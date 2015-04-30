Samsung'un özel işlemci çekirdeğine ait yeni detaylar ortaya çıktı, Exynos M1 ismine sahip olabilir

Haber Editörü
Samsung'un mobil cihazları için özelleştirilmiş bir işlemci çekirdeği üzerinde çalıştığı bir süredir biliniyor. Daha önce Mongoose kod adıyla bilinen işlemci çekirdeğine dair somut bilginin ilk defa görüldüğü ARM geliştirici kitinde çekirdeğin adı Samsung Exynos M1 olarak yer aldı.
Samsung'un Qualcomm tarafında 'Kryo', Apple tarafında ise 'Cyclone' çekirdeklerine rakip olacak yeni çekirdeğin, 64-bit yapıdaki ARMv8 mimarisini temel alması bekleniyor. Ay başında sızan bilgilerinde, Galaxy S6'da yer alan Cortex A57 çekirdeğine göre tek işlem bazında %45 daha performanslı olan Exynos M1 aynı zamanda 2.3GHzlik bir maksimum frekansa sahip. Üretim aşamasında Samsung'un 14nm FinFET üretim tekniğiyle üretilmesi beklenen Exynos M1 barındıracak yongaların böylelikle ısı sorunu yaşamayacağı da tahminler arasında. Samsung'un aynı zamanda kendi grafik birimini geliştirdiği de bir müddettir konuşulurken gelecek nesil Exynos'ların bu nedenle iddialı olması bekleniyor.
Geleneksel olarak baktığımızda üreticilerin ilk örnekleri üretimden 9-12 ay öncesinde geliştiricilere gönderdiğini göz önüne alırsak Samsung'un önümüzdeki sene Galaxy S7 için yeni yongasetini yetiştirebileceğini düşünebiliriz.
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Krait cekirdegi gunumuz icin cok eski bir mimari cunku. Gunumuzde arm cortex a57, a53 veya a72' nin herhangi bir ozellestirilmis versiyonu yok. ( cyclone hangi mimariyi baz aliyo bilmiyorum)
Firmalar bu cekirdekleri ozellestirerek, kendi muhendislerine mesai yaptirarak, daha yuksek performans, daha dusuk guc tuketimi gibi sonuclara ulasiyolar. Bu yuzden son tuketici, yani biz, cekirdeklerin ozellestirilmis varyasyonlarini buyuk merakla takip ediyoruz. Ama bu demek degildir ki her zaman ozellestirilmis cekirdek kullanilsin. Yeni gelen ozellestirilmemis cortex a53 ve a57 cekirdekleri, qualcomm'um krait cekirdeklerinden cok daha performansli ve verimliydiler, daha yeni bi teknolojiydiler, o yuzden krait kullanilmadi yeni jenerasyonda. 2015 cihazlarinda, qualcomm ve samsung, rekabette geri kalmamak icin, ozellestirilmis cekirdekleri kullanamadilar. Bu yuzden standart arm mimarisi ile yola devam ettiler. Ancak 2016 icinde, farki acmak icin veya kapamak icin, iki firma da kendi muhendislerine guvenmek zorunda.