Meta Quest 3'ün ucuz versiyonu geliyor

Tam Boyutta Gör Apple Vision Pro, yüksek fiyatlı olması (3500 dolar) ve sınırlı içerik sunması nedeniyle çok tutmadı. Meta, eleştirileri görüp Apple Vision Pro’ya takip üst seviye XR gözlüğü tanıtma planlarını iptal etti. Şimdi Meta’nın uygun fiyatlı Quest 3 modeli çıkaracağı söyleniyor.

Meta, Apple Vision Pro'ya rakip XR gözlüğünü iptal etti 2 gün önce eklendi

Meta Quest 3S olarak tanıtılabilir

Meta’nın Eylül ayı içinde Meta Quest 3 XR gözlüğünün daha uygun fiyatlı bir versiyonunu çıkarması bekleniyor. Bloomberg’den Mark Gurman, Meta Quest 3S olarak adlandırılacağını ve 300-400 dolar fiyat aralığında olacağını iddia ediyor. Bu arada geçen yıl Haziran’da piyasaya sürülen Meta Quest 3’ün fiyatı 499 dolardan başlıyor. Bu fiyatlandırma 128GB’lık model için geçerli.

Kontrol cihazları ayrı satılacak

Meta’nın fiyatı uygun tutmak için kontrol cihazlarını ayrı satacağı söyleniyor. Ancak, kontrol cihazları 100 dolara satılırsa standart Quest 3 ile arada neredeyse hiç fiyat farkı olmayacak. Meta Quest 3S hakkında detaylı bilgiyi 25-26 Eylül’de Menlo Park merkezinde gerçekleşecek Connect etkinliği sırasında alacağız. Aynı etkinlikte Meta’nın Orion kod adlı Google Glass’a benzeyen AR gözlüğü de tanıtabileceğine dair söylentiler var. Yeni artırılmış gerçeklik gözlüğünün Ray-Ban akıllı gözlüklerden farklı olması bekleniyor.

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