SanDisk, USB Type-C girişli yeni flash belleğini duyurdu

Ağırlıklı olarak mobil cihazların ve bilgisayar ürünlerinin geçit töreni yaptığı MWC 2016 fuarında, çevre birimi tarafında da farklı fikirler görücüye çıkıyor. Depolama ürünleri konusunda dünya lideri firmalardan olan SanDisk, sadece USB Type-C bağlantılı cihazlarda kullanılabilecek yeni flash belleğini tanıttı.





USB Type-C standardı henüz yaygınlaşmadığı için SanDisk Ultra USB Type C adındaki bellek, kendisine geniş bir kullanım alanı bulamayabilir ancak eskiden olduğu gibi bilgisayar için ayrı, mobil cihaz için ayrı giriş barındırmasına gerek olmuyor. USB Type-C girişinin belki de en büyük kolaylıklarından birisi bu olacak. Gelecekte tek bir bellek ile bilgisayar veya mobil cihazlara kapasite desteği sağlanabilecek.





USB 3.1 standardını temel alan SanDisk Ultra USB Type C, 150MB/s seviyesine kadar yazma hızları sunuyor ve 128GB'a kadar da depolama seçenekleri mevcut. Kızaklı yapısı sayesinde, kullanmadığınız zamanlarda bağlantı ucunu saklayabiliyorsunuz. Uyumlu uygulaması, Android cihaza taktığınızda otomatik olarak belleği algılayabiliyor. SanDisk Ultra USB Type C modeli; 16GB kapasite 13$, 32GB kapasite 18$, 64GB kapasite 28$ ve 128GB kapasite 50$ olacak şekilde satışa sunulmuş durumda.

http://www.androidpolice.com/2016/02/22/sandisk-introduces-a-dedicated-usb-type-c-flash-drive-that-goes-up-to-128gb/