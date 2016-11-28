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Sanal gerçeklik cadde mağazalarının yerini alabilir

Uzmanların yapmış olduğu açıklamaya göre 2050 yılına kadar sanal gerçeklik teknolojisi insanlara oturduğu yerden kalkmadan yapay zeka ile beraber alışveriş yapma imkanı sunacak.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Sanal gerçeklik cadde mağazalarının yerini alabilir
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Uzmanlara göre 2050 yılına kadar sanal gerçeklik, cadde mağazalarının yerini alabilir ve mağazalar tarih olabilir. Bunun yerine insanlar satın almak istedikleri kıyafetleri sanal gerçeklik soyunma kabinlerinde deneyip, yapay zeka satış danışmanlarından kıyafetler ile ilgili tavsiyeler alabilecek. Teslimatlar dronelar ile müşterilerin adreslerine ulaştırılabilecek.

Alışverişin Geleceği adlı raporda fiziksel, dijital ve biyolojik teknolojilerin bir araya gelmesi hakkında yazan uzmanların tahminlerine göre sanal gerçeklik aletleri bireylerin ruh hallerini ve düşüncelerini anlayabilecek böylelikle satış danışmanları insanların tercih ve isteklerini adeta onlardan daha iyi bilecek. Örneğin, yaz tatiline çıkmadan bir süre önce mayo önerebilecek. Ayrıca moda şovları her yerde düzenlenebilir ve takip edilebilir bir hal alacak.

Yazarlardan biri ve Holition firmasının teknoloji şefi olan Russell Freeman yapmış olduğu açıklamada, her zaman yeniliğin peşinde koşan moda endüstrisinin teknoloji alanında geride kalmasının ironik olduğunu ve insanların gelecekte sınırlı olan dükkanlara ve soyunma kabinlerine gerek olmaksızın tamamen kendi kişisel tercih ve ihtiyaçlarına uygun bir şekilde onları bilgilendiren personellerle alışveriş yapmanın inanılmaz bir deneyim olacağını anlattı.


Sanal gerçeklik alışverişi çözümleri, gelecek yıl mart ayında Birmingham Ulusal Fuar Merkezi’nde düzenlenecek olan Genç Bilim İnsanları ve Mühendisleri Fuarı'nda deneyimlenebilecek.


http://www.independent.co.uk/news/business/news/virtual-reality-to-replace-high-street-shopping-by-2050-a7442221.html Yorum Yaz
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Sabbra Cadabra 3 yıl en beğenilen
-eşiyle alışverişe giden erkeklerin gözleri yaşlı-
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RaptorFX 3 yıl
İleride mağaza falan da kalmayabilir. Tamamı sanal mağaza ve kurye mantığıyla çalışan bir sistem. Kuryeler de drone benzeri bir mantıkla hazırlanırsa işsizliğin dibini vurduracak şahane bir yol.
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Trust.Me 3 yıl
Sanal gerçeklik gözlüğünü nasıl alıcaz
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TheGodfather- 3 yıl
Sanal dunya geliyor insanlar uzandigi yerden tipki matrix gibi sanal bir dunyada yasiyacak
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MrT4ngo 3 yıl
Allah belamı versin benim aklıma gelmişti
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gxhero 3 yıl MrT4ngo
MrT4ngo

Allah belamı versin benim aklıma gelmişti

Yalnız değilsin emmioğlu... :
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gxhero 3 yıl MrT4ngo
MrT4ngo

Allah belamı versin benim aklıma gelmişti

Yalnız değilsin emmioğlu... :]
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keremak35 3 yıl
2050 yılına kadar önce bir yaşayalım da bunu sonra düşünürüz
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Sabbra Cadabra 3 yıl en beğenilen
-eşiyle alışverişe giden erkeklerin gözleri yaşlı-
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