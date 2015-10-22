Samsung'un yeni SSD modülleri hız rekorlarını alt üst ediyor





Geliştirdiği teknolojilerle son dönemde SSD sektörünün en çok konuşulan ismi haline gelen ve pazar lideri olmayı başaran Samsung, daha çok konuşulacağa benziyor. Firmanın kurumlara yönelik olarak geliştirdiği yeni SSD modülleri hız rekorlarını alt üst ediyor.





Samsung geçtiğimiz aylarda 256Gb kapasiteli 3-bitlik 48 katmanlı 3D V-NAND MLC bellek modüllerinin hacimli üretimine başladığını duyurmuştu. Bu bellekleri kullanarak tek bir SSD sürücüsünde 15.36TB kapasiteye ulaşan Samsung bu alanda da bir rekor kırmıştı.





PM1633a adındaki bu yeni SSD sürücüsü elbette bu denli yoğun bir kapasiteye birkaç içerisinde ulaşabilecek. Şimdilik en fazla 3.84TB kapasite değerlerine ulaşılabiliyor. Aynı bellek modülleri ile geliştirilen PM1725 sürücüsü ise veri transfer hızı değerlerinde rekorlara imza atıyor.





3.2TB kapasite seviyesine kadar ulaşabilen PM1725 SSD modeli 2.5 inç ve PCIe 3.0 x8 olmak üzere iki farklı versiyona sahip. 2.5 inçlik versiyonda sürekli olarak 3100MB/s okuma hızı, 2200MB/s yazma hızı, 4K rastgele olarak 750 000 IOPS okuma, 120 000 IOPS yazma hızı değerleri bulunuyor.





Rekor kıran ise PCIe 3.0 x8 versiyonu. Bu versiyonda 6.4TB seviyelerine kadar kapasitelere ulaşmak mümkün. Sürücü sürekli olarak 2200MB/s yazma ve 6000MB/s okuma hızı seviyesine ulaşırken, 4K rastgele olarak ise 1 000 000 IOPS okuma ve 120 000 IOPS yazma hızları söz konusu. PM1725 modelinin şimdiye kadar ki en hızlı SSD sürücüsü olduğu belirtiliyor.





Elbette bu rekor hızlar son kullanıcıya doğrudan ulaşmayacak. Uzun bir süre kurumlara yönelik özel çözümlerde bu sürücülerin kullanılması bekleniyor zira 5000$ gibi fiyat etiketlerinden bahsediliyor. Son kullanıcı eğer bu çözümlerden yararlanıyorsa dolaylı olarak rekor hızlardan da etkilenmiş olacak.

http://www.tomshardware.com/news/samsung-ssd-pm1725-iops-gbps,30385.html