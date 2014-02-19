Samsung'un yeni yongaseti Exynos Infinity olacak





Samsung'un bu yıl için üzerinde çalıştığı bilinen ve henüz resmi olarak lanse edilmeyen Exynos yongaseti veya yongasetleri için firma nihayet ilk ipucunu verdi.





Muhtemelen Galaxy S5 modelinde yerini alacak olan yeni yongaseti Exynos Infinity adını taşıyor. Yongaseti gelecek hafta başlayacak MWC 2014 etkinliğinde yerini alacak.





Samsung'un Cortex-A5x serisi çekirdekleri kullanacağı 64-bitlik Exynos 6 ile ARMv8 komut seti üzerinde kendi tasarımı yine 64-bitlik Exynos S yongasetlerini tanıtacağı sık sık gündeme geliyordu. Ancak bu yongasetleri Infinity altında mı toplanacak yoksa Infinity yeni bir serinin başlangıcı mı olacak şimdilik birşey söylemek güç.





Apple'ın iPhone 5S ile birlikte teknoloji dünyasına sunduğu 64-bitlik A7 yongaseti sonrasında diğer tasarımcıların da çalışmaları hız kazanmıştı. Qualcomm, Cortex-A53 çekirdekli orta seviye 64-bitlik Snapdragon 410 yongasetini tanıtırken, Samsung'un da yeni Exynos yongasetinde 64-bit desteğine yer vereceği ifade edilmişti. Ayrıca LG, Huawei, MediaTek, Allwinner gibi pek çok oyuncu bu yıl ilk ürünlerini piyasaya sürmeyi planlıyor.





Samsung'un yeni yongaseti ile bizlere neler sunacağını yüksek ihtimalle 24 Şubat tarihindeki Unpacked 5 etkinliğinde görebileceğiz.

http://www.phonearena.com/news/Samsung-to-announce-new-Exynos-Infinity-processor-at-MWC-2014_id52808