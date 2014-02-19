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Samsung'un yeni yongaseti Exynos Infinity olacak

5 yıl
9,2b
1
40
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung'un yeni yongaseti Exynos Infinity olacak

Samsung'un bu yıl için üzerinde çalıştığı bilinen ve henüz resmi olarak lanse edilmeyen Exynos yongaseti veya yongasetleri için firma nihayet ilk ipucunu verdi.

Muhtemelen Galaxy S5 modelinde yerini alacak olan yeni yongaseti Exynos Infinity adını taşıyor. Yongaseti gelecek hafta başlayacak MWC 2014 etkinliğinde yerini alacak. 

Samsung'un Cortex-A5x serisi çekirdekleri kullanacağı 64-bitlik Exynos 6 ile ARMv8 komut seti üzerinde kendi tasarımı yine 64-bitlik Exynos S yongasetlerini tanıtacağı sık sık gündeme geliyordu. Ancak bu yongasetleri Infinity altında mı toplanacak yoksa Infinity yeni bir serinin başlangıcı mı olacak şimdilik birşey söylemek güç.

Apple'ın iPhone 5S ile birlikte teknoloji dünyasına sunduğu 64-bitlik A7 yongaseti sonrasında diğer tasarımcıların da çalışmaları hız kazanmıştı. Qualcomm, Cortex-A53 çekirdekli orta seviye 64-bitlik Snapdragon 410 yongasetini tanıtırken, Samsung'un da yeni Exynos yongasetinde 64-bit desteğine yer vereceği ifade edilmişti. Ayrıca LG, Huawei, MediaTek, Allwinner gibi pek çok oyuncu bu yıl ilk ürünlerini piyasaya sürmeyi planlıyor. 

Samsung'un yeni yongaseti ile bizlere neler sunacağını yüksek ihtimalle 24 Şubat tarihindeki Unpacked 5 etkinliğinde görebileceğiz. 

http://www.phonearena.com/news/Samsung-to-announce-new-Exynos-Infinity-processor-at-MWC-2014_id52808 Yorum Yaz
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damn2u 5 yıl en beğenilen
Wave s8500 ve Galaxy S i9000 ile çıkan Exynos işlemcilerin yarattığı patlama sayesinde bu sektörün geliştiğini bilen yok tabi. Exynos sayesinde Android dünyasında adobe flash player kullanılabildiğini HTML5'in o zamanlar olmadığını, online video izleme kavramının yaygınlaşmasını sağladığını, telefonlarda yüksek performans, akıcı oyun deneyimi sağlandığını herkes unuttu tabi. Şimdilerde övdüğünüz Qualcomm o zamanlar Scorpion işlemciler ile nal topluyordu. Sonra ki iki sene boyunda da nal toplamaya devam etmişti. Sonrasında Cortex A9 + Cortex A15 karışımı Krati işlemcileri çıkardığında ancak Samsung Exynos serisi ile yarışabilir hale geldi. Exynos işlemci kodlarının developerlara dağıtılıp custrom rom gelişimini sağladığını da unutmamak gerek.

Kısacası amaç burada Samsung firmasını övmek değil rekabetin kullanıcılara ne kazandırdığını anlamanız. Samsung firmasının elinde 4G modem entegresi için gerekli patentler olsa sadece Exynos işlemcili telefonlar üretip tüm dünyaya ihraç edeceği de su götürmez bir gerçek.
Wave s8500 ve Galaxy S i9000 ile çıkan Exynos işlemcilerin yarattığı patlama sayesinde bu sektörün geliştiğini bilen yok tabi. Exynos sayesinde Android düny...
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1 Yanıt Yanıtla +35
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fatih-8 5 yıl
Nedir bu 4g merakı arkadas ya. 4 g gelince 3G çöp olacakmış. Ne olacak 3G li telefon çekmeyecek mı? Kota 100 mb olduktan sonra hızın 150 mbps olsa ne olur ? Bak yanlışlıkla 3 sn de kotayı bitirdim mı diyeceksiniz anlamıyorum ki :)
2 g olsun limitsiz olsun 5 lira olsun var mı bunu yapabilen?
Nedir bu 4g merakı arkadas ya. 4 g gelince 3G çöp olacakmış. Ne olacak 3G li telefon çekmeyecek mı? Kota 100 mb olduktan sonra hızın 150 mbps olsa ne olur ? B...
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2 Yanıt Yanıtla +8
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damn2u 5 yıl mehmedaltair
mehmedaltair

Galaxy s ve wave'deki işlemci exynos değil hummingbird'di ve exynos'un atasıydı
ayrıca yanlış 2 exynos kaynak kodları geliştiricilere verilmiyor bu yüzden samsung sağlam küfür yiyor. Hatta geçen sene cm ekibi samsung'u tehdit etmişti kaynak kodları olmayan işlemci için rom falan çıkarmakla uğraşamayız diye
ilginçtir ki yorum yanlışlarla dolu olmasına rağmen o kadar artı almış

Artı almayı büyük bir marifet olarak görüyorsanız buyrun artılar sizin olsun. Benim anlatmaya çalıştığım şey Samsung bu işe öncülük etmeseydi Qualcomm, Nvidia, Intel gibi firmalar mobil sektör chipsetlerinin gelişimi için uğraş vermezdi, fiyatlar daha yüksek olurdu (Ülkemiz fiyatlarını baz almayın), hatta Mediatek, Allwinner vb. firmalar piyasada yer edinmeye çalışırken kullanıcıların uygun fiyattan yüksek performanslı ürün almasını sağlayacak A7 chipset gelişimi için çaba harcamazdı.

