Sanal gerçeklik pazarının yarısı üç firmaya ait

Son dönemde popüler olan ve büyük yatırımlar almaya başlayan sektörlerden birisi de sanal gerçeklik. Oculus Rift kaskının gördüğü büyük ilgi sonrasında tetiklendiğini gördüğümüz sektörde pek çok önemli oyuncu var. Pazar payının yarısı ise 3 firmada toplanıyor.

Potansiyeli İyi Yakalayan Kazanıyor

01Consulting tarafından 2016 yılı geneli tahmini ürün satışlarına göre hazırlanan rapora göre sanal gerçeklik pazarının lideri Sony. PS VR sanal gerçeklik kaskı ile beğeni toplayan ve yükselen bir ivme yakalayan firmanın bu yıl sonunda yüzde 30 pazar payına ulaşacağı tahmin ediliyor.

Raporda Sony’nin altın vuruşu yaptığına değiniliyor. Oculus veya HTC gibi ne çok pahalı ne de Samsung gibi aksesuar tarzında kask üreten Sony, her ikisinin ortasına yerleşmeyi başardı. 50 milyonluk PS4 kullanıcı tabanı da hesaba katıldığında sektörün en başarılı firması olmaya aday.

Oculus’un sahibi olan Facebook ise yüzde 11 civarında bir paya sahip. Daydream gözlük aksesuarı ve Tilt Brush sanal gerçeklik boyama uygulaması gibi ürünleri ile Google’nı payı ise yüzde 8 civarında. Böylece bu üç firmanın toplam pazar payı yüzde 49 olarak gerçekleşiyor.

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Bu üç firmanın ardından Gear VR gözlüğü ile önemli başarılar elde eden Samsung geliyor. Yüzde 7 pazar payına sahip olan Samsung’un sonrasında ise yüzde 6 ile HTC yer alıyor. Bir şekilde sektöre ürününü sokmuş pek çok firma yüzde 1-5 arasında değişen pazar paylarına sahip.