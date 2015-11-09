Sanal gerçeklik başlığı ile kontrol edilebilen drone

Artık herkesin elde edebileceği ürünler haline gelen drone modelleri, gün geçtikçe hem daha gelişmiş hale geliyor hem de daha rahat kontrol edilebiliyor. Benzerlerinden beraberinde sanal gerçeklik başlığı ile gelmesiyle ayrılan Ghost Drone 2.0, ilk versiyonun üzerine önemli imkanlar ekliyor.

Dört pervaneli bir drone modeli olan Ghost Drone 2.0, ilk olarak eskiye oranla geliştirilen teknik altyapısı ile daha hızlı uçabiliyor. Yeni akıllı batarya ünitesiyle 25 dakika boyunca havada kalabilen araç, yine elden geçirilen GPS teknolojisi sayesinde de çevre şartlarına çok daha kolay ayak uydurabiliyor.

Ghost Drone 2.0'un ilk versiyondan en önemli farklı ise sanal gerçeklik başlığı ile gelmesi. Bu sayede 914 metre içerisinde kişilerin gözleri önüne canlı görüntü aktarımı yapabilen drone, bu noktada bünyesindeki 4K kameradan yararlanıyor ve bu kamera VR başlığındaki sensörler sayesinde kişilerin kafa hareketlerine göre yön değiştirebiliyor. Bunu 3 eksenli gimball birimiyle yerine getiren drone, örneğin sanal gerçeklik bağlığını takan kişinin kafasını sağ çevirmesiyle kamerayı da sağa çeviriyor ve böylece havadan video çekimleri hiç olmadığı kadar kolay hale geliyor.

Normal kontrol işlemleri için akıllı telefonları (iOS / Android) ve telefonlar içerisinde yer alan hareket sensörlerini aktif olarak kullanan Ghost Drone 2.0, özel uygulaması üzerinden çizilen rotayı otomatik olarak takip edebiliyor olmasıyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Güvenlik için kötü bağlantılarda ya da batarya bitmesi durumlarında otomatik olarak geriye dönebilen araç, F2.8 lensiyle 12MP çözünürlükte 93 derece görüş açısına sahip fotoğraflar da çekebiliyor.

600$'dan ön siparişe açılan Ghost Drone 2.0, buradan elde edilebiliyor. Ürünün tanıtım videosu ile aşağıda yer alıyor.