SanDisk'in satılacağı iddia ediliyor

Depolama dediğimiz zaman SanDisk ilk akla gelen markalardan birisi. Özellikle MicroSD kart ve SSD'leri ile oldukça popüler olan marka satılma iddiaları ile gündeme geldi. Bloomberg'de yer alan iddiaya göre şirket kendine alıcı çıkması durumunda bu ihtimali değerlendirmeye hazırlanıyor. Hatta bu konuda bazı görüşmeler şimdiden başlamış bile.

http://www.engadget.com/2015/10/13/sandisk-explores-sale/?ncid=txtlnkusaolp00000595

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İlk etapta Micron ve Western Digital'in SanDisk'i satın almak için görüşme yaptığı iddia ediliyor. Ancak satışın gerçekleşmesi için anlaşmanın sağlanması yetmeyebilir. Bellek üretimi konusunda Toshiba'yla ortak konumunda olan Sandisk'in satışı için Toshiba'dan onay alınması gerekiyor. Bu durum satışın tamamlanması için gereken süreci uzatıyor.Satın almayı Western Digital tarafından değerlendirdiğimizde şirketin sabit disk pazarındaki gücünü arttıracağını söyleyebiliriz. Micron tarafında ise hafıza kartı ve flaş bellek pazarları için önemli bir hamle olacaktır. Ancak şimdilik şirketlerin hiçbirisi resmi bir açıklamada bulunmadı.