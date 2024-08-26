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    Meta Quest 3'ün ucuz versiyonu geliyor

    Meta, Apple Vision Pro'ya rakip karma gerçeklik gözlüğü çıkarmayacak ancak Meta Quest 3'ün uygun fiyatlı bir versiyonunu piyasaya sürebilir.                     
    uygun fiyatlı Meta Quest 3S geliyor Tam Boyutta Gör
    Apple Vision Pro, yüksek fiyatlı olması (3500 dolar) ve sınırlı içerik sunması nedeniyle çok tutmadı. Meta, eleştirileri görüp Apple Vision Pro’ya takip üst seviye XR gözlüğü tanıtma planlarını iptal etti. Şimdi Meta’nın uygun fiyatlı Quest 3 modeli çıkaracağı söyleniyor.

    Meta Quest 3S olarak tanıtılabilir

    Meta’nın Eylül ayı içinde Meta Quest 3 XR gözlüğünün daha uygun fiyatlı bir versiyonunu çıkarması bekleniyor. Bloomberg’den Mark Gurman, Meta Quest 3S olarak adlandırılacağını ve 300-400 dolar fiyat aralığında olacağını iddia ediyor. Bu arada geçen yıl Haziran’da piyasaya sürülen Meta Quest 3’ün fiyatı 499 dolardan başlıyor. Bu fiyatlandırma 128GB’lık model için geçerli.

    Kontrol cihazları ayrı satılacak

    Meta’nın fiyatı uygun tutmak için kontrol cihazlarını ayrı satacağı söyleniyor. Ancak, kontrol cihazları 100 dolara satılırsa standart Quest 3 ile arada neredeyse hiç fiyat farkı olmayacak. Meta Quest 3S hakkında detaylı bilgiyi 25-26 Eylül’de Menlo Park merkezinde gerçekleşecek Connect etkinliği sırasında alacağız. Aynı etkinlikte Meta’nın Orion kod adlı Google Glass’a benzeyen AR gözlüğü de tanıtabileceğine dair söylentiler var. Yeni artırılmış gerçeklik gözlüğünün Ray-Ban akıllı gözlüklerden farklı olması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    limbesh 1 gün önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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