Samsung'un yonga bölümü de düşüşte





Önceki yıllarda hem Galaxy ailesindeki mobil cihazları için hem de Apple için yongaseti tasarlayan veya üreten Samsung, bu sayede pazarda hatırı sayılır bir gelir ve pay elde etmeyi başarmıştı. Ancak son dönemde Apple ile yaşanan problemler ve satışlardaki gerileme yonga bölümünün gelirlerinin azalmasına neden oldu.





Yapılan analizlere göre Samsung'un yonga bölümü bu yıl gelirlerde 851 milyon dolar gerileme yaşayacak. Faaliyet karında ise geçen yıla göre 197 milyon dolar düşüş görünüyor. Samsung düşüşün en büyük nedenini müşterilerden gelen talebin azalması olarak açıklıyor.





Düşüşün en büyük sebebi ise elbette Apple. Her ay yaklaşık 16-17 milyon iOS cihazı satan Apple, A serisi yongalarının üretimini Samsung'a yaptırdığı için yüklü bir miktar ödemeyi de firmaya bırakıyordu. Ancak son dönemde Apple'ın yonga üretimi için TSMC ile anlaşması ve siparişin büyük bölümünü Samsung'dan kaydırması yaklaşık 1 milyar dolarlık bir zarara sebep oldu.





Exynos yongasetlerinin revaçta olduğu 2012-2013 yıllarında da bazı Çinli üreticiler Samsung'dan tedarik yapmaya başlamıştı. Ayrıca Galaxy S2 ve Galaxy S3 satışları da yonga bölümüne adeta patlama yaptırdı. Ancak bugün Exynos yongasetine rağbet yok ve Galaxy S5 modeli de Qualcomm yongasetleriyle pazara çıktı.





Analizler Apple'ın kararının gelecek yıl ortalarına kadar Samsung'u zarar ettirmeye devam edeceğini belirtiyor. Bu dönemden sonra bölümde yapılacak revizyon ile maliyetlerin azaltılarak dengenin sağlanabileceği tahmin ediliyor.

http://www.businessinsider.com/apple-changes-its-chip-making-hurts-samsung-2014-8