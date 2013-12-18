Samyang, Sony A7 ve A7r uyumlu beş yeni lensini tanıttı

Sektörün az sayıdaki lens üreticilerinden Samyang, Sony'nin FF (Tam Kare) fotoğraf makineleri A7 ve A7r için daha önce sözünü verdiği gibi 14mm F2.8, 24mm F1.4, 24mm F3.5 Tilt-Shift, 35mm F1.4 ve 85mm F1.4 E-Mount bağlantı yapısına sahip lenslerini duyurdu.





Manuel kullanım seçeneğiyle gelen lensler, diğer bağlantılara sahip modellerinden arka taraflarında bulunan ve lens bağlantısı ile sensör arasındaki flanş mesafe farkını telafi etmek için konan 26mm uzunluğundaki içi boş tüpler ile ayrılıyorlar ve bu nedenle ağırlık olarak daha hantal bir yapı ortaya koyuyorlar. Ortak olarak sabit odak uzaklığı ve sabit diyafram değerleriyle gelen lensler, manzara, portre ve mimari çekimler için oldukça ideal birer seçenek oluşturuyorlar.





Samyang'ın yeni 14mm F2.8, 24mm F1.4, 24mm F3.5 Tilt-Shift, 35mm F1.4 ve 85mm F1.4 E-Mount lensleri hakkında şimdilik açıklanmış bir fiyat ve çıkış tarih bilgisi bulunmuyor.





http://www.dpreview.com/news/2013/12/17/samyang-says-five-of-its-full-frame-lenses-now-available-in-sony-e-mount?utm_campaign=internal-link&utm_source=news-list&utm_medium=text&ref=title_0_3