İddia ettiğiniz konuya gelirsek, onuda yanlış biliyorsunuz çünkü Hummingbird kod adıdır, Exnos ise Samsung firmasının kendi cihazlarında kullandığı işlemciye verilmiş isimdir. Hummingbird olarak araştırma yapınca bile karşınıza 2010 yılında Galaxy S ve Wave telefonlarda kullanılan Exynos 3110 chipset geleceğini görürsünüz.

System Chip > Samsung Exynos 3 (previously known as S5PC110, Hummingbird, Exynos 3110)
CPU >1 GHz single-core (ARM Cortex A8)
GPU > 200 MHz PowerVR SGX 540
Memory > 512 MB RAM

en.wikipedia.org/...

Kaynak kodlarının dağıtıldığına dair haberleri de altta ki linklerden görebilirsiniz zaten.

donanimhaber.com/...

androidcanavari.net/...

opensource.samsung.com/...
mehmedaltairGalaxy s ve wave'deki işlemci exynos değil hummingbird'di ve exynos'un atasıydıayrıca yanlış 2 exynos kaynak ko...
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okan_cehapelioglu 5 yıl
samsungun zaten bi işlemci yongaseti iyi onuda touchwiz ile mahvediyor
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GetSomeRest 5 yıl
Samsung 5g nin patentlerini almış 5g nin yaygınlaşmasını bekliyor. Zamanı gelince diğer markalar exinoslu cihazlar kervanına katılıp, geri kalmış ülkelere 4g li snapdragonu iteleyecekler. Nasıl senaryo ama.
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Sebastian Shaw 5 yıl
4g sini falan geçtim ama samsung bu ülkeye farklı şu ülkeye farklı chipsetle cihaz çıkarmaya devam ettikçe hiçbir zaman s3 deki satışlarını yakalayamaz

note 3 de başladığı exynos ve snapdragon ayrımını s5 de de devam ettirirse insanları iyice soğutur kendinden

özellikle de note 3 ün snapdragon 800 lü versiyonunu türkiyeye resmi olarak göndermeyi bırakın şu saçma sapan bölgesel ülke kilidi ile distrbutörlerin bile getirmesine taş koydular ya neyin kafasını yaşıyorlar anlamak mümkün değil

hayır zaten kar ın dibine vuruyorsun koy şöyle exynoslara da 4k video desteği ve 4g lte desteği ver her ülkeye de iki modeli o zaman gör bakalım hangi chipset daha çok tutuluyor o zaman gerçekten exynos isteyen zaten gider alır ama senin kimseyi mecbur bırakma hakkın yok
hele ki şu anda lg nin g2 ve gpro 2 ile sağlam adımlar attığı (en azından şimdilik öyle görünüyor) bir dönemde hala exynos un sorunlarını düzeltmek yerine yok şu ülkeye bu versiyon bu ülkeye şu versiyon yok normal s5 yok premium s5 dersen sen kaybedersin samsung

tüm bunları mart 2013 den beri note 3 yolu gözleyerek çıkış yaptığında tüm bu sorunları yaşayan ve bu iki versiyon yüzünden resmen samsung un bu politikalarından soğuyan note 3 kullanıcılar klübü sahibi olarak yazıyorum

edit: imla
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kucuker34 5 yıl
Snapdragon akar
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fatih-8 5 yıl
Nedir bu 4g merakı arkadas ya. 4 g gelince 3G çöp olacakmış. Ne olacak 3G li telefon çekmeyecek mı? Kota 100 mb olduktan sonra hızın 150 mbps olsa ne olur ? Bak yanlışlıkla 3 sn de kotayı bitirdim mı diyeceksiniz anlamıyorum ki :)
2 g olsun limitsiz olsun 5 lira olsun var mı bunu yapabilen?
2 Yanıt Yanıtla +8
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darkaura 5 yıl fatih-8
fatih-8

Nedir bu 4g merakı arkadas ya. 4 g gelince 3G çöp olacakmış. Ne olacak 3G li telefon çekmeyecek mı? Kota 100 mb olduktan sonra hızın 150 mbps olsa ne olur ? Bak yanlışlıkla 3 sn de kotayı bitirdim mı diyeceksiniz anlamıyorum ki :)
2 g olsun limitsiz olsun 5 lira olsun var mı bunu yapabilen?

