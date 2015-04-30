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Samsung'un özel işlemci çekirdeğine ait yeni detaylar ortaya çıktı, Exynos M1 ismine sahip olabilir

4 yıl
3,8b
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Cep Telefonu Diğer
Caner Köksel
Haber Editörü
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Samsung'un mobil cihazları için özelleştirilmiş bir işlemci çekirdeği üzerinde çalıştığı bir süredir biliniyor. Daha önce Mongoose kod adıyla bilinen işlemci çekirdeğine dair somut bilginin ilk defa görüldüğü ARM geliştirici kitinde çekirdeğin adı Samsung Exynos M1 olarak yer aldı. 
Samsung'un özel işlemci çekirdeğine ait yeni detaylar ortaya çıktı, Exynos M1 ismine sahip olabilir
 
Samsung'un Qualcomm tarafında 'Kryo', Apple tarafında ise 'Cyclone' çekirdeklerine rakip olacak yeni çekirdeğin, 64-bit yapıdaki ARMv8 mimarisini temel alması bekleniyor. Ay başında sızan bilgilerinde, Galaxy S6'da yer alan Cortex A57 çekirdeğine göre tek işlem bazında %45 daha performanslı olan Exynos M1 aynı zamanda 2.3GHzlik bir maksimum frekansa sahip. Üretim aşamasında Samsung'un 14nm FinFET üretim tekniğiyle üretilmesi beklenen Exynos M1 barındıracak yongaların böylelikle ısı sorunu yaşamayacağı da tahminler arasında. Samsung'un aynı zamanda kendi grafik birimini geliştirdiği de bir müddettir konuşulurken gelecek nesil Exynos'ların bu nedenle iddialı olması bekleniyor.
Geleneksel olarak baktığımızda üreticilerin ilk örnekleri üretimden 9-12 ay öncesinde geliştiricilere gönderdiğini göz önüne alırsak Samsung'un önümüzdeki sene Galaxy S7 için yeni yongasetini yetiştirebileceğini düşünebiliriz. 

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cemus 4 yıl en beğenilen
bunları kullanacak yazılımda istiyoruz oyun yok uygulama yok ama her sene %45 performans artışı var iyide iki sene önce alınan cihazda zaten bunun yaptıklarını yapıyor yazılıma yönelin artık
bunları kullanacak yazılımda istiyoruz oyun yok uygulama yok ama her sene %45 performans artışı var iyide iki sene önce alınan cihazda zaten bunun yaptıklarını ...
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CCaaNN 4 yıl Angel of the Lord
Angel of the Lord
Ozellestirilmis cekirdegin farki ne oluyor acaba? Herkes istiyor cunku firmalarin bunu kullanmasini. Ozet bir bilgi iyi gidebilir. Ve s800deki krait cekirdekleri neden kullanilmiyor hic? Hep cortex cekirdekleri var nedense.

Krait cekirdegi gunumuz icin cok eski bir mimari cunku. Gunumuzde arm cortex a57, a53 veya a72' nin herhangi bir ozellestirilmis versiyonu yok. ( cyclone hangi mimariyi baz aliyo bilmiyorum)

