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SanDisk'in satılacağı iddia ediliyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
3,3b
1
24
HDD / SSD
Oğuz Avcı
Editör
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SanDisk'in satılacağı iddia ediliyor
 
Depolama dediğimiz zaman SanDisk ilk akla gelen markalardan birisi. Özellikle MicroSD kart ve SSD'leri ile oldukça popüler olan marka satılma iddiaları ile gündeme geldi. Bloomberg'de yer alan iddiaya göre şirket kendine alıcı çıkması durumunda bu ihtimali değerlendirmeye hazırlanıyor. Hatta bu konuda bazı görüşmeler şimdiden başlamış bile.

İlk etapta Micron ve Western Digital'in SanDisk'i satın almak için görüşme yaptığı iddia ediliyor. Ancak satışın gerçekleşmesi için anlaşmanın sağlanması yetmeyebilir. Bellek üretimi konusunda Toshiba'yla ortak konumunda olan Sandisk'in satışı için Toshiba'dan onay alınması gerekiyor. Bu durum satışın tamamlanması için gereken süreci uzatıyor.

Satın almayı Western Digital tarafından değerlendirdiğimizde şirketin sabit disk pazarındaki gücünü arttıracağını söyleyebiliriz. Micron tarafında ise hafıza kartı ve flaş bellek pazarları için önemli bir hamle olacaktır. Ancak şimdilik şirketlerin hiçbirisi resmi bir açıklamada bulunmadı. 
http://www.engadget.com/2015/10/13/sandisk-explores-sale/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
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DH Misafiri 4 yıl
Microsoft alsın(son bir kaç yıl da beyA şirket satın aldı bunu da düşünür bence
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cabriolet1981 4 yıl
Daha yeni sandisk ssd aldım. Sıkıntı çıkmaz inş
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mBenJi 4 yıl
Satıldı !!! konu kapanabilir
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REDSTONE 4 yıl cabriolet1981
cabriolet1981

Daha yeni sandisk ssd aldım. Sıkıntı çıkmaz inş

Hiçbir sıkıntı olmaz merak etmeyin garanti vs. konusunda. Çünkü bu bir firmanın iflası bile değil, satılma işlemi.

OCZ firmasının bile iflas etmesine rağmen Toshiba bünyesinde kendisini devam ettirip, garantide sıkıntı çıkarmamasını baz alırsak; Sandisk için endişelenilecek konular olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz.
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osmanhasimcan 4 yıl
seagate den sonra diğer S li marka sandisk ide samsung alsa baya kulvarı eline geçirmiş olur
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Redshift 4 yıl
Sandiski çin satın alıyor çin kendi depolama alanını kurma çabasında
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kadirirdem 4 yıl
Depolama da aklima ilk gelen sandisktir
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umut_baris 4 yıl
A101 mi satın alacak acaba?


A101 sağolsun ucuza bellek alma alışkanlığı kazandırdı.

Normalde ucuz usb leri almam ama mecbur kalınca aldım.

Yılların Toshiba'cısıyım ama o da üzdü beni. 3 ayda bozuldu aldığım 3.0 bellek. Zalımsın Toshiba. Japonsun dedik güvendik.
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cimbomlusinan 4 yıl
Samsungçuyuz gardaş
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Glorfindel1907 4 yıl
Şuan için pek ihtimal vermiyorum ben açıkcası ben satılmasına.
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SeKSandDoRT 4 yıl

Depolama dediğim zaman aklıma gelen ilk marka gerçekten sandisk,

Sandisk dediğim zaman aklıma gelen ilk şey ise çabuk bozulan depolama ürünleri

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REDSTONE 4 yıl
Hayretle karşılanacak gelişmelerden birisi olmuş.

Ancak WD tarafından gerçekleşecek bir alım senaryosunda iki firmanın bilgileri ile piyasada dahada güzel ürünler göreceğimizi düşünüyorum. Şu ana kadar kullandığım tüm Sandisk ürünlerinde hiçbir sıkıntı yaşamadım. Birçok insana da tavsiyede bulundum. Hatta forumda Sandisk ana konusunu bile kurduk. Olumsuz bir takım gelişmelerin gerçekleşmeyeceği düşüncesindeyim ki; piyasa genelinde de Sandisk firmasının fabrika, üretim süreci vs. hakkında negatif gidişat bazlı haberlere de denk gelmedim. Belki el değiştirme politikası olabilir.
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Mr. Jingles 4 yıl SeKSandDoRT
Üç yıldır Sandisk 64 GB Class10 kart kullanıhorum hiçbir sorun da çıkartmadı.
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