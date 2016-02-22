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SanDisk, USB Type-C girişli yeni flash belleğini duyurdu

Henüz USB Type-C standardı yaygın kullanıma geçebilmiş değil ancak şimdiden uyumlu pek çok çevre birimi piyasaya çıktı. SanDisk Ultra USB Type C bellek bunlardan birisi.
3 yıl
3,1b
1
10
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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SanDisk, USB Type-C girişli yeni flash belleğini duyurdu

Ağırlıklı olarak mobil cihazların ve bilgisayar ürünlerinin geçit töreni yaptığı MWC 2016 fuarında, çevre birimi tarafında da farklı fikirler görücüye çıkıyor. Depolama ürünleri konusunda dünya lideri firmalardan olan SanDisk, sadece USB Type-C bağlantılı cihazlarda kullanılabilecek yeni flash belleğini tanıttı. 

USB Type-C standardı henüz yaygınlaşmadığı için SanDisk Ultra USB Type C adındaki bellek, kendisine geniş bir kullanım alanı bulamayabilir ancak eskiden olduğu gibi bilgisayar için ayrı, mobil cihaz için ayrı giriş barındırmasına gerek olmuyor. USB Type-C girişinin belki de en büyük kolaylıklarından birisi bu olacak. Gelecekte tek bir bellek ile bilgisayar veya mobil cihazlara kapasite desteği sağlanabilecek. 

USB 3.1 standardını temel alan SanDisk Ultra USB Type C, 150MB/s seviyesine kadar yazma hızları sunuyor ve 128GB'a kadar da depolama seçenekleri mevcut. Kızaklı yapısı sayesinde, kullanmadığınız zamanlarda bağlantı ucunu saklayabiliyorsunuz. Uyumlu uygulaması, Android cihaza taktığınızda otomatik olarak belleği algılayabiliyor. SanDisk Ultra USB Type C modeli; 16GB kapasite 13$, 32GB kapasite 18$, 64GB kapasite 28$ ve 128GB kapasite 50$ olacak şekilde satışa sunulmuş durumda. 

http://www.androidpolice.com/2016/02/22/sandisk-introduces-a-dedicated-usb-type-c-flash-drive-that-goes-up-to-128gb/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 3 yıl
450 veya 500 yazma hızı olması lazım dandik olmuş bende fiyatlar niye bu kadar ucuz diyorum
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DH Misafiri 3 yıl
Türkiyede'de satışa sunalacak mı bu ürün
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aspirin_00 3 yıl
USB LERE DÖNÜŞTÜRÜCÜ ÇIKARTSINLAR
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CoreXXX 3 yıl
lumia 950 950xl modeline direk takılıyor ve kullanılıyor haberiniz olsun. çok hoşuma gitti bu özelliği
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Firaristt 3 yıl
Usb type c deyip 10$ daha eklemişler fiyatlara.
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smart1978 3 yıl
Okuma hizi 150 mb . Yazma hizi kesin epey daha da dusuktur. Resmi sitesinde nedense hic bahsetmemisler


sandisk.com/...


Mevcut USB 3.0 li okuma da yazmada cok daha hizli olan modelleri var ozellikle SanDisk in kendisinde bile var



Kisacasi bu urun alinmaz bu performansla cok cok vasat pahali . USB TYPE-C li yapacaklarsa en az 200 MB yazma okumada 400 MB saniyede olmali
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omerfa 3 yıl
omerfa
bu sadece usb type c type c usb 2.0 bile olabilir. type c sadece bağlantı ucu hız göstergesi değil.

EDIT: USB 3.1 standardını temel alan SanDisk Ultra USB Type C
denmiş ama alakası yok
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omerfa 3 yıl
bu sadece usb type c
type c usb 2.0 bile olabilir. type c sadece bağlantı ucu hız göstergesi değil.
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virtue28 3 yıl
elimdeki standart USB 3.0 extreme 190 MB yazmayı destekliyorken USB 3.1 için bu değer çok veride kalmış. illaki daha iyi yazma değerleri olan çıkar tabi ama 3.1 e bu yakismadi.
1 Yanıt Yanıtla +3
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Fenomenon 3 yıl virtue28
virtue28
elimdeki standart USB 3.0 extreme 190 MB yazmayı destekliyorken USB 3.1 için bu değer çok veride kalmış. illaki daha iyi yazma değerleri olan çıkar tabi ama 3.1 e bu yakismadi.


Ya ne kadar sabırsızsın bi bekle hele. Bunu satsınlar ilerde üstüne 10-15$ daha ekleyip 200mb/s olanı satarlar.
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