Samsung'un yeni yongaseti Exynos Infinity olacak

Haber Editörü
Samsung'un bu yıl için üzerinde çalıştığı bilinen ve henüz resmi olarak lanse edilmeyen Exynos yongaseti veya yongasetleri için firma nihayet ilk ipucunu verdi.
Muhtemelen Galaxy S5 modelinde yerini alacak olan yeni yongaseti Exynos Infinity adını taşıyor. Yongaseti gelecek hafta başlayacak MWC 2014 etkinliğinde yerini alacak.
Samsung'un Cortex-A5x serisi çekirdekleri kullanacağı 64-bitlik Exynos 6 ile ARMv8 komut seti üzerinde kendi tasarımı yine 64-bitlik Exynos S yongasetlerini tanıtacağı sık sık gündeme geliyordu. Ancak bu yongasetleri Infinity altında mı toplanacak yoksa Infinity yeni bir serinin başlangıcı mı olacak şimdilik birşey söylemek güç.
Apple'ın iPhone 5S ile birlikte teknoloji dünyasına sunduğu 64-bitlik A7 yongaseti sonrasında diğer tasarımcıların da çalışmaları hız kazanmıştı. Qualcomm, Cortex-A53 çekirdekli orta seviye 64-bitlik Snapdragon 410 yongasetini tanıtırken, Samsung'un da yeni Exynos yongasetinde 64-bit desteğine yer vereceği ifade edilmişti. Ayrıca LG, Huawei, MediaTek, Allwinner gibi pek çok oyuncu bu yıl ilk ürünlerini piyasaya sürmeyi planlıyor.
Samsung'un yeni yongaseti ile bizlere neler sunacağını yüksek ihtimalle 24 Şubat tarihindeki Unpacked 5 etkinliğinde görebileceğiz.
http://www.phonearena.com/news/Samsung-to-announce-new-Exynos-Infinity-processor-at-MWC-2014_id52808 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Kısacası amaç burada Samsung firmasını övmek değil rekabetin kullanıcılara ne kazandırdığını anlamanız. Samsung firmasının elinde 4G modem entegresi için gerekli patentler olsa sadece Exynos işlemcili telefonlar üretip tüm dünyaya ihraç edeceği de su götürmez bir gerçek.
2 g olsun limitsiz olsun 5 lira olsun var mı bunu yapabilen?
Artı almayı büyük bir marifet olarak görüyorsanız buyrun artılar sizin olsun. Benim anlatmaya çalıştığım şey Samsung bu işe öncülük etmeseydi Qualcomm, Nvidia, Intel gibi firmalar mobil sektör chipsetlerinin gelişimi için uğraş vermezdi, fiyatlar daha yüksek olurdu (Ülkemiz fiyatlarını baz almayın), hatta Mediatek, Allwinner vb. firmalar piyasada yer edinmeye çalışırken kullanıcıların uygun fiyattan yüksek performanslı ürün almasını sağlayacak A7 chipset gelişimi için çaba harcamazdı.
İddia ettiğiniz konuya gelirsek, onuda yanlış biliyorsunuz çünkü Hummingbird kod adıdır, Exnos ise Samsung firmasının kendi cihazlarında kullandığı işlemciye verilmiş isimdir. Hummingbird olarak araştırma yapınca bile karşınıza 2010 yılında Galaxy S ve Wave telefonlarda kullanılan Exynos 3110 chipset geleceğini görürsünüz.
System Chip > Samsung Exynos 3 (previously known as S5PC110, Hummingbird, Exynos 3110)
CPU >1 GHz single-core (ARM Cortex A8)
GPU > 200 MHz PowerVR SGX 540
Memory > 512 MB RAM
en.wikipedia.org/...
Kaynak kodlarının dağıtıldığına dair haberleri de altta ki linklerden görebilirsiniz zaten.
donanimhaber.com/...
androidcanavari.net/...
opensource.samsung.com/...