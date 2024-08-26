Meta Quest 3'ün ucuz versiyonu geliyor

Meta Quest 3S olarak tanıtılabilir
Meta’nın Eylül ayı içinde Meta Quest 3 XR gözlüğünün daha uygun fiyatlı bir versiyonunu çıkarması bekleniyor. Bloomberg’den Mark Gurman, Meta Quest 3S olarak adlandırılacağını ve 300-400 dolar fiyat aralığında olacağını iddia ediyor. Bu arada geçen yıl Haziran’da piyasaya sürülen Meta Quest 3’ün fiyatı 499 dolardan başlıyor. Bu fiyatlandırma 128GB’lık model için geçerli.
Kontrol cihazları ayrı satılacak
Meta’nın fiyatı uygun tutmak için kontrol cihazlarını ayrı satacağı söyleniyor. Ancak, kontrol cihazları 100 dolara satılırsa standart Quest 3 ile arada neredeyse hiç fiyat farkı olmayacak. Meta Quest 3S hakkında detaylı bilgiyi 25-26 Eylül’de Menlo Park merkezinde gerçekleşecek Connect etkinliği sırasında alacağız. Aynı etkinlikte Meta’nın Orion kod adlı Google Glass’a benzeyen AR gözlüğü de tanıtabileceğine dair söylentiler var. Yeni artırılmış gerçeklik gözlüğünün Ray-Ban akıllı gözlüklerden farklı olması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.