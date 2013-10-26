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Samyang, FF (Tam Kare) E-Mount fotoğraf makineleri için beş yeni lensini duyurdu

5 yıl
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10
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Samyang, FF (Tam Kare) E-Mount fotoğraf makineleri için beş yeni lensini duyurdu
Canon, Nikon ve Sony gibi büyük fotoğraf makinesi üreticileri için fiyat-performans oranı yüksek lensler hazırlayan ve birçok farklı isim altında satış yapan Samyang, FF (Tam Kare) E-Mount fotoğraf makineleri yani Sony A7 ve A7r ile uyumlu beş yeni lensini duyurdu.
Firmanın mevcut tasarım yapısını koruyan 14mm f/2.8 ED AS IF UMC, 24mm f/1.4 ED AS IF UMC, 35mm f/1.4 AS UMC, 85mm f/1.4 AS IF UMC ve T-S 24mm f/3.5 ED AS UMC Tilt-Shift model isimli lensler, manzara, portre ve mimari çekimleri için oldukça ideal bir odak uzaklıkları ortaya koyuyorlar. Kullanılan optikler ile üst seviye fotoğraf kalitesi vaat eden lensler, otomatik netleme motoru içermeyen manuel bir yapıya sahipler ve üzerlerinde manuel diyafram halkası taşıyorlar.
Önümüzdeki iki ay içerisinde satışına başlanacağı açıklanan yeni Samyang lens modellerinin fiyatları ise şimdilik bilinmiyor.


http://www.dpreview.com/news/2013/10/16/samyang-announces-five-full-frame-e-mount-lenses?utm_campaign=internal-link&utm_source=news-list&utm_medium=text&ref=title_0_43 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 5 yıl
Ghost Buster
Neden nex serisi için böyle lensler yok?

E-mount diyor zaten Nexlere özel zaten?
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Elefue 5 yıl
34istanbul34
Samsung diye okuyanlar :)

Zaten Güney Kore li belki bi yakınlığı vardır.
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Golden Gate 5 yıl Elefue
Elefue

34istanbul34

Samsung diye okuyanlar :)


Zaten Güney Kore li belki bi yakınlığı vardır.

Fotoğrafla uğraşnlar az çok bilir Samyang'ı

Samsung'la bir akrabalığı varsa , yan gözle bile bakılmaması lazım lazım .
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Ghost Buster 5 yıl
Neden nex serisi için böyle lensler yok?
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m@hm@ 5 yıl Ghost Buster
Ghost Buster
Neden nex serisi için böyle lensler yok?

Bunlar var işte yani olacak
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a.f.y. 5 yıl
helal
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eternity 5 yıl
Zaten Samyang özellikle 1.4 diyaframlı prime serisi ile kendini kanıtladı,bunlarla artik f/p kralı diyebiliriz.
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34istanbul34 5 yıl
Samsung diye okuyanlar :)
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seven44 5 yıl 34istanbul34
34istanbul34

Samsung diye okuyanlar :)

+1
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