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Samsung'un yeni SSD modülleri hız rekorlarını alt üst ediyor

SSD sektöründe farkındalık oluşturmak ve maliyetleri azaltmak adına sürekli yeni teknolojiler geliştiriliyor. Samsung teknoloji geliştirme konusunda avantajlı durumda.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
6,2b
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13
HDD / SSD
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung'un yeni SSD modülleri hız rekorlarını alt üst ediyor


Geliştirdiği teknolojilerle son dönemde SSD sektörünün en çok konuşulan ismi haline gelen ve pazar lideri olmayı başaran Samsung, daha çok konuşulacağa benziyor. Firmanın kurumlara yönelik olarak geliştirdiği yeni SSD modülleri hız rekorlarını alt üst ediyor. 

Samsung geçtiğimiz aylarda 256Gb kapasiteli 3-bitlik 48 katmanlı 3D V-NAND MLC bellek modüllerinin hacimli üretimine başladığını duyurmuştu. Bu bellekleri kullanarak tek bir SSD sürücüsünde 15.36TB kapasiteye ulaşan Samsung bu alanda da bir rekor kırmıştı. 

PM1633a adındaki bu yeni SSD sürücüsü elbette bu denli yoğun bir kapasiteye birkaç içerisinde ulaşabilecek. Şimdilik en fazla 3.84TB kapasite değerlerine ulaşılabiliyor. Aynı bellek modülleri ile geliştirilen PM1725 sürücüsü ise veri transfer hızı değerlerinde rekorlara imza atıyor. 

3.2TB kapasite seviyesine kadar ulaşabilen PM1725 SSD modeli 2.5 inç ve PCIe 3.0 x8 olmak üzere iki farklı versiyona sahip. 2.5 inçlik versiyonda sürekli olarak 3100MB/s okuma hızı, 2200MB/s yazma hızı, 4K rastgele olarak 750 000 IOPS okuma, 120 000 IOPS yazma hızı değerleri bulunuyor. 

Rekor kıran ise PCIe 3.0 x8 versiyonu. Bu versiyonda 6.4TB seviyelerine kadar kapasitelere ulaşmak mümkün. Sürücü sürekli olarak 2200MB/s yazma ve 6000MB/s okuma hızı seviyesine ulaşırken, 4K rastgele olarak ise 1 000 000 IOPS okuma ve 120 000 IOPS yazma hızları söz konusu. PM1725 modelinin şimdiye kadar ki en hızlı SSD sürücüsü olduğu belirtiliyor.  

Elbette bu rekor hızlar son kullanıcıya doğrudan ulaşmayacak. Uzun bir süre kurumlara yönelik özel çözümlerde bu sürücülerin kullanılması bekleniyor zira 5000$ gibi fiyat etiketlerinden bahsediliyor. Son kullanıcı eğer bu çözümlerden yararlanıyorsa dolaylı olarak rekor hızlardan da etkilenmiş olacak.  

http://www.tomshardware.com/news/samsung-ssd-pm1725-iops-gbps,30385.html Yorum Yaz
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Mr.ED 4 yıl en beğenilen
Son kullanıcı için hayaller 3.2TB PM1725, hayatlar 250GB 850 EVO
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OverClocK1ng 4 yıl
Biz okurlar ne kadar Ekrem71 in haberleri yayınlamadan önce defalarca okuması ve hatalarını düzeltmelerini söylesek de, bence Ekrem'in haberlerini başka birisi gözden geçirmeli. Zira adam mutlaka hata yapıyor.
"PM1633a adındaki bu yeni SSD sürücüsü elbette bu denli yoğun bir kapasiteye birkaç içerisinde ulaşabilecek."
Birkaç ne? Birkaç ay mı, birkaç gün mü, birkaç saat mı yoksa birkaç yıl mı?
Biz okurlar ne kadar Ekrem71 in haberleri yayınlamadan önce defalarca okuması ve hatalarını düzeltmelerini söylesek de, bence Ekrem'in haberlerini başka birisi ...
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1 Yanıt Yanıtla +9
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emre1393 4 yıl
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NKFPK 3 yıl
x3 250GB 850 EVO RAİD 0 ile 1500 falan YAKalaYAN VAR
X4 İle 1700 1800 Olur
TOPLAM MALİYETİ 1500.YTL..DE
Gerek varmı
Bunu ev kullanıcısı hangi veri İŞİ ile tıkacayacak..
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infom@n 4 yıl
aycibin
ne gereksiz bir haber.bize ne? sanki burda server işletmecileri toplanmışız. 500$ altında neler geliyor onu duyacaksak eyvallah

Bunlar zamanla bize de gelecek arkadaşım.
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OverClocK1ng 4 yıl
Biz okurlar ne kadar Ekrem71 in haberleri yayınlamadan önce defalarca okuması ve hatalarını düzeltmelerini söylesek de, bence Ekrem'in haberlerini başka birisi gözden geçirmeli. Zira adam mutlaka hata yapıyor.
"PM1633a adındaki bu yeni SSD sürücüsü elbette bu denli yoğun bir kapasiteye birkaç içerisinde ulaşabilecek."
Birkaç ne? Birkaç ay mı, birkaç gün mü, birkaç saat mı yoksa birkaç yıl mı?
Yanıtla +9
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aycibin 4 yıl
ne gereksiz bir haber.bize ne? sanki burda server işletmecileri toplanmışız.

500$ altında neler geliyor onu duyacaksak eyvallah
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Virinom 4 yıl
Mr.ED
Son kullanıcı için hayaller 3.2TB PM1725, hayatlar 250GB 850 EVO

250GB 850 EVO yine hayallerine bir nebze de olsa yaklaşmış demektir oysa ki hala 7200rpm hdd kullananlar var.
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kadirirdem 4 yıl
Super hizli olmuş ama fiyatta super hızlı
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emre1393 4 yıl
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selmand 4 yıl
5 sene sonra 120gb SSD lere güleriz herhalde. Bilgisayarla ilk tanıştığım yıllarda 10gb felan çok büyük rakamlardı. Sonra Flash diskler çıktı 256mb ne büyük nimettir, şimdi 128gb linkler var. Tabi disketi sonra devrimdi. Şimdi neler konuşuluyor. Çok yakında intel işlemciler SSD lere darboğaz yapacaklar. Bu arada samsung işlemci işine girip intel i tokatlarsa hiç şaşırmam.
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aspirin_00 4 yıl
fiyatlarda rekor kırıyor yaniii
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interwap 4 yıl
SSD sayesinde şu HDD'nin hatallığından öyle bir kurtuluyoruz ki artık diskimiz sistemin en yavaş bileşeni olmaktan çıkmak üzere.
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Patren 4 yıl
samsung hızları yüksetmek yerine birazda telefonlarda yaptığını yapıp fiyatları düşürse daha güzel olcak sdd de
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