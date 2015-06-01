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SanDisk'in yeni taşınabilir bellekleri depolama sorununu ortadan kaldırıyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
3,7b
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HDD / SSD
Can Tunçer
Haber Editörü
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SanDisk'in yeni taşınabilir bellekleri depolama sorununu ortadan kaldırıyor
 
Sektörün öncü firmalarından SanDisk, Computex 2015 kapsamında 128GB Ultra Fit USB 3.0 ile 256GB Ultra USB 3.0 model isimli yeni taşınabilir bellek modellerini görücüye çıkarttı.
Sandisk'in yeni ürünlerinden 128GB Ultra Fit USB 3.0 (Görsel üstte), dünyanın ün küçüğü olarak lanse ediliyor ve özellikle dizüstü bilgisayarlar için inanılmaz faydalı bir seçenek oluşturuyor. Daha önce 64GB'lık versiyonu bulunan Ultra Fit serisinin yeni üyesi 128GB'lık versiyon, belirtildiği kadarıyla 130MB/saniye transfer hızı ortaya koyuyor ve böylece normal bir filmi 40 saniyeden daha düşük sürelerde farklı noktalara taşıyabiliyor.
256GB Ultra USB 3.0 (Görsel altta) ise Sandisk'in en büyük depolama alanına sahip taşınabilir bellek modeli olma özelliğini üzerine alıyor. Gövdesi 128GB Ultra Fit'den farklı olarak standart bir bellek boyutunda üretilen model, 100MB/saniye transfer hızıyla yüksek performans ortaya koyuyor ve beraberinde güvenlik odaklı SecureAccess ile RescouePro yazılımlarını da getiriyor.
Sandisk 128GB Ultra Fit USB 3.0 120$, Sandisk 256GB Ultra USB 3.0 ise 200$ fiyat etiketleriyle bugünden itibaren dünya genelinde satışa çıkıyor.
SanDisk'in yeni taşınabilir bellekleri depolama sorununu ortadan kaldırıyor
 

http://www.techpowerup.com/213026/sandisk-introduces-breakthrough-usb-3-0-flash-drives.html Yorum Yaz
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farazicosmos 4 yıl
arkadaşlar anahtarlığa takın her yere götürün yere düşse bozulmaz çalışırken sarsılsa bozulmaz küçük olanı evdeki ince tv ye tak unut playstationa tak unut pc ye tak unut yada dizüstünde sağ taraftaki usb ye taktığında eline çarpmaz ve bu sayede fare kullanmaya devam edebilirsin kısaca ben küçük olana bayıldım.
harddisk neden kullanmıyorum hem büyük hem kablosu var hem sarsıntıda düşmede bozulur çalışırken milimetrik kıpırttatmada kafa sorunu yaşar bozulur flash teknolojisi varken eski teknolojiye ne gerek var. ben bir etkinlikte sunumda felan isem çıkarır cebimden alırım iş bitimi fotoğrafları felan ama öbür türlü koca harddiskle mi uğraşıcam.
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killerbow 4 yıl
ultra fit 16 gb modelini golddan 25 liraya aldım, diğer 16 gb usb 3.0 modellerinden 3-5 lira fazla olsa da hem daha hızlı hem de kablosuz mouseların alıcılarıyla aynı boyutta memnun kaldığımı söyleyebilirim
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OverClocK1ng 4 yıl
Fiyat amma pahalı. Geçenlerde aşağı resimdekinin 128 olanını 169 liraya alacaktım.
Tabi hızları okuma 95 civarı, yazma ise 43 falan.
Bende 1 tane 16 , bir de 64 olanından var.
256 sı 200 Dolar olacaksa çok fazla..
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conrado 4 yıl
ufak olanın 32 gb var bende
şekil falan süper.
hızı da iyi.
ama sanırım benimn araç teybi bu hızı kaldıramadı :D
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Will 4 yıl
büyük olanına 100MB/saniye denilmiş biraz az olmuyormu bu fiyata? hadi ufak olanı boyutundan dolayı hızı çok yüksek değil diyelim , ötekisi 120$ a 128GB 100MB/s neden alayım
mushkin Ventura Ultra 120GB usb3.0 varken? 80 dolar civarı .
Read Speed: up to 445MB/sec
Write Speed: up to 440MB/sec
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manyakurt 4 yıl
kingston dtse9 32gb aldım zamanında anahtarımda bir süs olarak taşıyorum dogru düzgün bilgisayarlar görmüyor bil biraz sağa biraz sola dans ettiriyorum her defasında...
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shaq t 4 yıl
Sandisk ultra serisi (yukarıdaki kasa) 16gb bellek aldım 1,5 ay önce hbden 22 ya da 23tlye, benim ultra dandik usb 2.0 ofis bilgisayarımda bile acayip hızlı. usb 3.0 bilgisayarda denedim, hayran kaldım; tavsiye ederim ultra serisini.
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neo01470 4 yıl
Çok para
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serafon 4 yıl
kingston iyidir sandisk kullandım 1-2 kere çok başım ağrıdı. kingstonın maşallahı var
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112112acil 4 yıl serafon
Bende tam tersini yaşadım 2 kingstone biri 16 diğeri 32gb tı durduğu yerde bozuldu dosyaların adları garip garip şekillere dönüştü tabi içinden bişey kurtaramadım
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