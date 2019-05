Samyang, FF (Tam Kare) E-Mount fotoğraf makineleri için beş yeni lensini duyurdu

Canon, Nikon ve Sony gibi büyük fotoğraf makinesi üreticileri için fiyat-performans oranı yüksek lensler hazırlayan ve birçok farklı isim altında satış yapan Samyang, FF (Tam Kare) E-Mount fotoğraf makineleri yani Sony A7 ve A7r ile uyumlu beş yeni lensini duyurdu.

Firmanın mevcut tasarım yapısını koruyan 14mm f/2.8 ED AS IF UMC, 24mm f/1.4 ED AS IF UMC, 35mm f/1.4 AS UMC, 85mm f/1.4 AS IF UMC ve T-S 24mm f/3.5 ED AS UMC Tilt-Shift model isimli lensler, manzara, portre ve mimari çekimleri için oldukça ideal bir odak uzaklıkları ortaya koyuyorlar. Kullanılan optikler ile üst seviye fotoğraf kalitesi vaat eden lensler, otomatik netleme motoru içermeyen manuel bir yapıya sahipler ve üzerlerinde manuel diyafram halkası taşıyorlar.

Önümüzdeki iki ay içerisinde satışına başlanacağı açıklanan yeni Samyang lens modellerinin fiyatları ise şimdilik bilinmiyor.