Firmalar bu cekirdekleri ozellestirerek, kendi muhendislerine mesai yaptirarak, daha yuksek performans, daha dusuk guc tuketimi gibi sonuclara ulasiyolar. Bu yuzden son tuketici, yani biz, cekirdeklerin ozellestirilmis varyasyonlarini buyuk merakla takip ediyoruz. Ama bu demek degildir ki her zaman ozellestirilmis cekirdek kullanilsin. Yeni gelen ozellestirilmemis cortex a53 ve a57 cekirdekleri, qualcomm'um krait cekirdeklerinden cok daha performansli ve verimliydiler, daha yeni bi teknolojiydiler, o yuzden krait kullanilmadi yeni jenerasyonda. 2015 cihazlarinda, qualcomm ve samsung, rekabette geri kalmamak icin, ozellestirilmis cekirdekleri kullanamadilar. Bu yuzden standart arm mimarisi ile yola devam ettiler. Ancak 2016 icinde, farki acmak icin veya kapamak icin, iki firma da kendi muhendislerine guvenmek zorunda.
Angel of the LordOzellestirilmis cekirdegin farki ne oluyor acaba? Herkes istiyor cunku firmalarin bunu kullanmasini. Ozet bir bilgi iyi gideb...
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2 Yanıt Yanıtla +5
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Guest-BE73ABCD2 4 yıl CCaaNN
Bu tüketim çılgınlığına dur demek gerekiyor . 2013de çıkan s800 işlemcisin bile altından kalkamayacağı oyun ve uygulama yok.
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ultiMance 4 yıl
Samsung un AMD yi satın alıp radeon grafiklerini mobile getirmesi lazım.Grafik işlemcileri powervr ya da mali kullanmaktan vazgeçsin artık.
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freudunpiposu 4 yıl
7420'nin %45 güçlüsü 10 dakikalık videoyu herhalde 30 saniyede dönüştürür. Çoklu işlem gücüne oynar mı Samsung bilmiyorum ama tek işlem gücünde Nvidia'dan zirveyi alır.
Ancak 7420'de ki işlemci şu an bütün platformlardan ileri ve Snadpragon 820 ile büyük ihtimal kafa kafaya kalacak Samsung hem performans yönünü geliştirirken hemde set komut kümelerini yenilerse daha iyi olur. Mesela tek çekirdeği Ses İşlemcisi yapmak gibi. S6'da telefona hiç dokunmadan sesli komutla telefonu açabiliyorsunuz işlemler yapabiliyorsunuz ama bunu günlük hayata uyarlamak daha mantıklı. Ben kullanıyorum ancak bazı durumlarda bekliyorum çünkü telefon uyku modunda ve işlemci 400 mhzyi geçmiyor bu yüzden işlem gücü düşüyor. Cycolone'da ki gibi Aks. sensörü ve diğer gyrescope sensörleri uyku modunu aktif-deaktif etse inanılmaz tasarruf sağlanır. Samsung gelecek nesile çok sağlam geliyor işlemci tarafında.
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dranas 4 yıl
Bu bir pazarlama taktiğidir.üretecek yeni ürün kalmadığında eskileri makyajla ve sayılarla oyna ki ilgi çekesin :)
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huseyincarnege 4 yıl
böle giderse intel amd den sonra samsungda pc işlemci işine girermi acaba :)
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paldov 4 yıl
adamlara helal olsun gerçekten..

hazır almak yerine para harcayıp, geliştirip harcadıkları paranın karşılığını kat ve kat alıcaklar.

grafik işlemciyi çözdümü gelen para akışı ciddi şekilde artar.

bu arada sanırım note 5 e yetişir gibime geliyor.
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mu5tafa 4 yıl
Antutu da 100.000 li puanlar yakındır. Bazılarına bir şey ifade etmese de de exynos çok fena geliyor..
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Uçan Gergedan 4 yıl
Bu olay şeye benziyor sen olimpik yüzme havuzu yapıyorsun yüzecek adam yok.
Artık yazılımda birşeyler yapın işlemciler zaten en üst düzeyde..
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cemus 4 yıl en beğenilen
bunları kullanacak yazılımda istiyoruz oyun yok uygulama yok ama her sene %45 performans artışı var iyide iki sene önce alınan cihazda zaten bunun yaptıklarını yapıyor yazılıma yönelin artık
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darkdiva 4 yıl
Note 5'e yetişse keşke.
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dR.ElessaR 4 yıl darkdiva
darkdiva

Note 5'e yetişse keşke.

Hocam siz Note 4 almamış mıydınız? Yoksa benim gibi Note 5'i mi bekliyorsunuz?
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Masquerade89 4 yıl
Samsung yükselme devrine giriyor
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stalker(1979) 4 yıl
Samsung şu anda sadece grafik birimi olarak geride onu da hallettiği zaman adreno ve PowerVR grafik birimlerine ciddi bir rakip olabilecek. Samsung eksiklerini tamamladıkça satışları düşüyor o da ilginç:)
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