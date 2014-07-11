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Samsung'un yeni yongaseti Exynos ModAP oldu

4 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung'un yeni yongaseti Exynos ModAP oldu

Geçen yıldan bu yana mevcut Exynos 5 mimarisi ile yoluna devam eden ve rakipleri ile başabaş oynayacak yeni bir mimari duyurmakta acele etmeyen Samsung, dün itibariyle farklı bir açıdan ele aldığı yeni Exynos mimarisini duyurdu.

Exynos ModAP adı verilen yeni mimaride Samsung hız veya performans gibi ögelerin üzerinde durmaktan ziyade entegre modem, görüntü işlemcisi, bağlantı yongası gibi yan faktörlerin daha öne çıktığı bir tasarım belirlemiş. 

Exynos ModAP yongaseti 28nm fabrikasyon süreci ile üretiliyor ve entegre LTE modem sunan ilk Exynos üyesi olmayı başarıyor. Yongaseti tüm dünyadaki hücresel altyapılara en verimli bağlantıyı sağlayacak şekilde optimize edilmiş. Bu da Samsung'un LTE versiyonu için Snapdragon yongasetlerine bağımlılığını ortadan kaldıracak. 

Gelişmiş görüntü sinyal işlemcisi sayesinde Exynos ModAP taşıyan tüm cihazlarda 30 kare/saniye hızında Full HD video kaydı mümkün hale gelecek. 

Samsung bağlantı yongalarının kablosuz vericilerle daha optimize ve verimli iletişim kurması için yongasetinde yardımcı bir yongaya yer vermiş. Bu yardımcı yonga işlemcideki yükü azaltarak enerji tasarrufu yapılmasını sağlıyor. Yardımcı yonga ModAP yanında diğer Exynos yongasetleri ile de kullanılabilecek. 

Yongasetinde yer alan uygulama işlemcisi ise 4 çekirdekli. Ancak hangi mimariyi kullanıyor veya özelleştirilmiş bir yapıda mı bunlar şimdilik karanlıkta kalan detaylar. 

Aslında Exynos ModAP yongaseti firmanın orta seviyeye yönelik olarak yaptığı hamlelerden birisi olarak gösterilebilir. Bu segmentte Çinli rakiplerine karşı zemin kaybeden Samsung, tamamını kendi tasarladığı yongasetleri ile kar marjını artırmayı ve Qualcomm'a bağımlılığını azaltmayı planlıyor. Diğer türlü Exynos ModAP yongasetinin Snapdragon 808 veya 810 gibi rakiplerinin karşısına çıkacak kadar yüksek bir performans sunmadığı belirtiliyor. 

http://www.samsung.com/global/business/semiconductor/minisite/Exynos/w/mediacenter.html#?v=blog_Samsung_Exynos_continues_to_deliver_rich_technology_for_a_simple_life Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
ArcosS3 4 yıl en beğenilen
Full HD'de 30 Kare saniye veriyormuş. Vay vay vay. 2 sene öncede veriyordu zaten? Bende mi problem var?
2 Yanıt Yanıtla +35
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pSy! 4 yıl
platform farklı SoC platfomundan bahsediyoruz bir nevi amd a serisi gibi modemi gpusu cpusu aynı yongada exynos için ciddi bir gelişme.burda bol keseden sallayanlar bırakın SoC tasarlamayı 2satır kod yazmayan, çarpım tablosunu dahi ezberden okuyamanlar.
platform farklı SoC platfomundan bahsediyoruz bir nevi amd a serisi gibi modemi gpusu cpusu aynı yongada exynos için ciddi bir gelişme.burda bol keseden sallay...
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Yanıtla +19
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Al Swearengen 4 yıl
Snapdragon 400 ün rakibi sanırsam.Exynos etkinliği bu muydu herkes 5433 ü beklerken.
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Umutcan 4 yıl
Orta seviye modellere koyacağı bir SoC'mi olacak acaba? Çok bir yenilik yok gibi, samsung cephesinde bu senenin en üst seviye tabletlerinde ve telefonlarında(note 4 ve tabletleri) hangi SoC tercih edilecek onu merak ediyorum.
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mehmedaltair 4 yıl
Bende mi sıkıntı var anlamadım ki en azından samsunga düşmanlık yaparken mantıklı yapıyorum
millet öyle laf etmiş ki note 4'te bunu kullanacaklar sanki yada samsung orta seviye çipset çıkaramaz gibi...
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Neither 4 yıl
Güç tüketimi hakkında yeterli bilgi almak gerek tabi ama samsung bazen gerçekten nefret ettiriyor
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ardarda45 4 yıl
Etkinlik patlamış zaten sağlam bir şekilde 5433'ü lanse etselerdi Erdi abi yapardı haberi
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MoRTaLSouL 4 yıl
Samsung telefonlarında yaptığı gibi sadece ismini değiştirip bir kaç da özellik ekleyip yeni ürün diye tanıtıyor. İşlemcileri de öyle sadece LTE desteği gelmiş ve yeni yongaseti diye tanıtmış.
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OverClocK1ng 4 yıl
"Diğer türlü Exynos ModAP yongasetinin Snapdragon 808 veya 810 gibi rakiplerinin karşısına çıkacak kadar yüksek bir performans sunmadığı belirtiliyor."
Zaten 1080p de 30 kare saniye anca çekim yapabiliyormuş.
3 gün önce yedek telefon olarak kullanmak üzere aldığım ve geçen
senenin modeli olan LG G2 bile 1080p de 60 kare saniye çekebiliyor.
Bence Samsung'un Exynos'u bu konuda biraz geriden gelmeye başladı.
Ama Samsung bu. Teknolojiye yön veren firma. Zamanla yetişecektir..
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crazy585858 4 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

