal alsın artık, bu kadar nankör bir firma ve tarikat moduna girmiş firma kullanıcılarıyla hiç bir şek...
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1 Yanıt Yanıtla +21
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MKA1881 7 yıl
Rekabet acısından güçlü bir samsung her zaman iyidir.
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DH Misafiri 7 yıl
samsung incelemeyi iphone 4 te yaşandığı gibi sol elde kullanılırken sorun yaşanılmasın diyerekten sevgili apple kullanıcılarını magdur etmemek için kalite kontrol amaçlı inceleme talebinde bulunmuş :P:P:P:P:P:P
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kuavo15 7 yıl
Extreme Victory
tabi 3 kurusluk beyni olan hakimden sen coook daha akillisin

hakime gönderme değil apple fanlarına diyorum apple onları bir büyülemiş ki gözleri başka bişi görmüyorlar kafadan neler uyduruorlar
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tunlab 7 yıl
onceki yazimda dedim ya samsung ceoları sizi görse güler sonuçta 2 şirket iş ortagı samsung parasiyla mal satiyor apple da o urun icin tesis kurmadan hazir alip kullaniyo adamlar batar batmaz gidiklar bilmem ne olur gibilerinden muhabbetlere eskiler ''zenginin malı zügürtün çenesini yorar'' diye bosuna dememişler, her galaxy yada iphone alan bizim gibi bilinçli tüketici degil allahtan:))) sonuc olarak 2 dev sirketden bahsediyoruz kimseye bisey olmaz insallah iphone 5 6 7 10 larida goruruz:))
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séquestre 7 yıl
Resmen savaşıyorlar :)
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Natsukaw.S 7 yıl
Samsung ve applein buradaki arkadaslar icin ciddi anlamda yazarlik parasi odemesi lazim..
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fateeh33 7 yıl
Taklidi aslını yaşatır , derler ya.aynen öyle
Samsung reklam için sonunu bile bile gitti dava açtı.amacına ulaştı.biz suanda bunları konuşuyorsak onlar da huzura ermiş demektir
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Turkforce 7 yıl
Samsung dünün firması değil köklü bir geçmişi var. Apple'ın ürün almayı kesmesi veya Samsung'un ürün vermeyi kesmesinin mutlaka etkisi olur ama Samsung gibi bir firmanın batmasını sağlamaz.
Apple 30 senedir Iphone üretmediğine göre Samsung Apple sayesinde ayakta değil demektir.
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Andulin266 7 yıl
Samsung bilmiyormuydu teklifinin reddedileceğini.

Bırakın lütfen, adamlar daha önce verilen karara tepki olarak ya da dalga geçme maksadıyla yapılan bir başvuru ve sonucu.

Son kullanıcıya bir faydası dokunacaksa istediklerini yapsınlar, daha kaliteli ürünlere daha ucuza sahip olalım.
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tunlab 7 yıl
ooo burda hayatında bi tane ticaret yapmamis adamlar hemen baslamislar yok samsung gidiklanmaz bilmem ne bu isler oyle olmuyo abicim bende ticaretle ugrasiyorum bir musterimi hic sevmiyor olabilirim hatta bir kaşık suda bogarım belki ama sırf güzel mal satıyorum o adama diye her geldiginde saygida kusur etmem çayını yemegini eksik etmem:))) bu yazdiklarinizi samsung ceolari okusa size gülerler, 7 milyar zarar etsim canım bak klavyeden yazinca çok basit, adamlar 7000 dolar bile zarar etmek istemez neden bahsediosunuz:))
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GoLdenBlog 7 yıl
Haberi dikkatli okumanızı tavsiye ederim. Gerçekten çok saçma yorumlar görmeye başladım.

Haberde diyor ki "... Apple'ın Samsung'un tanıtılmış ancak satışa sunulmamış cihazlarını görme hakkı vermesinin.... " yani Apple isterse Samsung'un tanıtılmış ürünülerini görebilecek. Bunun sonucunda Samsung da gitmiş dava açmış ben de onun tanıtılmamış ürünlerini yani iPhone 5 ve iPad 3'ü görmek istiyorum diye. Görüldüğü gibi burada haksız olan Apple değil Samsung. Adamlar durduk yere tanıtılmamış ürünleri görmek istiyor.
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Backstreet 7 yıl
Samsung seve seve telefonları veriyor incelesinler diye,kendileri üçbuçuk atıyor telefonlarını vermemek için...Az kaldı İphone az kaldı,her başlangıcın bir sonu vardır elbet..Android ÇIĞ gibi geliyor....
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Extreme Victory 7 yıl
bakiyorumda burayi funboylar basmis (android) android buyuse ne olacak apple cokse ne olacak, nereden nereye tasiyorsunuz olaylari bu arada samsung seve seve vermiyor oradaki "S" lerin devami baska
ne zaman apple ile ilgili bir haber olsa antiapple' cilar ve dolayisiyla androidciler (funboylar kisaca) hemen basliyorlar trol' e hayir anlamiyorum buradaki haber baskaaaa, yok samsungun parasi cok, yok android boyle, neyse ne, hayir ne kazandiriyor size. Dune kadar bende samsung kullaniyordum, ondan oncede nokia, iPhone kullanmam Turkiyeye iPhone4 gelmesiyle baslar, yarinda baska bir marka kullanirim. Para verip hizmet aldigim seyi ne goklere cikartirim ne yerlere carparim. herkez gibi arastirir inceler alirim.

Bir bizdemi var acaba bu funboyluk cok merak ediyorum, bana cok sacma geliyor, para verip hizmet aldiginin taraftari olmak


herneyse, habere yorumum: Mahkeme Kararina Saygi Duymak Lazim. Samsung hicte oyle bos firma degil, bir suru konunun uzmani avukatlari ve hukuk danismanlari var buna ramen bu karar cikiyorsa, bunun ustune laf soylemek, Yilarca Murekkep yalamis isin uzmanlarina saygisizlik olacagi kaneatindeyim. Ameane tabirimi hos gorun, "Cok biliyorsunuz"
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Chidori 7 yıl
Samsung ve Apple arası kızışıyor.
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