Esas 4g geldiginde kotalar yukselecek, farkinda degilsiniz. 3g de kota olmasi ayni baz istasyonuna bagli binlerce kullaniciya yetecek toplam hizi sunamamasindan. Yoksa gsm operatorleri keyiflerinden kota koyup niye kendi pazarlarini kucultsun. 4g geldiginde 4g li cihazlar fiber optik gibi kullanilirken, 3g kullanicilari ayni kotalara tabi olmaya devam edecek. Bakalim o zaman neye cop neye kral diyeceksiniz.
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01001101 5 yıl fatih-8
4G ile ilgili lisans sıkıntısı oduğu için 4G açık olmuyor diye biliyorum ama yanlış biliyo da olabilirim (yoksa niye koymasın ki zaten? adamlar donanım basma meraklısı)

fatih-8

Nedir bu 4g merakı arkadas ya. 4 g gelince 3G çöp olacakmış. Ne olacak 3G li telefon çekmeyecek mı? Kota 100 mb olduktan sonra hızın 150 mbps olsa ne olur ? Bak yanlışlıkla 3 sn de kotayı bitirdim mı diyeceksiniz anlamıyorum ki :)
2 g olsun limitsiz olsun 5 lira olsun var mı bunu yapabilen?

türkiyedeki kullanıcılarda müthiş bi popüler kültür var bu konularda. adamın yazdığı aynen şu: "gmd alacaktım ama tam alacağım sırada yeni android sürümü tanıtıldı, gmd sürümü eski kaldı, almaktan vazgeçtim" bu nasıl bi yorumdur? işte bu yorumu yazan ile aynı kafadaki adamlar şuanda 3G çöp diyolar.

adam 4G çıkınca 3G çöp olacak diyo, ama aynı adam telefonunun şarjı gitmesin diye 3G'yi kapatıp EDGE ile kullanıyo mobil internetini.
3G hızı neyine yetmiyo desen verecek cevabı yok.
abd forumlarına girin bakın, millet 4G'nin inanılmaz batarya sömürmesinden dolayı 4G'yi kapatıp 3G ile kullanıyo telefonu.



* ikinci el değeri için falan 4G isteyene lafım yok.
** 4G destekli işlemci varken neden desteklemeyeni alıyim diyene lafım yok.
*** gelişmiş ülkeye exynos satmıyolar ama gelişmemiş ülkelere bunu kakalıyolar diyene de lafım yok.
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-BraveHeart- 5 yıl
4g bize 3-4 seneye gelmez gelsede zaten kota yada sarj bitmesin diye 3g kullanacaz tipki simdi aynisini 2g ile yapiyoruz
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DraGonS 5 yıl
4g telefonda kullanımı ile ilgili lisans problemleri yaşıyor muhtemelen samsung. Yoksa başka firmalara bağımlı kalmak istediğini sanmam.
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damn2u 5 yıl
Wave s8500 ve Galaxy S i9000 ile çıkan Exynos işlemcilerin yarattığı patlama sayesinde bu sektörün geliştiğini bilen yok tabi. Exynos sayesinde Android dünyasında adobe flash player kullanılabildiğini HTML5'in o zamanlar olmadığını, online video izleme kavramının yaygınlaşmasını sağladığını, telefonlarda yüksek performans, akıcı oyun deneyimi sağlandığını herkes unuttu tabi. Şimdilerde övdüğünüz Qualcomm o zamanlar Scorpion işlemciler ile nal topluyordu. Sonra ki iki sene boyunda da nal toplamaya devam etmişti. Sonrasında Cortex A9 + Cortex A15 karışımı Krati işlemcileri çıkardığında ancak Samsung Exynos serisi ile yarışabilir hale geldi. Exynos işlemci kodlarının developerlara dağıtılıp custrom rom gelişimini sağladığını da unutmamak gerek.

Kısacası amaç burada Samsung firmasını övmek değil rekabetin kullanıcılara ne kazandırdığını anlamanız. Samsung firmasının elinde 4G modem entegresi için gerekli patentler olsa sadece Exynos işlemcili telefonlar üretip tüm dünyaya ihraç edeceği de su götürmez bir gerçek.
1 Yanıt Yanıtla +35
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lavdegon 5 yıl
@azsussan çok doğru söylüyor 2015 de ülkemizde 4G altyapısı kurulacak ve 4g modemi olmayan cihazlar çok ciddi şekilde değer kaybedecek. Bu durum işinize gelmiyo olabilir ama gerçeker acıdır
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Bradley Cooper 5 yıl
GALAXY olsun
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Batuist 5 yıl
samsung işlemci konusunda hala istediğini elde edebilmiş değil. bu konuda en iyisi qualcom..
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General. 5 yıl
Samsung basıyor donanımı eyvallah ama bide şu tasarıma ve kasa kalitesinede el atması lazım artık.Görseldeki Boğa'da acaba plastikmi diye düşünmeye başlıyor insan.
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