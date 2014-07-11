Samsung'un yeni yongaseti Exynos ModAP oldu





Geçen yıldan bu yana mevcut Exynos 5 mimarisi ile yoluna devam eden ve rakipleri ile başabaş oynayacak yeni bir mimari duyurmakta acele etmeyen Samsung, dün itibariyle farklı bir açıdan ele aldığı yeni Exynos mimarisini duyurdu.





Exynos ModAP adı verilen yeni mimaride Samsung hız veya performans gibi ögelerin üzerinde durmaktan ziyade entegre modem, görüntü işlemcisi, bağlantı yongası gibi yan faktörlerin daha öne çıktığı bir tasarım belirlemiş.





Exynos ModAP yongaseti 28nm fabrikasyon süreci ile üretiliyor ve entegre LTE modem sunan ilk Exynos üyesi olmayı başarıyor. Yongaseti tüm dünyadaki hücresel altyapılara en verimli bağlantıyı sağlayacak şekilde optimize edilmiş. Bu da Samsung'un LTE versiyonu için Snapdragon yongasetlerine bağımlılığını ortadan kaldıracak.





Gelişmiş görüntü sinyal işlemcisi sayesinde Exynos ModAP taşıyan tüm cihazlarda 30 kare/saniye hızında Full HD video kaydı mümkün hale gelecek.





Samsung bağlantı yongalarının kablosuz vericilerle daha optimize ve verimli iletişim kurması için yongasetinde yardımcı bir yongaya yer vermiş. Bu yardımcı yonga işlemcideki yükü azaltarak enerji tasarrufu yapılmasını sağlıyor. Yardımcı yonga ModAP yanında diğer Exynos yongasetleri ile de kullanılabilecek.





Yongasetinde yer alan uygulama işlemcisi ise 4 çekirdekli. Ancak hangi mimariyi kullanıyor veya özelleştirilmiş bir yapıda mı bunlar şimdilik karanlıkta kalan detaylar.





Aslında Exynos ModAP yongaseti firmanın orta seviyeye yönelik olarak yaptığı hamlelerden birisi olarak gösterilebilir. Bu segmentte Çinli rakiplerine karşı zemin kaybeden Samsung, tamamını kendi tasarladığı yongasetleri ile kar marjını artırmayı ve Qualcomm'a bağımlılığını azaltmayı planlıyor. Diğer türlü Exynos ModAP yongasetinin Snapdragon 808 veya 810 gibi rakiplerinin karşısına çıkacak kadar yüksek bir performans sunmadığı belirtiliyor.

http://www.samsung.com/global/business/semiconductor/minisite/Exynos/w/mediacenter.html#?v=blog_Samsung_Exynos_continues_to_deliver_rich_technology_for_a_simple_life