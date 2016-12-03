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Sanal gerçeklik pazarının yarısı üç firmaya ait

Sürekli büyümekte olan sanal gerçeklik pazarında potansiyeli iyi değerlendirenler pastanın çoğuna hakim. Sony, Oculus, HTC, Google ve Samsung büyük çoğunluğu elinde tutuyor.
2 yıl
2,1b
1
6
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemde popüler olan ve büyük yatırımlar almaya başlayan sektörlerden birisi de sanal gerçeklik. Oculus Rift kaskının gördüğü büyük ilgi sonrasında tetiklendiğini gördüğümüz sektörde pek çok önemli oyuncu var. Pazar payının yarısı ise 3 firmada toplanıyor.

Potansiyeli İyi Yakalayan Kazanıyor

01Consulting tarafından 2016 yılı geneli tahmini ürün satışlarına göre hazırlanan rapora göre sanal gerçeklik pazarının lideri Sony. PS VR sanal gerçeklik kaskı ile beğeni toplayan ve yükselen bir ivme yakalayan firmanın bu yıl sonunda yüzde 30 pazar payına ulaşacağı tahmin ediliyor.

Raporda Sony’nin altın vuruşu yaptığına değiniliyor. Oculus veya HTC gibi ne çok pahalı ne de Samsung gibi aksesuar tarzında kask üreten Sony, her ikisinin ortasına yerleşmeyi başardı. 50 milyonluk PS4 kullanıcı tabanı da hesaba katıldığında sektörün en başarılı firması olmaya aday.

Oculus’un sahibi olan Facebook ise yüzde 11 civarında bir paya sahip. Daydream gözlük aksesuarı ve Tilt Brush sanal gerçeklik boyama uygulaması gibi ürünleri ile Google’nı payı ise yüzde 8 civarında. Böylece bu üç firmanın toplam pazar payı yüzde 49 olarak gerçekleşiyor.

Ayrıca Bkz. "Huawei’den bir ilk: Grafen destekli Li-Ion batarya"

Bu üç firmanın ardından Gear VR gözlüğü ile önemli başarılar elde eden Samsung geliyor. Yüzde 7 pazar payına sahip olan Samsung’un sonrasında ise yüzde 6 ile HTC yer alıyor. Bir şekilde sektöre ürününü sokmuş pek çok firma yüzde 1-5 arasında değişen pazar paylarına sahip. 

 

http://www.androidheadlines.com/2016/12/report-google-oculus-sony-hold-49-vr-market.html Yorum Yaz
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fotifoti 2 yıl en beğenilen
3 diyorsun 5 firma yazıyorsun, ne ayaksın ekrem kardeş :P
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smart1978 2 yıl
Samsung belese dagitiyor yoksa Samsung ekosistemi cok kit ve kisir .
Potansiyel olan Sony ve Google ...
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gxhero 2 yıl
Türkiye den bir firma crytek ile birlikte bir proje çıkarmalı şu vr konusunda başka lafım yok çünkü adamlar resmen nimet çünkü hazır marka olmuş bir firma ve almanyada olsalar bile marka yerelleşebilir!
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kadirirdem 2 yıl
Pratiklik olarak Samsung ve Google iyi...
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Fenomenon 2 yıl
11$'a xiaomi vr aldım, dün elime ulaştı, güzel cihaz
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smart1978 2 yıl
Samsung belese dagitiyor yoksa Samsung ekosistemi cok kit ve kisir .
Potansiyel olan Sony ve Google ...
Yanıtla +5
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fotifoti 2 yıl en beğenilen
3 diyorsun 5 firma yazıyorsun, ne ayaksın ekrem kardeş :P
1 Yanıt Yanıtla +22
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travers 2 yıl fotifoti
fotifoti
3 diyorsun 5 firma yazıyorsun, ne ayaksın ekrem kardeş :P

Aklıma direk bu diyalog geldi :)
youtube.com/...
0:50-1:00 arası

Siz yine de hepsini izleyin.
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