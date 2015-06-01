SanDisk'in yeni taşınabilir bellekleri depolama sorununu ortadan kaldırıyor

Sektörün öncü firmalarından SanDisk, Computex 2015 kapsamında 128GB Ultra Fit USB 3.0 ile 256GB Ultra USB 3.0 model isimli yeni taşınabilir bellek modellerini görücüye çıkarttı.

Sandisk'in yeni ürünlerinden 128GB Ultra Fit USB 3.0 (Görsel üstte), dünyanın ün küçüğü olarak lanse ediliyor ve özellikle dizüstü bilgisayarlar için inanılmaz faydalı bir seçenek oluşturuyor. Daha önce 64GB'lık versiyonu bulunan Ultra Fit serisinin yeni üyesi 128GB'lık versiyon, belirtildiği kadarıyla 130MB/saniye transfer hızı ortaya koyuyor ve böylece normal bir filmi 40 saniyeden daha düşük sürelerde farklı noktalara taşıyabiliyor.

256GB Ultra USB 3.0 (Görsel altta) ise Sandisk'in en büyük depolama alanına sahip taşınabilir bellek modeli olma özelliğini üzerine alıyor. Gövdesi 128GB Ultra Fit'den farklı olarak standart bir bellek boyutunda üretilen model, 100MB/saniye transfer hızıyla yüksek performans ortaya koyuyor ve beraberinde güvenlik odaklı SecureAccess ile RescouePro yazılımlarını da getiriyor.

Sandisk 128GB Ultra Fit USB 3.0 120$, Sandisk 256GB Ultra USB 3.0 ise 200$ fiyat etiketleriyle bugünden itibaren dünya genelinde satışa çıkıyor.

http://www.techpowerup.com/213026/sandisk-introduces-breakthrough-usb-3-0-flash-drives.html