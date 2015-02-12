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Samsung'un yeni Exynos yongasetleri LinkedIn profillerinde ortaya çıktı

4 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung'un yeni Exynos yongasetleri LinkedIn profillerinde ortaya çıktı

Samsung'un yıllardır kendi bünyesinde geliştirdiği Exynos yongasetini 14nm fabrikasyon süreci ile tasarlayacağı ve Snapdragon 810 yongasetinin karşısına çıkarak ilk kez bu kadar iddialı bir çıkış yapacağı uzun zamandır konuşuluyor. Ancak halen piyasada 64-bitlik Exynos 7420 yongaseti olduğu için yol haritası hakkında herhangi bir bilgi yoktu. Bir LinkedIn profili konu hakkında biraz bilgi sahibi olmamızı sağladı.

Fransa'da çalışmakta olan bir Samsung yonga mühendisinin LinkedIn profilinde yer alan bilgilere göre firma Exynos 7980 ve Exynos 7650 şeklinde iki yeni yongaseti üzerinde çalışıyor.

Yongasetleri hakkında net bilgiler yok ancak profilde Exynos 7980 yongasetinin 14nm fabrikasyon süreci ile üretileceği belirtiliyor. Exynos 7650'nin ise ilk 64-bit yongaseti olacağı notu düşülmüş. 

Açıklama biraz kafaları karıştırıyor zira ilk 64-bitlik yongaseti Exynos 5433 veya gelişmiş haliyle Exynos 7420 idi. Bu durumda Samsung'un yeni bir isim değişikliğine giderek Exynos 7650 şeklinde devam edeceği akıllara geliyor. 

Galaxy S6 amiral gemi modelinde 14nm fabrikasyon sürecine sahip Exynos yongaseti kullanılacağı bir süredir konuşuluyor. Bu bakımdan Exynos 7980 yongaseti muhtemel adaylar arasına girebilir. Özellikle yongasetinin Mali-T8xx serisine geçiş yaparak Snapdragon 810 ile kafa kafaya gidebileceği düşünülüyor. Ancak bu konu ilk kez gündeme geldiği için detaylar bilinmiyor. 

Samsung ilk 8 çekirdekli Exynos yongaseti için CES 2013 fuarında özel bir lansman yapmıştı. Ancak daha sonra parlak lansmanlara sahip olan Exynos yongasetleri göremedik. Samsung 1 Mart tarihinde Exynos yongaseti açısından da önemli olacak bilgiler verebilir.  

http://www.phonearena.com/news/Samsung-prepping-a-next-generation-14nm-Exynos-7890-chipset_id65914 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
doctor_bey 4 yıl
14nm ile ciddi avantajlar yakalayacaklar
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ataince 4 yıl
Wikipediaya bakarak konuşuyorsunuz yanlış yapıyorsunuz oradaki bilgilerin tamamı doğru değil. Gfxbench Manhattana bakarak karar vermek lazım.
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Masquerade89 4 yıl
Benim merak ettiğim Samsung kendi mimarisini geliştiriyor mu geçen videoda erdi ile ender bey değinmişlerdi ama pek emin olamamıştım
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Al Swearengen 4 yıl
Adreno 430 a rakip mali-760mp8 olacak.Niye geri kalacak diye haber yapılıyor bu sitede anlamak mümkün değil.Mali-t8xx ile de daha sonra çıkacak snapdragon a rakip olacaktır.
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