"Diğer türlü Exynos ModAP yongasetinin Snapdragon 808 veya 810 gibi rakiplerinin karşısına çıkacak kadar yüksek bir performans sunmadığı belirtiliyor."

Zaten 1080p de 30 kare saniye anca çekim yapabiliyormuş.
3 gün önce yedek telefon olarak kullanmak üzere aldığım ve geçen
senenin modeli olan LG G2 bile 1080p de 60 kare saniye çekebiliyor.

Bence Samsung'un Exynos'u bu konuda biraz geriden gelmeye başladı.
Ama Samsung bu. Teknolojiye yön veren firma. Zamanla yetişecektir..

1.si bu işlemci orta seviyeye yönelik tasarlanmış ve amacı farklı samsung üst seviye işlemcisini tanıtmadıki ? orta seviye bu
2. si senin buraya yorum atma amacın lg g2yi yedek telefon aldım vs. bla bla bla diyerek kendi egonu tatmin etmen bu açık ve net.. haberi anlamadan salla babam salla yedek telefonmuş aldıysan bizene kardeşim illa yazmanmı gerekiyor alakasızca ? anladık paran var zaten sizin gibilerde oluyor hep bu kadarda görgüsüzlük olmaz.[>:]
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Sirchade 4 yıl
benim 3 yıllık s2'de çekiyordu 30 fps 1080p video. kimi kandırıyo la bunlar?
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cumur 4 yıl Sirchade
`Raikonen`

benim 3 yıllık s2'de çekiyordu 30 fps 1080p video. kimi kandırıyo la bunlar?

o kandırmacayı yazılımlla yaptılar, galasy s2 reelde 30 fps 1080p çekim yapmıyordu size bize öyle ittirdiler
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Al Swearengen 4 yıl
Snapdragon 400 de 30 fps çekiyor,o da 4k kayıt yapmıyor.Bunun da yapamamasının sebebi o.Haberin içeriğini iyi okumak lazım.Ha firmalar istese yapar ama hepsi çakal olduğu için yapmıyor hiçbiri.
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The-Engineer 4 yıl Al Swearengen
thebancally

Snapdragon 400 de 30 fps çekiyor,o da 4k kayıt yapmıyor.Bunun da yapamamasının sebebi o.Haberin içeriğini iyi okumak lazım.Ha firmalar istese yapar ama hepsi çakal olduğu için yapmıyor hiçbiri.

4K için saplam gpu lazım hocam , şu anlık orta seviye çipsetlerin çekmesi zor
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ycanatilgan 4 yıl
4K kayıt nerde?
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stalker(1979) 4 yıl
Bu Exynos'dan hir halt olmayacak anlaşıldı:(
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darkest earth 4 yıl
Ulan bu buymuş ya...
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