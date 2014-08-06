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Samsung'un yonga bölümü de düşüşte

4 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung'un yonga bölümü de düşüşte

Önceki yıllarda hem Galaxy ailesindeki mobil cihazları için hem de Apple için yongaseti tasarlayan veya üreten Samsung, bu sayede pazarda hatırı sayılır bir gelir ve pay elde etmeyi başarmıştı. Ancak son dönemde Apple ile yaşanan problemler ve satışlardaki gerileme yonga bölümünün gelirlerinin azalmasına neden oldu.

Yapılan analizlere göre Samsung'un yonga bölümü bu yıl gelirlerde 851 milyon dolar gerileme yaşayacak. Faaliyet karında ise geçen yıla göre 197 milyon dolar düşüş görünüyor. Samsung düşüşün en büyük nedenini müşterilerden gelen talebin azalması olarak açıklıyor.

Düşüşün en büyük sebebi ise elbette Apple. Her ay yaklaşık 16-17 milyon iOS cihazı satan Apple, A serisi yongalarının üretimini Samsung'a yaptırdığı için yüklü bir miktar ödemeyi de firmaya bırakıyordu. Ancak son dönemde Apple'ın yonga üretimi için TSMC ile anlaşması ve siparişin büyük bölümünü Samsung'dan kaydırması yaklaşık 1 milyar dolarlık bir zarara sebep oldu.

Exynos yongasetlerinin revaçta olduğu 2012-2013 yıllarında da bazı Çinli üreticiler Samsung'dan tedarik yapmaya başlamıştı. Ayrıca Galaxy S2 ve Galaxy S3 satışları da yonga bölümüne adeta patlama yaptırdı. Ancak bugün Exynos yongasetine rağbet yok ve Galaxy S5 modeli de Qualcomm yongasetleriyle pazara çıktı. 

Analizler Apple'ın kararının gelecek yıl ortalarına kadar Samsung'u zarar ettirmeye devam edeceğini belirtiyor. Bu dönemden sonra bölümde yapılacak revizyon ile maliyetlerin azaltılarak dengenin sağlanabileceği tahmin ediliyor.  

http://www.businessinsider.com/apple-changes-its-chip-making-hurts-samsung-2014-8 Yorum Yaz
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new-desing 4 yıl en beğenilen
Ekrem Bey aynı hatayı üçüncü kez yapıyorsunuz. S5 in Exynos versiyonu da var.
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Mr.Legend 4 yıl
Yav daha yeni Apple'ın Samsung ile üretim ortaklığı yapacağı söylenmiyor muydu? Şimdi bu yazıdan anladığım Apple uzun bir süre daha TSMC ile üretime devam edeceği
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ero_52 4 yıl
Bise olmaz o kadar kayiptan.beyaz esya televizyon vb. den kapatırlar o açığı.
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ganja77 4 yıl
beter olsun çekik gözlüler
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Gece772 4 yıl
Samsung para kaybediyor yazık beee
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doctor_bey 4 yıl
Tam "Samsung kesin batacak" demiştim ki,yan tarafta Note 4 haberini gördüm,note 4 samsung için kurtuluş olacak ama gereksiz bi cihaz şu an için
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Hauntedd 4 yıl
Bu ekrem beyde post kasiyor sanki? Her mesaj alinti yahu.
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new-desing 4 yıl en beğenilen
Ekrem Bey aynı hatayı üçüncü kez yapıyorsunuz. S5 in Exynos versiyonu da var.
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HeartOfBonnie 4 yıl
Samsung düşüş içinde gözükse de pazarda hala hatrı sayılır bir yeri var.
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