Samsung'un özel işlemci çekirdeğine ait yeni detaylar ortaya çıktı, Exynos M1 ismine sahip olabilir

Samsung'un mobil cihazları için özelleştirilmiş bir işlemci çekirdeği üzerinde çalıştığı bir süredir biliniyor. Daha önce Mongoose kod adıyla bilinen işlemci çekirdeğine dair somut bilginin ilk defa görüldüğü ARM geliştirici kitinde çekirdeğin adı Samsung Exynos M1 olarak yer aldı.

Samsung'un Qualcomm tarafında 'Kryo', Apple tarafında ise 'Cyclone' çekirdeklerine rakip olacak yeni çekirdeğin, 64-bit yapıdaki ARMv8 mimarisini temel alması bekleniyor. Ay başında sızan bilgilerinde, Galaxy S6'da yer alan Cortex A57 çekirdeğine göre tek işlem bazında %45 daha performanslı olan Exynos M1 aynı zamanda 2.3GHzlik bir maksimum frekansa sahip. Üretim aşamasında Samsung'un 14nm FinFET üretim tekniğiyle üretilmesi beklenen Exynos M1 barındıracak yongaların böylelikle ısı sorunu yaşamayacağı da tahminler arasında. Samsung'un aynı zamanda kendi grafik birimini geliştirdiği de bir müddettir konuşulurken gelecek nesil Exynos'ların bu nedenle iddialı olması bekleniyor.

Geleneksel olarak baktığımızda üreticilerin ilk örnekleri üretimden 9-12 ay öncesinde geliştiricilere gönderdiğini göz önüne alırsak Samsung'un önümüzdeki sene Galaxy S7 için yeni yongasetini yetiştirebileceğini düşünebiliriz.